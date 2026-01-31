search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Toți sunt în șoc”. Kievul, rămas fără curent, căldură și apă după ce o defecțiune a rețelei a provocat o pană masivă în Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat în dimineața zilei de 31 ianuarie „o oprire în cascadă” a rețelei electrice din Ucraina, după perturbări ale liniilor de transport între România și Moldova, precum și între vestul și centrul Ucrainei.

Metroul a fost temporar suspendat din cauza penei de curent FOTO X / Maria Avdeeva @maria_avdv
Metroul a fost temporar suspendat din cauza penei de curent FOTO X / Maria Avdeeva @maria_avdv

Șmîhal a precizat că centralele nucleare funcționează la capacitate redusă ca urmare a penei de curent, potrivit Kyiv Independent.

Operatorul de stat al rețelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat în jurul orei 14:00, ora locală, că întreruperile de urgență erau în vigoare în Kiev și în regiunea înconjurătoare, precum și în regiunile Cerkasi, Cernăuți, Jîtomîr și Harkov. DTEK a raportat de asemenea întreruperi de urgență în sudul regiunii Odesa și în centrul-estul regiunii Dnipropetrovsk.

„Deficitul de energie din sistem rămâne foarte ridicat”, a transmis Ukrenergo într-un comunicat. „Lucrările de restabilire de urgență sunt deja în desfășurare. Prioritatea principală a lucrătorilor din domeniul energiei este să restabilească alimentarea cu energie pentru infrastructura critică.”

O defecțiune sistemică în sistemul energetic a dus la pene de curent extinse în întreaga Ucraină, însă motivele nu sunt clarificate încă, au declarat surse dintr-o companie energetică și Cabinetul de Miniștri pentru publicația ucraineană Ekonomichna Pravda.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că „toate măsurile necesare” au fost luate pentru a restabili rețeaua electrică a Ucrainei și a stabiliza situația pe termen scurt.

Kievul, paralizat de o pană de curent masivă

În Kiev, locuitorii se confruntă cu lipsa curentului, a căldurii și a apei, pe fondul temperaturilor înghețate. Administrația militară din Kiev a raportat la ora 11:00, ora locală, că metroul a fost temporar suspendat din cauza penei de curent.

Sursa: X / Jay in Kyiv @JayinKyiv

Kateryna Maliuha, o profesoară de dans de 27 de ani, se afla în metrou când a picat curentul în jurul orei 11:00.

Am stat sub pământ alături de alți pasageri aproximativ două ore până să fim evacuați. Nu a fost panică. Totul a fost destul de organizat. Am fost conduși afară și nimeni nu s-a pierdut”, a declarat Maliuha pentru Kyiv Independent. „Dar toți sunt în șoc, desigur. Rețeaua mobilă aproape că nu mai funcționează. Mă gândesc cum să ajung acasă.”

Citește și: Pană de curent masivă în regiunea Belgorod în urma unui atac ucrainean cu rachete

Sursa: X / Margo Gontar @MargoGontar

Alimentarea cu apă a fost de asemenea întreruptă în Kiev din cauza perturbării alimentării cu energie, a raportat compania de utilități Kyivvodokanal pe 31 ianuarie.

Activitatea afacerilor din Kiev a fost afectată de situația de urgență. Maria Vykhodtseva, o barista de 25 de ani dintr-o cafenea din nordul districtului Obolon, a declarat pentru Kyiv Independent că localul a aplicat protocolul de urgență obișnuit după pana de curent de dimineață.

„De obicei, funcționăm cu un generator. Din fericire, avem unul. În timpul înghețurilor severe, acesta îngheață și trebuie să-l repornim. Încercăm să ne descurcăm”, a spus Vykhodtseva. „Astăzi, presiunea apei a scăzut semnificativ. Recent, însă, presiunea a revenit la normal și totul pare să funcționeze din nou ca de obicei. Avem noroc.”

Cum a fost afectată Moldova

Ministerul Energiei din Moldova a scris pe Facebook că tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a scăzut în jurul orei 11:00, perturbând sistemul electric al țării.

Ministerul a precizat că scăderea a fost cauzată de „probleme serioase” în sistemul energetic ucrainean, adăugând că operatorul de stat al rețelei de transport, Moldelectrica, a restabilit deja alimentarea cu energie în unele locații.

Oleksandr Kharchenko, director general al Centrului de Cercetare a Industriei Energetice, a declarat pentru Kyiv Independent că accidentul tehnic „a început între Moldova și România”.

„Dar, desigur, deteriorarea sistemului energetic ucrainean face situația complicată. Acum problema a fost rezolvată”, a spus Kharchenko. „Toți cei de la Ukrenergo și de la companiile de distribuție lucrează pentru a restabili complet alimentarea cu energie disponibilă consumatorilor, după aceste atacuri de tip terorist ale Rusiei.”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a raportat întreruperi de curent în majoritatea capitalei în jurul orei 11:00, menționând că troleibuzele nu circulă în „multe zone”. Un locuitor local a declarat pentru Kyiv Independent că electricitatea a fost întreruptă în Chișinău în jurul orei 7:00.

Serviciul de Vamă al Ucrainei a raportat în jurul orei 13:00 că frontiera moldo-ucraineană este temporar închisă pentru vehicule și bunuri, din cauza unei „defecțiuni a bazelor de date centrale” la autoritățile vamale moldovenești, fără a preciza când va fi redeschisă.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
digi24.ro
image
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
stirileprotv.ro
image
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”
gandul.ro
image
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
mediafax.ro
image
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
libertatea.ro
image
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, îndurerată! Primele imagini de la înmormântarea bunicii, obiectul adus la cimitir a făcut...
playtech.ro
image
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Viktor Orban s-a înțeles cu Trump, Putin și Erdogan. Lovitură în plex pentru Europa
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Prințul William și George GettyImages 2252545276 jpg
Prințul George, pe punctul de a rupe tradiția regală! O decizie importantă privind viitorul său a fost luată
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea