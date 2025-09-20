Estonia a publicat o hartă cu traiectoria de zbor a avioanelor de vânătoare rusești. Piloții ruși au ignorat semnalele avioanelor NATO

Piloții ruși au ignorat semnalele avioanelor italiene responsabile de Misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică în momentul în care au încălcat spațiul aerian al Estoniei, a declarat sâmbătă un înalt oficial militar estonian, citat de AP.

Incursiunea de 12 minute a fost cel mai recent test al capacității alianței de a răspunde amenințărilor aeriene rusești, după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez pe 10 septembrie.

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că avioanele sale ar fi pătruns în spațiul aerian al Estoniei, după ce Tallinn a raportat vineri că trei avioane de vânătoare au intrat pe teritoriul său fără permisiune.

Oficialii estonieni l-au contrazis, spunând că intrarea în spațiul aerian al țării a fost confirmat vizual și prin mijloace radar.

Avioane de vânătoare rusești MIG-31 au intrat în spațiul aerian estonian între orele 9:58 și 10:10, ora locală, vineri, în zona Vaindloo, o mică insulă situată în Golful Finlandei, la Marea Baltică, a anunțat armata estoniană. Într-un comunicat, ministerul a precizat că aceasta este a patra încălcare a spațiului aerian de către Rusia în acest an.

„E necesară o confirmare” dacă încălcarea frontierei a fost deliberată sau nu, a declarat pentru Associated Press colonelul Ants Kiviselg, comandantul Centrului de Informații Militare al Estoniei. Dincolo de asta, a spus el, avioanele rusești „trebuie să fi știut că se află în spațiul aerian (estonian)”.

Piloții ruși nu reprezentau o „amenințare militară”, a precizat oficialul eston.

Deși au recunoscut comunicarea primită de la piloții italieni, se pare că au ignorat-o și „nu au urmat de fapt semnalele”, motiv pentru care au stăruit atât de mult timp în spațiul aerian estonian, a adăugat el.

„De ce nu au făcut-o, aceasta este o întrebare la care să răspundă piloții ruși”, a spus Kiviselg.

Avioanele rusești au decolat de pe un aerodrom din apropierea orașului Petrozavodsk, în nord-vestul Rusiei, și se îndreptau spre Kaliningrad, exclava rusească de la Marea Baltică situată între Lituania și Polonia. Au fost urmărite de două avioane de vânătoare finlandeze înainte de a fi escortate de două avioane italiene F-35, care au decolat de la baza aeriană Ämari din Estonia și le-au urmat în spațiul internațional, a declarat Kiviselg.

O încălcare gravă a spațiului aerian

Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor că urmează să fie informat de consilierii săi cu privire la incursiune.

„Nu-mi place”, a spus el, adăugând: „Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o mare problemă, dar vă voi anunța mai târziu.”

Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, a declarat pentru AP că incidentul reprezintă „o încălcare foarte gravă a spațiului aerian NATO”. Ultima dată când spațiul aerian estonian a fost încălcat pentru o perioadă atât de lungă a fost în 2003, a spus el, „chiar înainte ca Estonia să adere la NATO”.

Guvernul Estoniei a reacționat anunțând că va solicita consultări în temeiul articolului 4 din tratatul NATO, care permite unui membru să se consulte oficial cu aliații ori de câte ori integritatea teritorială, independența politică sau securitatea le sunt amenințate. Polonia a folosit, de asemenea, mecanismul după ce spațiul său aerian a fost încălcat de drone rusești și, ulterior, NATO a lansat misiunea Santinela Estică, pentru a consolida apărarea de-a lungul flancului său estic.

Într-o postare pe X, ministrul lituanian al Apărării, Dovilė Šakalienė, a amintit că statul membru NATO „Turcia a dat un exemplu” despre cum trebuie răspuns la astfel de incidente în 2015, când a doborât un avion de vânătoare rusesc care i-a încălcat spațiul aerian vreme de aproximativ 17 secunde.

Însă situația respectivă a fost „total diferită”, a declarat Hanno Pevkur, ministrul Apărării din Estonia, adăugând că „rușii au ucis de turci”, atunci când Moscova a folosit avioane de vânătoare pentru a viza ceea ce au numit a fi grupuri militante din apropierea graniței siriene cu Turcia.

În timpul incidentului de vineri, Estonia și aliații săi au observat ruta avioanelor rusești, comunicările și reacția piloților, precum și sistemele de armament pe care le transportau și au fost „foarte încrezători că nu este nevoie să le doboare”, a declarat Pevkur.

Oficialii estonieni au susținut sâmbătă că nu este necesară declanșarea Articolului 5, clauza de apărare colectivă a NATO, în ciuda încălcărilor repetate, precum și pe fondul acuzațiilor oficialilor occidentali că Moscova poartă un război hibrid împotriva Occidentului, care include campanii de sabotaj, atacuri cibernetice și operațiuni de influență.

Radare și identificare vizuală

Într-o declarație online publicată sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a declarat că avioanele sale de vânătoare au rămas în apele neutre ale Mării Baltice, la peste 3 kilometri (1,8 mile) de insula Vaindloo.

Acesta a precizat că cele trei avioane MiG-31 „au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad” și „nu au încălcat granițele altor state”.

Pevkur a respins declarația, spunând că Estonia și aliații săi NATO au „mai multe” radare și sisteme de identificare vizuală care confirmă că avioanele rusești au intrat în spațiul aerian al țării.

El a sugerat că „motivul principal” al transgresărilor aeriene, al războiului hibrid și al atacurilor cibernetice este o încercare de a distragere atenția Occidentului de la Ucraina.

Moscova, a spus Pevkur, ar putea încerca să provoace națiunile NATO să trimită resurse suplimentare de apărare aeriană în Estonia, în speranța că aliații Kievului vor face mai mult „pentru propria noastră apărare” și mai puțin pentru a sprijini Kievul.