Andrew Tate, „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto”. Pierderi de peste 800.000 de dolari. „Și totuși, oamenii plătesc pentru sfaturile lui”

Cotroversatul influencer Andrew Tate a fost descrisă de analiști drept „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto” după ce a fost complet lichidat pe platforma Hyperliquid, pierzând în total peste 800.000 de dolari.

El se alătură unei liste tot mai lungi de traderi de renume care și-au văzut averile evaporându-se pe această platformă. Lichidările repetate ale lui Tate subliniază realitatea dură a utilizării unui efect de levier ridicat.

Analiza realizată de Arkham a arătat că Tate a depus aproximativ 727.000 de dolari pe Hyperliquid, o platformă descentralizată de tranzacționare perpetuală. Toate fondurile au rămas pe cont, blocate în poziții pierzătoare, până la lichidarea completă.

Tate a încercat ulterior să recupereze pierderile folosind venituri din linkul său de recomandare — circa 75.000 de dolari. În loc să retragă suma, el a plasat noi tranzacții, care au fost la rândul lor lichidate.

„Andrew Tate este acum complet lichidat pe Hyperliquid. Mai are doar 984 de dolari. Mulți credeau că fusese lichidat de mai multe ori, dar reintra în tranzacții folosind banii din recomandări”, a explicat analistul Param.

Un istoric marcat de pierderi consecutive

Istoricul de tranzacționare al lui Tate arată o volatilitate ridicată și o serie lungă de decizii neinspirate. În iunie 2025, el a pierdut 597.000 de dolari pe Hyperliquid. În septembrie, o poziție long pe tokenul WLFI s-a soldat cu o pierdere de 67.500 de dolari, urmată de o nouă tranzacție pierzătoare la câteva minute distanță.

Seria negativă a continuat. Pe 14 noiembrie, Tate a fost lichidat din nou, de această dată pe o poziție long de Bitcoin cu levier 40×, pierzând 235.000 de dolari.

Singurul moment pozitiv a venit în august, când o poziție short pe tokenul YZY i-a adus un profit de 16.000 de dolari — câștig ulterior anulat de următoarea tranzacție pierzătoare.

În total, Tate a efectuat peste 80 de tranzacții într-o perioadă de câteva luni, cu o rată de succes de doar 35,5%. Pierderea cumulată: 699.000 de dolari.

Un analist a rezumat pe finance.yahoo.com situația astfel: „Pe baza acestui istoric, Andrew Tate ar putea fi unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul crypto. Și totuși, oamenii plătesc pentru sfaturile lui.”

Pierderi masive și în rândul altor traderi celebri

Tate nu este singurul nume cunoscut afectat de tranzacționarea cu levier ridicat. James Wynn a pierdut peste 23 de milioane de dolari pe Hyperliquid, reducându-și contul la doar 6.010 dolari.

În iulie, traderul Qwatio a înregistrat o pierdere de 25,8 milioane de dolari după ce o creștere bruscă a pieței i-a lichidat pozițiile short. Un alt investitor important, cunoscut sub numele de 0xa523, a suferit pierderi de 43,4 milioane de dolari într-o singură lună.

Seriile consecutive de lichidări subliniază riscurile ridicate ale tranzacționării cu levier pe bursele descentralizate de derivate. Deși unii traderi au obținut câștiguri semnificative, exemplele recente arată cât de rapid se pot transforma pozițiile profitabile în pierderi masive.