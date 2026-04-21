Iritare la Kremlin după ce Franța și Polonia au anunțat posibile exerciții nucleare: „O nouă dovadă a înclinației Europei spre militarizare”

Kremlinul a denunțat, marți, posibilele exerciții nucleare care ar urma să fie desfășurate de Franța și Polonia, afirmând că este vorba despre o militarizare a Uniunii Europene.

Posibilele exerciții nucleare comune Franța–Polonia indică o tendință a Europei către o militarizare și nuclearizare tot mai accentuate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor.

„Detaliile sunt importante: ce tip de armament ar urma să fie utilizat și în ce țări. Însă acest lucru pare să fie o nouă dovadă a înclinației Europei spre militarizare și nuclearizare. Nu este ceva care să contribuie la stabilitate și predictibilitate pe continentul european”, a subliniat el, potrivit TASS.

Franța și Polonia ar putea desfășura exerciții nucleare

Afirmațiile vin în contextul în care POLITICO a relatat că liderii Franței și Poloniei au discutat luni despre organizarea unor exerciții comune, ca parte a unui efort condus de Franța de a include aliații în mecanismul său de descurajare nucleară.

„Printre lucrurile pe care le vom analiza se numără schimbul de informații și exercițiile comune”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință de presă susținută în orașul portuar polonez Gdańsk, întrebat despre cooperarea Franței cu Polonia în domeniul nuclear.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, Macron a anunțat „o nouă etapă în descurajarea franceză”, o schimbare istorică ce ar urma să ofere altor state europene un rol extins în acest mecanism, începând cu participarea la exerciții nucleare.

Cooperarea în ceea ce se numește „descurajare avansată” include, pe lângă Polonia, Germania, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia. Polonia, care nu participă la programul de descurajare nucleară al Statelor Unite, este interesată să consolideze descurajarea europeană în fața Rusiei.

„Am decis să ne alăturăm unui grup de state invitate de Franța să coopereze”, a declarat premierul polonez Donald Tusk. „Un grup select, format din țări care înțeleg necesitatea suveranității europene. Trăim într-o lume în care avem nevoie de capacități de descurajare nucleară.”

Rusia amenință cu acțiuni simetrice

Ieri, adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a avertizat că, în cazul în care Statele Unite sau alte țări vor încălca moratoriul privind testele nucleare, Rusia va răspunde în mod simetric, relatează EFE, preluată de agenția SWI.

Această poziție se bazează „pe declarațiile Washingtonului privind o posibilă reluare a testelor nucleare la scară largă, cu consecințe fatale pentru Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare”, a explicat Riabkov.

La începutul lunii februarie, START III, tratatul semnat între Rusia și Statele Unite care limita numărul de focoase nucleare deținute de cele două țări, a expirat. În pofida apelului Moscovei către Washington de a prelungi pentru încă un an menținerea acestor limite, fără reînnoirea tratatului, Casa Albă nu a făcut pași în această direcție.

Președintele american Donald Trump dorește ca Beijingul— despre care se estimează că deține deja peste 500 de focoase nucleare — să participe la viitoarele negocieri privind dezarmarea, în timp ce Moscova solicită includerea Franței și a Regatului Unit în viitorul acord.