Incident grav în Germania. O fetiță de 8 ani, atacată de un lup într-un parc zoologic

O fetiță de opt ani a fost transportată cu elicopterul la spital cu răni grave după ce a fost atacată de un lup, într-un parc natural din Germania. Copilul era însoțit de un membru al personalului și alți doi copii, într-un țarc pentru animale.

Lup în parcul Johannismühle din Brandenburg Foto: X/Lilly_Minka_Finie

O fetiță de opt ani a fost grav rănită într-un atac de lup într-un parc natural din Germania.

Incidentul s-a produs în interiorul unui țarc pentru animale de la Johannismühle, care oferă tururi pentru grupuri mici, scrie BBC.

„Fata a fost atacată și grav rănită de cel puțin un lup într-un țarc pentru animale, în timp ce se afla acolo cu alți doi copii și un membru al personalului”, au transmis polițiștii.

Conform autorităților, „circumstanțele precise ale incidentului fac obiectul unei anchete polițienești în curs”.

În urma incidentului, parcul, care adăpostește urși bruni, râși și lupi gri și arctici, a fost închis temporar.

Johannismühle oferă tururi în grupuri mici pentru a permite vizitatorilor să petreacă timp cu unele animale, site-ul său menționând hrănirea lupilor sau mângâierea unei lame.

Un incident similar s-a produs în luna martie a acestui an, când o femeie a fost mușcată de un lup într-o zonă comercială din Hamburg. Atacul a fost considerat primul atac de acest gen de la întoarcerea lupilor în Germania în 1998, potrivit sursei citate. Serviciile de urgență au declarat la momentul respectiv că femeia a fost dusă la un spital din Hamburg.