Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
De ce vrea Polonia protecția nucleară a Franței? „Dacă nu ne asigurăm singuri securitatea, nimeni nu o va face în locul nostru”

Cooperarea de securitate dintre Polonia și Franța capătă accente fără precedent. Premierul polonez Donald Tusk a declarat răspicat că parteneriatul cu Parisul „nu are limite”, numind Franța „cel mai loial aliat” al Varșoviei și subliniind că Europa trebuie să-și asume propriul destin în materie de apărare.

Emmanuel Macron și Donald Tusk la Gdansk/FOTO:X
Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de la Gdańsk cu președintele francez Emmanuel Macron, unde discuțiile au vizat inclusiv componenta sensibilă a descurajării nucleare. Contextul nu este deloc întâmplător: războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina obligă Europa să-și regândească arhitectura de securitate, în timp ce incertitudinile privind angajamentul pe termen lung al Statele Unite sporesc presiunea pentru autonomie strategică.

Franța, singura putere nucleară din Uniunea Europeană după retragerea Regatului Unit, propune extinderea umbrelei sale de descurajare către aliații europeni. În acest cadru, Tusk a punctat că relația bilaterală acoperă tot spectrul — „de la chestiuni nucleare la exerciții comune” — fără limitări.

Pentru Varșovia, apropierea de Paris nu este doar un gest politic, ci o investiție directă în propria securitate. „Nu este doar solidaritate, este apărarea frontierelor noastre”, a spus premierul polonez, făcând referire la flancul estic expus presiunilor rusești.

O relație „istorică” într-o lume care se schimbă

Întâlnirea a coincis cu prima Zi a Prieteniei Polono-Franceze și marchează consolidarea relațiilor după tratatul semnat în mai 2025, care a aprofundat cooperarea militară și a introdus garanții reciproce de securitate. Atât Tusk, cât și Macron vorbesc despre o „schimbare de paradigmă”: Europa nu-și mai permite dependențe strategice.

„Dacă nu ne asigurăm singuri securitatea, nimeni nu o va face în locul nostru”, a avertizat Tusk, într-un mesaj care reflectă o linie tot mai prezentă în discursul liderilor europeni.

Energia nucleară, miză strategică

Pe lângă dimensiunea militară, discuțiile au vizat și energia nucleară. Polonia caută un partener pentru a doua sa centrală nucleară, iar gigantul francez EDF se numără printre candidați. Decizia va ține nu doar de parametri tehnici, ci și de încrederea pe termen lung — un criteriu pe care Varșovia îl consideră esențial.

În paralel, Polonia avansează deja cu primul său proiect nuclear, dezvoltat cu sprijin american, în încercarea de a reduce dependența de cărbune și de a-și consolida securitatea energetică.

Exerciții nucleare comune și „descurajare avansată”

Un punct sensibil al discuțiilor l-a reprezentat posibilitatea unor exerciții nucleare comune. Franța explorează includerea aliaților europeni într-un mecanism extins de descurajare, care ar putea presupune schimburi de informații și antrenamente comune.

Deși a admis necesitatea unor astfel de capacități, Tusk a avut o reacție nuanțată: „Prezența unor avioane Rafale cu arme nucleare deasupra Poloniei nu este visul meu”. Totuși, realitatea strategică impune adaptare.

Inițiativa franceză vizează un grup restrâns de state europene — inclusiv Germania, Olanda sau Suedia — dispuse să participe la acest concept de „descurajare avansată”. Polonia, care nu face parte din programul american de partajare nucleară, vede în această formulă o oportunitate de a întări răspunsul european în fața Rusiei.

Frontul estic și sprijinul pentru Ucraina

În plan concret, cooperarea franco-polonă vizează și securizarea infrastructurii critice. Aeroportul Rzeszów–Jasionka, esențial pentru livrările de arme și ajutor umanitar către Ucraina, ar putea beneficia de implicarea Franței.

În plus, cele două state își extind colaborarea în domenii precum spațiul și planificarea militară, inclusiv prin achiziția de tehnologii strategice și un plan comun de cooperare pentru perioada 2026–2028.

În esență, apropierea dintre Varșovia și Paris nu este doar o alianță bilaterală, ci parte a unei repoziționări mai ample a Europei. Într-o lume tot mai instabilă, mesajul este clar: securitatea continentului nu mai poate fi externalizată.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
„Măcelarul lui Bebino”, ținta unei tentative de asasinat. Sângerosul Mahomed a fost înjunghiat în fața casei
gandul.ro
image
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
mediafax.ro
image
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi Becali ar trebui să o plătească către Al Hilal
fanatik.ro
image
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
libertatea.ro
image
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Burkina Faso își extinde controlul. După aur, va naționaliza Sofitex, gigantul producător de bumbac evaluat la 607 milioane de dolari
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Motivul pentru care benzina a scăzut sub 8 lei per litru. Motorina s-a ieftinit şi ea, preţurile de azi la carburanţi
playtech.ro
image
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția lui tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Bolojan caută voturile de AUR. Câți parlamentari trebuie să rupă
cotidianul.ro
image
Se fac angajări, joburi râvnite de toţi românii, condiţii "ca afară"
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu ar accepta să fie premier. Ce condiții pune liderul PSD: ”Lucrurile vor intra într-un nou scenariu”
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Șoc pe bursă: 5 miliarde de lei pierduți într-o zi. Războiul PSD–PNL lovește violent companiile de stat
click.ro
image
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie. Problemele lor se vor rezolva și vor găsi curajul de a lua totul de la capăt
click.ro
image
21 aprilie 1926: ziua în care s-a născut Regina Elisabeta a II-a. Destinul spectaculos al celei mai iubite suverane britanice
click.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Prajitura cu foi de miere Sursa foto shutterstock 2278319939 jpg
Prăjitura cu foi de miere și cremă de vanilie te face să uiți de diete
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Click!

image
Gabriela Cristea, dezvăluiri dureroase despre familie. Motivul surprinzător pentru care s-a rupt complet de părinții ei: „Nu am mers nici la înmormântare”
image
Șoc pe bursă: 5 miliarde de lei pierduți într-o zi. Războiul PSD–PNL lovește violent companiile de stat

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie