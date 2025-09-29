Kremlinul cere ca Marea Britanie și Franța să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să înceapă mai întâi între Rusia și Statele Unite, însă arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui, în cele din urmă, incluse în negocieri.

Declarația făcută duminică, 28 septembrie, vine în contextul propunerii formulate luna aceasta de Kremlin către Washington de a menține voluntar, pentru un an, limitele privind armele nucleare strategice desfășurate, prevăzute de tratatul New START, dacă Statele Unite vor proceda la fel, potrivit Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că propunerea președintelui Vladimir Putin „sună destul de bine”, dar decizia aparține președintelui american Donald Trump. Acesta și-a exprimat dorința de a iniția discuții privind denuclearizarea cu Rusia și China.

„Bineînțeles, trebuie să începem discuțiile la nivel bilateral. La urma urmei, Noul START este un document bilateral. Dar, pe termen lung, nu poți ignora aceste arsenale. Cu atât mai mult cu cât aceste arsenale sunt o componentă a problemei generale a securităţii globale europene şi a stabilităţii strategice”, a declarat Peskov pentru agenția TASS.

Semnat în 2010 de președinții de atunci Barack Obama și Dmitri Medvedev și intrat în vigoare în 2011, New START a fost prelungit în 2021 cu încă cinci ani. În 2023, Rusia și-a suspendat participarea, dar Moscova a anunțat că va continua să respecte limitele privind focoasele nucleare.

Rusia și Statele Unite dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume. Noul START limitează numărul de focoase nucleare strategice la 1.550 și numărul de vehicule de lansare – rachete, submarine și bombardiere – la 700 pentru fiecare parte.

Franța și Marea Britanie, care nu au fost niciodată părți la tratat, au arsenale mult mai mici, estimate între 250 și 300 de focoase nucleare fiecare.