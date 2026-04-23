Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
SUA au confiscat încă un petrolier suspectat de transport în interesul Iranului. Este a doua operațiune de acest gen din această săptămână

Forțele americane au interceptat și confiscat în Oceanul Indian petrolierul M/T Majestic X, despre care SUA afirmă că transporta petrol iranian supus sancțiunilor internaționale. Operațiunea, anunțată de Departamentul Apărării, este cea de-a doua intervenție de acest tip desfășurată în regiune în decurs de câteva zile, potrivit AFP şi The Associated Press.

Comandamentul militar american din zona Asia-Pacific a transmis pe platforma X că, „în noaptea (de miercuri spre joi), forţele americane au procedat la o interceptare maritimă şi la o inspecţie cu drept de vizită la bordul navei apatride sancţionate M/T Majestic X, care transporta petrol provenind din Iran, la Oceanul Indian, în zona de responsabilitate a INDOPACOM”.  

Operațiunea americană vine la doar o zi după ce Iranul a atacat trei cargouri în Strâmtoarea Ormuz și a confiscat două dintre ele, escaladând tensiunile într-o zonă esențială pentru traficul global de energie, potrivit celor două agenții, citate de News.ro.   

„Vom continua aplicarea legii maritime la nivel global pentru a perturba reţele ilegale”

Pentagonul a precizat că acțiunea face parte din eforturile de a combate rețelele maritime ilegale: „Vom continua aplicarea legii maritime la nivel global pentru a perturba reţele ilegale şi a interzice nave care furnizează susţinere materială Iranului, oriunde operează”.

Petrolierul confiscat FOTO captură video X Department of War

Imaginile difuzate de Departamentul Apărării arată militari americani pe puntea petrolierului Majestic X. Datele de urmărire maritimă indică faptul că nava se afla între Sri Lanka și Indonezia, în apropierea zonei unde fusese interceptat anterior și petrolierul Tifani.

M/T Majestic X, care naviga sub pavilionul Guyanei și se îndrepta către portul chinez Zhoushan, purta anterior numele Phonix.

Trezoreria americană a sancționat nava ]n 2024, acuzând-o de implicare în transportul de petrol iranian prin metode de evitare a sancțiunilor, precum falsificarea documentelor, manipularea sistemelor de localizare și schimbarea repetată a numelui și pavilionului.

Teheranul nu a reacționat imediat la confiscare.

Tensiunile din regiune au crescut semnificativ după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran la 28 februarie. De atunci, peste 30 de nave au fost atacate în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman.

Creșterea riscurilor, inclusiv scumpirea asigurărilor maritime, a redus drastic traficul prin Ormuz, strâmtoare prin care trece aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și GNL.

Deși confiscările recente ale Iranului nu încalcă armistițiul cu Statele Unite - „nu este vorba despre nave americane sau israeliene, acestea sunt două nave internaţionale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt - tensiunile dintre cele două state pun sub presiune orice încercare de mediere. Pakistanul încearcă în continuare să intermedieze o nouă rundă de discuții, însă nu este clar dacă și când acestea vor avea loc.

