2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO

Războiul din Ucraina ar putea avea un termen-limită clar: anul 2030. Cel puțin aceasta este evaluarea unuia dintre cei mai importanți oficiali militari europeni, care avertizează că timpul rămas trebuie folosit pentru pregătirea unei confruntări mai ample cu Rusia.

Generalul belgian Frederik Vansina, pilot de vânătoare și actual șef al Statului Major al Forțelor Armate din Belgia, susține că, indiferent de evoluțiile din relația cu SUA, Vladimir Putin nu va reuși să câștige războiul din Ucraina. Însă, acest lucru nu este garantat fără un efort major al Europei.

Într-un interviu acordat publicației Le Soir, oficialul militar a atras atenția că ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului nu trebuie să deturneze atenția de la conflictul din Ucraina, considerat în continuare principala amenințare la adresa securității europene.

Avertismentul este împărtășit și de alți oficiali militari occidentali, care indică Rusia drept riscul major pe termen scurt și mediu. Deși conflictul din Ucraina pare blocat într-un impas, realitatea din teren este departe de a fi liniștitoare: Moscova menține între 650.000 și 700.000 de militari experimentați, susținuți de o economie de război capabilă să producă zilnic armament.

„Nu vorbim încă despre un pericol imediat pentru Bruxelles, dar nu trebuie să ne amăgim”, avertizează Vansina, subliniind că războiul din Ucraina se află la doar câteva ore de zbor de capitalele europene.

În același timp, semnalele venite de la Kremlin rămân agresive. Rusia își extinde ambițiile militare, iar Vladimir Putin a vorbit deja despre o armată de până la 1,5 milioane de oameni. În paralel, apar episoade care alimentează tensiunile regionale, inclusiv referiri la proiecte separatiste în statele baltice.

Cu toate acestea, generalul belgian nu anticipează un atac iminent asupra Europei Occidentale. Pericolul este însă unul de perspectivă: după încheierea războiului din Ucraina, Rusia ar putea rămâne cu o forță militară considerabilă, capabilă să pună presiune asupra continentului.

Europa este încă departe de obiectivul autonomiei strategice

„Până în 2030 trebuie să fim suficient de puternici încât să îi putem spune lui Putin că nu poate câștiga un război împotriva Europei, nici măcar fără sprijinul americanilor”, a punctat Vansina.

În acest context, oficialul recunoaște că Europa este încă departe de obiectivul autonomiei strategice. Deși bugetele de apărare cresc, pragul de 2% din PIB nu mai este suficient pentru a face față noilor provocări. Industria de apărare avansează, dar într-un ritm considerat prea lent.

Estimarea sa este că anul 2030 va fi unul critic: până atunci, războiul din Ucraina ar putea lua sfârșit, însă Rusia va rămâne o putere militară majoră. Abia spre 2035, consideră el, Europa ar putea atinge un nivel real de autonomie strategică – dacă investițiile continuă.

Un element esențial în acest calcul rămâne sprijinul pentru Ucraina. „Avem acest timp datorită sacrificiului ucrainenilor”, spune Vansina, sugerând că rezistența Kievului oferă Europei o fereastră de pregătire pe care nu și-o poate permite să o irosească.

În paralel, persistă incertitudini legate de prezența militară americană în Europa. Deși trupele nu au fost retrase, iar avioanele F-35 rămân desfășurate în baze strategice, aliații europeni nu au primit încă un calendar clar privind eventuale reduceri.

În acest context tensionat, pe fondul declarațiilor critice ale lui Donald Trump la adresa NATO, în Europa se discută tot mai des despre scenariul construirii unei structuri de securitate care să funcționeze chiar și în absența sprijinului american.

Mesajul generalului belgian este unul clar: Europa mai are câțiva ani la dispoziție pentru a se pregăti. După aceea, echilibrul de forțe ar putea deveni mult mai fragil.