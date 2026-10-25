 Hackerii vizează datele clienților și conturile financiare. 86% dintre firmele mici și mijlocii au raportat incidente cibernetice | adevarul.ro
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Hackerii vizează datele clienților și conturile financiare. 86% dintre firmele mici și mijlocii au raportat incidente cibernetice

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86% dintre profesioniștii IT și de securitate IT din companiile mici și mijlocii incluși într-un studiu global au declarat că organizațiile lor s-au confruntat cu cel puțin un incident cibernetic în ultimele 12 luni. Printre cele mai grave amenințări raportate se numără atacurile de phishing, exploatarea vulnerabilităților software, malware-ul distribuit în masă, ransomware-ul și atacurile care vizează vulnerabilități asociate inteligenței artificiale.

Un antreprenor semnalează la telefon un atac cibernetic asupra firmei sale
Multe firme mici au înregistrat pierderi financiare din cauza atacurilor cibernetice Foto: Shutterstock

Datele provin dintr-un studiu global realizat de Kaspersky în rândul companiilor cu mai puțin de 500 de angajați. Printre cele mai grave amenințări indicate de respondenți se numără atacurile de phishing, exploatarea vulnerabilităților software, malware-ul distribuit în masă, ransomware-ul și atacurile care vizează vulnerabilități asociate inteligenței artificiale.

Pierderile financiare, principalul efect raportat

În cazul celui mai grav incident cu care s-au confruntat în ultimul an, 22% dintre respondenți au indicat pierderile financiare drept una dintre principalele consecințe.

Alte efecte, menționate fiecare de aproape o cincime dintre companii, au fost furtul datelor clienților, întreruperea temporară a serviciilor destinate acestora, inclusiv a site-urilor și magazinelor online, pierderea controlului asupra infrastructurii IT și perturbarea proceselor de business.

În unele cazuri, datele și activele afectate nu au mai putut fi recuperate. 16% dintre companii au raportat pierderi irecuperabile de date, iar 13% au declarat că au suferit daune ireversibile asupra activelor companiei.

Datele clienților, printre principalele ținte

Datele clienților au fost informațiile cel mai frecvent vizate în cazul celor mai grave incidente, fiind indicate de 32% dintre respondenți.

Pe următoarele poziții s-au aflat informațiile interne sensibile, precum datele de acces la conturi financiare și documentele juridice, menționate de 28% dintre companii, datele de autentificare ale angajaților, cu 25%, și strategia de business a organizației, indicată de 23% dintre respondenți.

IT-ul și securitatea IT, cele mai vizate

Departamentele IT și de securitate IT au fost cele mai frecvent afectate în cazul incidentelor grave. În 50% dintre cazuri a fost compromis departamentul IT, iar în 46% a fost vizată zona de securitate IT.

Contabilitatea și departamentele financiare au fost indicate în 24% dintre cazuri. În medie, cele mai grave incidente au afectat simultan trei departamente ale organizației.

În cazul IMM-urilor, 21% dintre respondenți au raportat atacuri prin intermediul canalelor de servicii pentru clienți. Procentul este de 15% în cazul companiilor de dimensiuni medii și de 17% în cazul companiilor mari.

Ce au schimbat companiile după incidente

După incidentele de securitate, companiile au introdus măsuri suplimentare la nivelul tehnologiilor, procedurilor și personalului.

Cea mai frecvent menționată măsură a fost implementarea unor soluții de monitorizare a securității IT, indicată de 24% dintre organizații.

Alte 23% dintre companii au indicat consolidarea cerințelor de conformitate pentru furnizorii terți, iar același procent a menționat îmbunătățirea practicilor de gestionare a datelor de autentificare.

În plus, 22% dintre organizații au investit în software de securitate pentru dispozitivele angajaților, în timp ce un procent similar a indicat investițiile în formarea specializată a personalului IT.

Backup-ul și controlul accesului, printre măsurile recomandate

Pentru reducerea riscului unor pierderi în cazul unui incident, companiilor mici și mijlocii li se recomandă stabilirea unor proceduri clare pentru accesul la resursele interne și la serviciile cloud. Permisiunile angajaților care părăsesc organizația ar trebui retrase rapid.

O altă măsură este realizarea periodică a copiilor de siguranță pentru datele importante, astfel încât informațiile să poată fi recuperate în cazul unor incidente, inclusiv al atacurilor de tip ransomware.

Pregătirea angajaților reprezintă o altă componentă a măsurilor de securitate. Instruirea poate viza utilizarea în siguranță a internetului, gestionarea parolelor și instalarea de software, iar simulările de phishing și cursurile de securitate pot fi folosite pentru pregătirea personalului.

Datele studiului arată că, în cazul celor mai grave incidente raportate de IMM-uri, efectele au vizat atât pierderile financiare, cât și datele clienților, infrastructura IT, serviciile oferite și procesele interne ale companiilor.

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