search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Andrew Tate, „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto”. Pierderi de peste 800.000 de dolari. „Și totuși, oamenii plătesc pentru sfaturile lui”

0
0
Publicat:

Cotroversatul influencer Andrew Tate a fost descrisă de analiști drept „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto” după ce a fost complet lichidat pe platforma Hyperliquid, pierzând în total peste 800.000 de dolari.

Andrew Tate/FOTO:Inquam Photos
Andrew Tate/FOTO:Inquam Photos

El se alătură unei liste tot mai lungi de traderi de renume care și-au văzut averile evaporându-se pe această platformă. Lichidările repetate ale lui Tate subliniază realitatea dură a utilizării unui efect de levier ridicat.

Analiza realizată de Arkham a arătat că Tate a depus aproximativ 727.000 de dolari pe Hyperliquid, o platformă descentralizată de tranzacționare perpetuală. Toate fondurile au rămas pe cont, blocate în poziții pierzătoare, până la lichidarea completă.

Tate a încercat ulterior să recupereze pierderile folosind venituri din linkul său de recomandare — circa 75.000 de dolari. În loc să retragă suma, el a plasat noi tranzacții, care au fost la rândul lor lichidate.

„Andrew Tate este acum complet lichidat pe Hyperliquid. Mai are doar 984 de dolari. Mulți credeau că fusese lichidat de mai multe ori, dar reintra în tranzacții folosind banii din recomandări”, a explicat analistul Param.

Un istoric marcat de pierderi consecutive

Istoricul de tranzacționare al lui Tate arată o volatilitate ridicată și o serie lungă de decizii neinspirate. În iunie 2025, el a pierdut 597.000 de dolari pe Hyperliquid. În septembrie, o poziție long pe tokenul WLFI s-a soldat cu o pierdere de 67.500 de dolari, urmată de o nouă tranzacție pierzătoare la câteva minute distanță.

Seria negativă a continuat. Pe 14 noiembrie, Tate a fost lichidat din nou, de această dată pe o poziție long de Bitcoin cu levier 40×, pierzând 235.000 de dolari.

Singurul moment pozitiv a venit în august, când o poziție short pe tokenul YZY i-a adus un profit de 16.000 de dolari — câștig ulterior anulat de următoarea tranzacție pierzătoare.

În total, Tate a efectuat peste 80 de tranzacții într-o perioadă de câteva luni, cu o rată de succes de doar 35,5%. Pierderea cumulată: 699.000 de dolari.

Un analist a rezumat pe finance.yahoo.com situația astfel: „Pe baza acestui istoric, Andrew Tate ar putea fi unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul crypto. Și totuși, oamenii plătesc pentru sfaturile lui.”

Pierderi masive și în rândul altor traderi celebri

Tate nu este singurul nume cunoscut afectat de tranzacționarea cu levier ridicat. James Wynn a pierdut peste 23 de milioane de dolari pe Hyperliquid, reducându-și contul la doar 6.010 dolari.

În iulie, traderul Qwatio a înregistrat o pierdere de 25,8 milioane de dolari după ce o creștere bruscă a pieței i-a lichidat pozițiile short. Un alt investitor important, cunoscut sub numele de 0xa523, a suferit pierderi de 43,4 milioane de dolari într-o singură lună.

Seriile consecutive de lichidări subliniază riscurile ridicate ale tranzacționării cu levier pe bursele descentralizate de derivate. Deși unii traderi au obținut câștiguri semnificative, exemplele recente arată cât de rapid se pot transforma pozițiile profitabile în pierderi masive.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume
fanatik.ro
image
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere”
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
playtech.ro
image
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Nu ai voie să spui asta pe internet! Cum ne obligă rețelele sociale să...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Gigi BECALI a ieșit din operație și a plecat direct acasă. A fost operat de un neurochirurg preot: Am luat 4 frați cu mine la spital, călugării mei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!