Kremlinul a reacționat marți, 7 octombrie, la recentele declarații ale fostului cancelar german Angela Merkel, care a spus că Polonia și țările baltice au împiedicat eforturile Uniunii Europene de a relua dialogul cu Rusia înainte de invazia pe scară largă din Ucraina, începută în 2022.

„În multe chestiuni de politică externă, UE și Bruxellesul sunt în mod evident ostatice ale politicilor fanatice ale statelor baltice și ale Varșoviei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că „doamna Merkel are, probabil, dreptate în această privință”.

Afirmațiile vin după un interviu acordat de Merkel publicației maghiare Partizan, în care aceasta a susținut că, în iunie 2021, Polonia și cele trei state baltice au blocat o inițiativă comună a sa și a președintelui francez Emmanuel Macron pentru reluarea dialogului cu Vladimir Putin — un pas care, potrivit fostului cancelar, ar fi putut contribui la prevenirea războiului din Ucraina, relatează publicația rusă independentă The Moscow Times.

„Se temeau că nu vom putea dezvolta o politică comună față de Rusia”, a explicat Merkel, subliniind că lipsa de unitate în cadrul Uniunii Europene a dus la abandonarea propunerii. Totuși, ea a precizat că Moscova „nu trebuie să câștige acest război” și că Ucraina trebuie să rămână un stat suveran și liber.

Declarațiile fostului cancelar german au provocat un val de reacții în Europa de Est. Fostul premier leton Krisjanis Karins a acuzat-o pe Merkel că „a judecat greșit Rusia atunci și acum”, iar ministrul de externe estonian Margus Tsahkna a insistat că „Rusia este singura vinovată” pentru conflict.

În Polonia, fostul premier Mateusz Morawiecki a descris-o pe Merkel drept „o lobbyistă a lui Putin” și „una dintre cele mai dăunătoare personalități politice germane ale acestui secol”, acuzând-o că a încurajat dependența Europei de energia rusă și a oferit indirect sprijin Kremlinului.

Kremlinul susține de mai mult timp că liderii occidentali nu ar fi făcut presiuni suficiente asupra Ucrainei pentru a respecta acordurile de încetare a focului semnate după conflictul din 2014 din estul țării — argument folosit de Moscova pentru a-și justifica invazia din 2022.