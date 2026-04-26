Cernobîl, după 40 de ani. De ce dezastrul din 1986 continuă să modeleze viitorul Ucrainei?

Catastrofa de la Cernobîl este evocată, de regulă, pe 26 aprilie — ca o dată, ca un simbol, ca un episod al trecutului. În realitate, ea nu a devenit niciodată trecut: nici în 1986, nici după construirea noii structuri de protecție deasupra reactorului patru.

Orașul Pipiati, evacuat după explozia de la Cernobil/FOTO:Arhiva
Orașul Pipiati, evacuat după explozia de la Cernobil/FOTO:Arhiva

Invazia rusă a readus zona de excludere în centrul unor riscuri active, iar consecințele asupra mediului nu reprezintă o pagină închisă, ci un proces de durată, măsurat nu în ani, ci în milenii, scrie, în Zerkalo Nedeli, Artem Kolesnik, specialist în politici energetice la organizația publică ucraineană „Ecodia”.

În același timp, Cernobîl a devenit un catalizator al mișcării ecologiste ucrainene. Astăzi, el servește drept reper în dezbaterile despre responsabilitate — de la noile proiecte nucleare până la reconstrucția țării.

Amploarea și geografia contaminării

La 26 aprilie 1986, o explozie a avut loc la reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobîl. Cel puțin șase tone de combustibil nuclear au fost eliberate în atmosferă. Norul radioactiv s-a extins peste Belarus, Scandinavia și Europa Centrală, contaminând aproximativ 150.000 de kilometri pătrați — păduri, râuri, terenuri agricole și ape subterane din trei țări.

Primele victime au fost oameni confruntați cu dezastrul fără o înțelegere reală a pericolului: 30 de morți în primele zile și luni, 237 de cazuri de sindrom acut de iradiere. Orașul Pripiat, cu aproape 50.000 de locuitori, a fost evacuat abia la o zi și jumătate după explozie.

În total, peste 8,5 milioane de persoane din Ucraina, Belarus și Rusia au fost afectate. Aproximativ 350.000 au fost evacuate sau relocate, iar circa 600.000 au participat la operațiunile de lichidare a consecințelor.

Explozia și incendiul au generat emisii radioactive masive. Evacuarea a întârziat, iar sistemul de conducere sovietic — marcat de secretomanie — a prioritizat menținerea aparenței de control în detrimentul protecției populației. Mărturiile martorilor și ale lichidatorilor descriu o atmosferă de neglijență, subestimare a riscurilor și sacrificiu uman în numele reputației sistemului.

Zona de excludere: realitatea de astăzi

Astăzi, zona de excludere rămâne un spațiu ambivalent. Nivelul radiațiilor în „pădurea roșie”, în apropierea reactorului patru, depășește încă de sute de ori limitele normale. În același timp, absența activității umane a permis refacerea unor populații de animale: lupi, râși, vulturi, cai sălbatici Przewalski și zimbri.

Totuși, acest lucru nu înseamnă revenirea la normalitate. Studiile indică rate crescute de mutații, scăderea succesului reproductiv și anomalii morfologice la mai multe specii de păsări, precum și probleme de reproducere la mamifere. Incendiile forestiere reprezintă o problemă constantă. Arborii au acumulat radionuclizi timp de decenii, iar focul îi reintroduce în atmosferă.

Cernobîl continuă

În februarie–martie 2022, trupele ruse au ocupat centrala. La acel moment, peste 22.000 de ansambluri de combustibil uzat erau depozitate acolo. Ocupația a fost marcată de bombardamente, restricții asupra rotației personalului și pierderi prelungite ale alimentării cu energie electrică — situații pe care Agenția Internațională pentru Energie Atomică le-a calificat drept încălcări ale principiilor fundamentale de securitate nucleară.

26 aprilie: Ziua în care a avut loc dezastrul nuclear de la Cernobîl

Un nou capitol a început la 14 februarie 2025, când un atac cu dronă a lovit arcul de protecție deasupra sarcofagului. Structura, concepută pentru a limita riscurile, nu mai funcționează conform parametrilor inițiali. A apărut o deschidere de aproximativ 15 metri pătrați, iar defecte ale învelișului au fost identificate pe o suprafață de până la 200 de metri pătrați. Au fost afectate straturi interne, elemente de fixare și sistemul principal de macara.

Consecințele sunt semnificative: izolarea internă este compromisă, protecția împotriva umidității este redusă, iar demontarea controlată a structurilor instabile devine mai dificilă.

