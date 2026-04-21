De ce vrea Polonia protecția nucleară a Franței? „Dacă nu ne asigurăm singuri securitatea, nimeni nu o va face în locul nostru”

Cooperarea de securitate dintre Polonia și Franța capătă accente fără precedent. Premierul polonez Donald Tusk a declarat răspicat că parteneriatul cu Parisul „nu are limite”, numind Franța „cel mai loial aliat” al Varșoviei și subliniind că Europa trebuie să-și asume propriul destin în materie de apărare.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de la Gdańsk cu președintele francez Emmanuel Macron, unde discuțiile au vizat inclusiv componenta sensibilă a descurajării nucleare. Contextul nu este deloc întâmplător: războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina obligă Europa să-și regândească arhitectura de securitate, în timp ce incertitudinile privind angajamentul pe termen lung al Statele Unite sporesc presiunea pentru autonomie strategică.

Franța, singura putere nucleară din Uniunea Europeană după retragerea Regatului Unit, propune extinderea umbrelei sale de descurajare către aliații europeni. În acest cadru, Tusk a punctat că relația bilaterală acoperă tot spectrul — „de la chestiuni nucleare la exerciții comune” — fără limitări.

Pentru Varșovia, apropierea de Paris nu este doar un gest politic, ci o investiție directă în propria securitate. „Nu este doar solidaritate, este apărarea frontierelor noastre”, a spus premierul polonez, făcând referire la flancul estic expus presiunilor rusești.

O relație „istorică” într-o lume care se schimbă

Întâlnirea a coincis cu prima Zi a Prieteniei Polono-Franceze și marchează consolidarea relațiilor după tratatul semnat în mai 2025, care a aprofundat cooperarea militară și a introdus garanții reciproce de securitate. Atât Tusk, cât și Macron vorbesc despre o „schimbare de paradigmă”: Europa nu-și mai permite dependențe strategice.

„Dacă nu ne asigurăm singuri securitatea, nimeni nu o va face în locul nostru”, a avertizat Tusk, într-un mesaj care reflectă o linie tot mai prezentă în discursul liderilor europeni.

Energia nucleară, miză strategică

Pe lângă dimensiunea militară, discuțiile au vizat și energia nucleară. Polonia caută un partener pentru a doua sa centrală nucleară, iar gigantul francez EDF se numără printre candidați. Decizia va ține nu doar de parametri tehnici, ci și de încrederea pe termen lung — un criteriu pe care Varșovia îl consideră esențial.

În paralel, Polonia avansează deja cu primul său proiect nuclear, dezvoltat cu sprijin american, în încercarea de a reduce dependența de cărbune și de a-și consolida securitatea energetică.

Exerciții nucleare comune și „descurajare avansată”

Un punct sensibil al discuțiilor l-a reprezentat posibilitatea unor exerciții nucleare comune. Franța explorează includerea aliaților europeni într-un mecanism extins de descurajare, care ar putea presupune schimburi de informații și antrenamente comune.

Deși a admis necesitatea unor astfel de capacități, Tusk a avut o reacție nuanțată: „Prezența unor avioane Rafale cu arme nucleare deasupra Poloniei nu este visul meu”. Totuși, realitatea strategică impune adaptare.

Inițiativa franceză vizează un grup restrâns de state europene — inclusiv Germania, Olanda sau Suedia — dispuse să participe la acest concept de „descurajare avansată”. Polonia, care nu face parte din programul american de partajare nucleară, vede în această formulă o oportunitate de a întări răspunsul european în fața Rusiei.

Frontul estic și sprijinul pentru Ucraina

În plan concret, cooperarea franco-polonă vizează și securizarea infrastructurii critice. Aeroportul Rzeszów–Jasionka, esențial pentru livrările de arme și ajutor umanitar către Ucraina, ar putea beneficia de implicarea Franței.

În plus, cele două state își extind colaborarea în domenii precum spațiul și planificarea militară, inclusiv prin achiziția de tehnologii strategice și un plan comun de cooperare pentru perioada 2026–2028.

În esență, apropierea dintre Varșovia și Paris nu este doar o alianță bilaterală, ci parte a unei repoziționări mai ample a Europei. Într-o lume tot mai instabilă, mesajul este clar: securitatea continentului nu mai poate fi externalizată.