Amenințările Iranului după ce UE a inclus Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste

Iranul amenință statele europene după ce Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste, catalogând decizia drept „fără sens” și avertizând asupra consecințelor ce vor urma.

Vineri, 30 ianuarie, a apărut şi prima reacție oficială a Iranului după ce Uniunea Europeană a decis includerea Corpului Gardienilor Revoluției din Iran (CGRI) pe lista organizațiilor teroriste, într-o hotărâre aprobată joi, 29 ianuarie, de miniștrii de Externe ai celor 27 de state membre.

Șeful puterii judiciare de la Teheran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat vineri că europenii „vor suporta consecințele” acestei decizii „fără sens”. Potrivit televiziunii de stat iraniene, oficialul a subliniat că „nu există nicio îndoială că această acțiune ostilă nu va rămâne fără răspuns”, notează gulfnews.

Corpul Gardienilor Revoluției, considerat armata de elită a regimului iranian, este acuzat că a orchestrat represiunea violentă împotriva manifestațiilor care au zguduit Republica Islamică la începutul acestei luni.

Forțele armate ale Iranului au denunțat decizia UE drept „iresponsabilă” și „răuvoitoare”, potrivit unui comunicat difuzat de agenția oficială Irna, care subliniază că „decizia ilogică, iresponsabilă și răuvoitoare a UE a fost luată fără nicio îndoială prin supunere oarbă față de politicile SUA și regimului sionist (Israelul)”.

De partea cealaltă, organizațiile neguvernamentale care monitorizează protestele din Iran arată amploarea represiunii: potrivit unui raport recent al Human Rights Activists News Agency (HRANA), 6.373 de persoane, dintre care 5.993 de protestatari, au fost ucise, 11.018 au fost grav rănite, iar 42.486 au fost arestate.

Decizia UE marchează o intensificare a presiunii internaționale asupra Teheranului, dar oficialii iranieni amenință cu repercusiuni pentru statele europene implicate, considerând măsura un gest ostil și un afront direct la adresa suveranității și securității regimului de la Teheran.