search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Amenințările Iranului după ce UE a inclus Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste

0
0
Publicat:

Iranul amenință statele europene după ce Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste, catalogând decizia drept „fără sens” și avertizând asupra consecințelor ce vor urma.

Corpul Gardieniilor Revoluţiei a fost desemnat drept organizaţie teroristă. FOTO: arhivă
Corpul Gardieniilor Revoluţiei a fost desemnat drept organizaţie teroristă. FOTO: arhivă

Vineri, 30 ianuarie, a apărut şi prima reacție oficială a Iranului după ce Uniunea Europeană a decis includerea Corpului Gardienilor Revoluției din Iran (CGRI) pe lista organizațiilor teroriste, într-o hotărâre aprobată joi, 29 ianuarie, de miniștrii de Externe ai celor 27 de state membre.

Șeful puterii judiciare de la Teheran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat vineri că europenii „vor suporta consecințele” acestei decizii „fără sens”. Potrivit televiziunii de stat iraniene, oficialul a subliniat că „nu există nicio îndoială că această acțiune ostilă nu va rămâne fără răspuns”, notează gulfnews.

Corpul Gardienilor Revoluției, considerat armata de elită a regimului iranian, este acuzat că a orchestrat represiunea violentă împotriva manifestațiilor care au zguduit Republica Islamică la începutul acestei luni.

Forțele armate ale Iranului au denunțat decizia UE drept „iresponsabilă” și „răuvoitoare”, potrivit unui comunicat difuzat de agenția oficială Irna, care subliniază că „decizia ilogică, iresponsabilă și răuvoitoare a UE a fost luată fără nicio îndoială prin supunere oarbă față de politicile SUA și regimului sionist (Israelul)”.

De partea cealaltă, organizațiile neguvernamentale care monitorizează protestele din Iran arată amploarea represiunii: potrivit unui raport recent al Human Rights Activists News Agency (HRANA), 6.373 de persoane, dintre care 5.993 de protestatari, au fost ucise, 11.018 au fost grav rănite, iar 42.486 au fost arestate.

Decizia UE marchează o intensificare a presiunii internaționale asupra Teheranului, dar oficialii iranieni amenință cu repercusiuni pentru statele europene implicate, considerând măsura un gest ostil și un afront direct la adresa suveranității și securității regimului de la Teheran.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt, analizele antidrog
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
observatornews.ro
image
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Certificatul de moștenitor în 2026: cum îl obții, ce acte sunt necesare și ce pași urmează pentru recunoașterea drepturilor
playtech.ro
image
Ce impozit plătește Simona Halep pentru vila evaluată la 600.000 de euro. Suma este mai mare după ultimele majorări de taxe
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de minute!
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea