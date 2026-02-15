Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare

Kievul se află de aproape două luni într-o situație critică, pe fondul atacurilor intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitalii Kliciko, într-un interviu acordat Financial Times. Potrivit acestuia, orașul a ajuns „în pragul catastrofei”, în timp ce milioane de locuitori se confruntă cu cea mai grea iarnă de la începutul invaziei pe scară largă.

Vitalii Kliciko a subliniat că bombardamentele aeriene rusești, desfășurate constant în ultimele luni, au afectat grav infrastructura esențială a orașului. „În acest moment, întrebarea privind viitorul țării noastre, dacă vom supraviețui sau nu ca țară independentă, rămâne deschisă”, a declarat primarul Kievului, potrivit Financial Times.

Cei aproximativ 3,5 milioane de locuitori ai capitalei ucrainene îndură condiții extreme, în contextul în care temperaturile au coborât sub minus 20 de grade Celsius, iar orașul este acoperit de un strat gros de gheață și zăpadă.

Iarnă extremă și pene masive de curent

Situația a fost agravată de atacurile simultane lansate de Rusia, care au implicat sute de rachete și drone. Acestea au provocat întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică, căldură și apă. Bombardamentele au vizat inclusiv trei centrale electrice majore, esențiale pentru sistemul de încălzire centralizată al Kievului, dar și alte instalații energetice din diferite regiuni ale țării.

Autoritățile ucrainene afirmă că echipele de intervenție lucrează fără întrerupere pentru a limita efectele atacurilor și pentru a restabili serviciile de bază. Potrivit primarului, pe 14 februarie, încălzirea a fost reluată în alte 1.100 de blocuri de locuințe din Kiev, însă situația rămâne extrem de fragilă.