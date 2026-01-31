Video „Toți sunt în șoc”. Kievul, rămas fără curent, căldură și apă după ce o defecțiune a rețelei a provocat o pană masivă în Ucraina

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat în dimineața zilei de 31 ianuarie „o oprire în cascadă” a rețelei electrice din Ucraina, după perturbări ale liniilor de transport între România și Moldova, precum și între vestul și centrul Ucrainei.

Șmîhal a precizat că centralele nucleare funcționează la capacitate redusă ca urmare a penei de curent, potrivit Kyiv Independent.

Operatorul de stat al rețelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat în jurul orei 14:00, ora locală, că întreruperile de urgență erau în vigoare în Kiev și în regiunea înconjurătoare, precum și în regiunile Cerkasi, Cernăuți, Jîtomîr și Harkov. DTEK a raportat de asemenea întreruperi de urgență în sudul regiunii Odesa și în centrul-estul regiunii Dnipropetrovsk.

„Deficitul de energie din sistem rămâne foarte ridicat”, a transmis Ukrenergo într-un comunicat. „Lucrările de restabilire de urgență sunt deja în desfășurare. Prioritatea principală a lucrătorilor din domeniul energiei este să restabilească alimentarea cu energie pentru infrastructura critică.”

O defecțiune sistemică în sistemul energetic a dus la pene de curent extinse în întreaga Ucraină, însă motivele nu sunt clarificate încă, au declarat surse dintr-o companie energetică și Cabinetul de Miniștri pentru publicația ucraineană Ekonomichna Pravda.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că „toate măsurile necesare” au fost luate pentru a restabili rețeaua electrică a Ucrainei și a stabiliza situația pe termen scurt.

Kievul, paralizat de o pană de curent masivă

În Kiev, locuitorii se confruntă cu lipsa curentului, a căldurii și a apei, pe fondul temperaturilor înghețate. Administrația militară din Kiev a raportat la ora 11:00, ora locală, că metroul a fost temporar suspendat din cauza penei de curent.

Sursa: X / Jay in Kyiv @JayinKyiv

Kateryna Maliuha, o profesoară de dans de 27 de ani, se afla în metrou când a picat curentul în jurul orei 11:00.

„Am stat sub pământ alături de alți pasageri aproximativ două ore până să fim evacuați. Nu a fost panică. Totul a fost destul de organizat. Am fost conduși afară și nimeni nu s-a pierdut”, a declarat Maliuha pentru Kyiv Independent. „Dar toți sunt în șoc, desigur. Rețeaua mobilă aproape că nu mai funcționează. Mă gândesc cum să ajung acasă.”

Sursa: X / Margo Gontar @MargoGontar

Alimentarea cu apă a fost de asemenea întreruptă în Kiev din cauza perturbării alimentării cu energie, a raportat compania de utilități Kyivvodokanal pe 31 ianuarie.

Activitatea afacerilor din Kiev a fost afectată de situația de urgență. Maria Vykhodtseva, o barista de 25 de ani dintr-o cafenea din nordul districtului Obolon, a declarat pentru Kyiv Independent că localul a aplicat protocolul de urgență obișnuit după pana de curent de dimineață.

„De obicei, funcționăm cu un generator. Din fericire, avem unul. În timpul înghețurilor severe, acesta îngheață și trebuie să-l repornim. Încercăm să ne descurcăm”, a spus Vykhodtseva. „Astăzi, presiunea apei a scăzut semnificativ. Recent, însă, presiunea a revenit la normal și totul pare să funcționeze din nou ca de obicei. Avem noroc.”

Cum a fost afectată Moldova

Ministerul Energiei din Moldova a scris pe Facebook că tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a scăzut în jurul orei 11:00, perturbând sistemul electric al țării.

Ministerul a precizat că scăderea a fost cauzată de „probleme serioase” în sistemul energetic ucrainean, adăugând că operatorul de stat al rețelei de transport, Moldelectrica, a restabilit deja alimentarea cu energie în unele locații.

Oleksandr Kharchenko, director general al Centrului de Cercetare a Industriei Energetice, a declarat pentru Kyiv Independent că accidentul tehnic „a început între Moldova și România”.

„Dar, desigur, deteriorarea sistemului energetic ucrainean face situația complicată. Acum problema a fost rezolvată”, a spus Kharchenko. „Toți cei de la Ukrenergo și de la companiile de distribuție lucrează pentru a restabili complet alimentarea cu energie disponibilă consumatorilor, după aceste atacuri de tip terorist ale Rusiei.”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a raportat întreruperi de curent în majoritatea capitalei în jurul orei 11:00, menționând că troleibuzele nu circulă în „multe zone”. Un locuitor local a declarat pentru Kyiv Independent că electricitatea a fost întreruptă în Chișinău în jurul orei 7:00.

Serviciul de Vamă al Ucrainei a raportat în jurul orei 13:00 că frontiera moldo-ucraineană este temporar închisă pentru vehicule și bunuri, din cauza unei „defecțiuni a bazelor de date centrale” la autoritățile vamale moldovenești, fără a preciza când va fi redeschisă.