Sarcofagul original, construit în grabă în 1986, nu a fost niciodată o soluție durabilă. Riscurile de degradare și prăbușire existau de mult timp. Noua structură fusese concepută tocmai pentru a compensa aceste vulnerabilități — iar deteriorarea ei readuce aceste riscuri în prim-plan.

Cel mai probabil scenariu negativ nu este o catastrofă de amploarea celei din 1986, ci un incident local, cu contaminare suplimentară și blocarea lucrărilor de stabilizare. Riscul unor noi atacuri complică și mai mult perspectivele de remediere.

În acest context, Cernobîl nu este doar un simbol al trecutului, ci și un exemplu al modului în care infrastructura nucleară poate deveni instrument de presiune geopolitică.

Cum a schimbat Cernobîl Ucraina

Unul dintre cele mai profunde efecte ale dezastrului a fost erodarea monopolului statului sovietic asupra „adevărului oficial”. Ascunderea amplorii accidentului, combinată cu frica și lipsa de drepturi, a contribuit la trezirea conștiinței civice. Cernobîl a generat nu doar proteste ecologiste, ci și cereri pentru pluralism, suveranitate și transparență.

În 1987, scriitorul și medicul Iuri Șcerbak a fondat organizația „Lumea Verde” — prima mișcare ecologistă din Ucraina. În 1988, protestele antinucleare au căpătat amploare, iar revendicările ecologice s-au intersectat rapid cu cele politice. În 1990, a fost introdus un moratoriu asupra construcției de noi centrale nucleare în RSS Ucraineană, ulterior anulat în 1993.

Cernobîl la 40 de ani. Dosarele secrete ale Stasi dezvăluie amploarea campaniei sovietice de dezinformare privind dezastrul nuclear

După independență, activismul ecologic s-a mutat treptat de la proteste de masă la activitate instituțională: analiză de politici, lobby, colaborare cu comunități, instituții financiare internaționale și autorități de reglementare. Cernobîl a contribuit astfel la formarea unei culturi de supraveghere publică a politicilor energetice.

Provocările actuale ale sectorului nuclear

Energia nucleară este adesea prezentată ca o soluție strategică, însă costurile sale se întind pe decenii. Cernobîl ilustrează acest lucru: factura unui accident nuclear este plătită de generații întregi, subliniază Artem Kolesnik.

Astăzi, Ucraina se confruntă simultan cu războiul, reconstrucția și integrarea europeană. În acest context, fiecare decizie majoră implică alegeri de priorități: alocarea resurselor, viteza implementării, reziliența la atacuri și compatibilitatea cu obiectivele climatice.

Sondajele de opinie reflectă o poziție nuanțată a societății: 67% dintre ucraineni nu susțin renunțarea la energia nucleară, însă 68% consideră că noi reactoare ar trebui construite doar după încheierea războiului. În același timp, 90% cred că energia regenerabilă poate înlocui cel puțin o parte din capacitatea nucleară.

Îngrijorările privind siguranța rămân ridicate: 80% dintre respondenți indică gestionarea deșeurilor radioactive drept o problemă majoră, iar 76% consideră periculoasă locuirea în apropierea centralelor nucleare.

VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi şi sunt „în siguranţă”
stirileprotv.ro
image
Republica Moldova începe reforma pe care politicienii români o tot promit de 35 de ani: regionalizarea. Cele 32 de raioane de peste Prut se comasează în 10 județe
gandul.ro
image
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
mediafax.ro
image
Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un antrenor!”
fanatik.ro
image
Țările care finanțează datoria uriașă a SUA de 39 de triliarde de dolari. Cine sunt cei mai mari creditori din lume
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
cancan.ro
image
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Cum se schimbă legea insolvenței personale: prag mai mic pentru datorii și protecție pentru locuința familiei
playtech.ro
image
Vlad Chiricheș l-a trădat pe omul care i-a făcut salariul 1,4 milioane de euro pe an: „Nu mi-a dat nici măcar comision!”
fanatik.ro
image
Venitul noului procuror-șef DNA: 9.000 de euro brut pe lună. Mii de lei din sporuri peste indemnizația de bază. Salariile conducerii anticorupție
ziare.com
image
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
Cum vede inteligența artificială criza politică din România? Scenarii și soluții de la ChatGPT și Claude
cotidianul.ro
image
Se taie 250 de lei pentru un milion de pensionari în 2026: Explicaţia oficială: Nu sunt fonduri!
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot primi 100.000 de euro. S-a lansat o nouă linie de finanțare
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ce poți face cu bidoanele de cinci litri? Nu se reciclează prin sistemul SGR
click.ro
image
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
click.ro
image
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Edward și Wallis Simpson profimedia 0210169534 jpg
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
