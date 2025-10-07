Premierul polonez nu este interesat să-l predea Germaniei pe suspectul ucrainean responsabil de exploziile în cazul Nord Stream

Nu este în interesul Poloniei să extrădeze un cetățean ucrainean căutat de Germania pentru presupusa implicare în exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream, a declarat marți premierul polonez Donald Tusk.

Donald Tusk a precizat că, în cele din urmă, instanța va decide dacă va fi extrădat suspectul prezentat cu numele Volodimir Z, care ar fi implicat în exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream.

Totodată, Tusk a reiterat opoziția fermă a Poloniei față de aceste conducte, despre care Varșovia susține că au contribuit decisiv la dependența excesivă a Europei de energia rusească, scrie Mediafax.

„Problema Europei, a Ucrainei, a Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a spus Tusk, în cadrul unei conferințe de presă.

„Cu siguranță nu este în interesul Poloniei… să predea acest cetățean unei țări străine”, a adăugat el.

Un tribunal polonez a decis luni Volodimir Z. să rămână în arest încă 40 de zile, până la luarea unei hotărâri privind transferul său în Germania, în baza unui mandat european de arestare.

Exploziile din 2022, considerate de Moscova și de Occident un act de sabotaj, au marcat o escaladare a conflictului din Ucraina și au afectat aprovizionarea cu energie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, iar Ucraina a negat orice implicare.

Un alt cetățean ucrainean, suspectat că ar fi coordonat atacurile, a fost arestat în Italia în august și intenționează să conteste extrădarea în Germania.

Avocatul polonez al lui Volodimir Z. a declarat că clientul său nu a făcut nimic ilegal și că se va declara nevinovat.

Potrivit Parchetului Federal din Germania, scafandrul este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup care a închiriat un iaht și a amplasat explozibili pe conductele ce leagă Rusia de Germania, în apropierea insulei daneze Bornholm, în septembrie 2022.