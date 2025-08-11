Pilotul unei aeronave, suspendat după ce ar fi rătăcit dezbrăcat printr-un hotel de lux, după o noapte de băut

Un pilot al companiei aeriene britanice EasyJet a fost suspendat și este anchetat, după ce ar fi rătăcit dezbrăcat printr-un hotel de lux, la finalul unei nopți de băut.

Pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost văzut marțea trecută, 5 august, dezbrăcat la recepția unui hotel de cinci stele de pe Insula Capul Verde, scrie The Guardian.

De asemenea, potrivit publicației The Sun, care a relatat prima dată știrea, căpitanul bea la barul hotelului Meliá Dunas Beach Resort and Spa încă din seara precedentă. Acesta a citat martori care au susținut că l-au văzut pe bărbat împleticindu-se într-o stare „paralitică”.

Se pare că la ora 2:30 dimineața și-a scos toate hainele și a intrat în zona recepției, înainte de a se deplasa la sală și la spa.

Bărbatul trebuia să transporte pasageri la Gatwick din Capul Verde miercurea trecută. După incidentul de la hotel, a fost ținut la sol de compania aeriană și a fost chemat un pilot înlocuitor.

O sursă EasyJet a declarat pentru The Sun: „Oricine l-a văzut pe pilot hilizindu-se gol în primele ore ale dimineții, în ziua dinaintea unui zbor, nici nu s-ar gândi să se urce într-un avion cu el la comandă.”

Un purtător de cuvânt al easyJet a declarat: „Imediat ce am fost informați, pilotul a fost imediat eliberat din funcție, în conformitate cu procedurile noastre, în așteptarea unei anchete. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea absolută a easyJet.”

Zborurile EasyJet de la Gatwick la Capul Verde sunt cele mai lungi din Anglia, cu o distanță de 2.332 de mile marine, călătoria durând aproximativ șase ore.