Incendiu la celebrul hotel Majestic din Cannes: peste 400 de persoane evacuate

Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic din Cannes (Alpes-Maritimes), forțând evacuarea a peste 400 de persoane, între rezidenți și angajați.

Flăcările au pornit în jurul orei 19:00 în spa-ul hotelului și au fost stinse în cele din urmă cu ajutorul unui stingător. Ca măsură de precauție, hotelul a fost evacuat, iar oaspeții au fost relocați temporar la hotelul vecin Grey d'Albion. În total, 310 persoane și aproximativ o sută de angajați au fost duși în siguranță. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Toți rezidenții și angajații s-au putut întoarce la hotel în jurul orei 22:00. Intervenția a mobilizat douăzeci și două de vehicule și peste cincizeci de pompieri, potrivit News.ro.

Măsuri de prevenție la nivel local

Municipalitatea din Cannes a anunțat vineri că va organiza întâlniri individuale și controale în localurile de noapte care primesc public, „o abordare de tip parteneriat pentru prevenire”, destinată proprietarilor și administratorilor de baruri, discoteci și anumitor restaurante. „Oraș cu o activitate intensă în materie de evenimente, cultură și sport, în toate anotimpurile”, Cannes urmărește astfel să sporească siguranța în timpul sezonului turistic.

Primăria promite să vegheze la buna funcționare a acestor localuri, „în special în ceea ce privește respectarea capacității maxime, menținerea liberă a ieșirilor de urgență, echipamentele de siguranță și interzicerea flăcărilor deschise”, în urma incendiului care a avut loc la Crans Montana, în Elveția, în noaptea de Revelion.