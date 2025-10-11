search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
Scrisoare anonimă despre un posibil atentat, descoperită în catedrala Notre-Dame din Paris. „Va fi un măcel!"

Publicat:

O scrisoare anonimă a fost descoperită vineri după-amiază în curtea catedralei Notre-Dame din Paris. Mesajul a fost găsit de ţârcovnicul bisericii, lângă lumânările aprinse.

Catedrala Notre Dame din Paris FOTO: Pixabay
Catedrala Notre Dame din Paris FOTO: Pixabay

După coletele-capcană trimise unor personalităţi, un nou mesaj a pus autorităţile franceze în alertă. O scrisoare anonimă a fost descoperită vineri după-amiază în curtea catedralei Notre-Dame din Paris.  În plic, un mesaj alarmist dactilografiat: "Nu deschideţi catedrala în 11 şi 12 octombrie!", recomanda autorul anonim. "Vor fi vizitatori străini care cu ajutorul altor vizitatori au ascuns deja cuţite în catedrală în ultimele zile şi vor face un măcel, nu deschideţi catedrala, vă rog!", se afirma în mesaj, potrivit publicaţiei Le Parisien, scrie Agerpres.

Imediat, angajatul diocezei a avertizat paza edificiului. În timp ce în catedrală se aflau turişti a fost luată decizia să nu fie evacuată clădirea. În schimb, echipa de securitate a procedat la un control riguros pentru a se asigura că nicio armă nu fusese ascunsă în interior.

Catedrala şi-a deschis porţile în această sâmbătă dimineaţă, ca de obicei, pentru a primi miile de turişti care o vizitează în fiecare zi. "Înaintea redeschiderii catedralei pentru public în această dimineaţă, o inspecţie a securităţii efectuate în comun de serviciul de pază al catedralei şi efective ale Direcţiei pentru ordinea publică şi circulaţie din cadrul Prefecturii de poliţie a permis îndepărtarea oricărui risc", precizează Prefectura.

Nu este pentru prima oară când catedrala Notre-Dame din Paris se află în faţa unei astfel de situaţii. În luna aprilie, o primă scrisoare care evoca un atentat terorist cu ocazia sărbătorilor de Paşti fusese descoperită în incinta clădirii. Mesajul lăsat pe o bancă din catedrala era fără echivoc: "În duminica Paştelui va fi un atentat în catedrală". Alerta a fost luată în serios de autorităţi. O anchetă a fost deschisă pentru "ameninţare concretă de crimă împotriva persoanelor, comisă din motive de rasă, etnie, naţionalitate sau religie" şi "divulgarea de informaţii false pentru a induce în eroare cu privire la o distrugere periculoasă".

Europa

