Controversă în Serbia provocată de proiectul imobiliar al ginerelui lui Trump, Jared Kushner

Parlamentul Serbiei a început dezbaterile privind un proiect de lege menit să accelereze dezvoltarea unui complex imobiliar de lux în centrul Belgradului, inițiat de compania de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, relatează The Independent.

Acordul de concesiune, semnat în mai 2024 între autoritățile sârbe și compania americană Affinity Global Development, fondată de Kushner, prevede închirierea pentru 99 de ani a două clădiri istorice care au găzduit, în trecut, sediul Armatei Populare Iugoslave.

Proiectul include construcția unui hotel de cinci stele, apartamente rezidențiale, spații comerciale și birouri, însă a stârnit ample proteste în Serbia. Numeroși activiști și cetățeni consideră că imobilele, avariate în bombardamentele NATO din 1999, reprezintă un simbol al memoriei colective și un reper al arhitecturii moderniste iugoslave.

În pofida opoziției publice, guvernul de la Belgrad a continuat demersurile pentru implementarea proiectului. În noiembrie 2024, clădirile au fost retrase de pe lista monumentelor istorice protejate, decizie care a deschis calea pentru reamenajarea lor.

Dezbaterea actuală din Parlament ar urma să stabilească mecanisme de accelerare a procesului de autorizare, o procedură considerată neobișnuită de specialiști.

„Proiectul de lege suspendă toate standardele privind protecția bunurilor culturale”, a declarat Savo Manojlovic, jurist și lider al mișcării de opoziție Kreni Promeni. El a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu posibilele încălcări ale legii.

Jared Kushner a fondat Affinity Global Development după ce a părăsit Casa Albă în 2021, urmărind investiții în dezvoltări imobiliare internaționale, inclusiv în Serbia și Albania.