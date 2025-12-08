Încă doi suspecți au fost arestați în legătură cu atacul cu spray iritant de la aeroportul Heathrow

Încă două persoane au fost arestate în legătură cu atacul cu spray iritant de la aeroportul Heathrow din Londra de duminică, 7 decembrie. Două femei ar fi fost jefuite de gențile lor de voiaj înainte de incident.

Două femei ar fi fost jefuite de gențile lor de voiaj înainte de a fi pulverizate cu o substanță despre care se crede că a fost spray cu piper, incident care a afectat și alte persoane aflate duminică în Terminalul 3, scrie Sky News.

Incidentul a avut loc duminică, la scurt timp după ora 8 dimineața, când două femei ar fi fost jefuite de valizele lor după ce au ieșit din liftul parcării supraetajate, în interiorul clădirii Terminalului 3 al aeroportului.

Presupusul autor al jafului le-a pulverizat apoi cu o substanță considerată a fi spray cu piper, care i-a afectat și pe alți oameni din apropiere.

Poliția înarmată a intervenit și a arestat inițial un bărbat de 31 de ani, suspectat de tâlhărie și agresiune, în apropierea locului faptei. Acesta a fost eliberat, în timp ce ancheta continuă.

Ulterior, un bărbat de 24 de ani din Lambeth (Londra) a fost arestat sub suspiciunea de tâlhărie și agresiune, iar o femeie de 23 de ani, sub suspiciunea de conspirație în vederea comiterii de tâlhărie, a anunțat Poliția Metropolitană.

Cei doi rămân în custodia poliției.

Serviciul de Ambulanță din Londra a ajuns la fața locului și a acordat îngrijiri medicale pentru 21 de persoane, inclusiv o fetiță de trei ani, care fuseseră atinse de spray-ul nociv în parcarea supraetajată. Cinci persoane au fost transportate la spital. Rănile lor nu sunt considerate a fi grave sau care să le pună viața în pericol. Toate victimele au fost externate.-

De asemenea, la fața locului a intervenit și Brigada de Pompieri din Londra, a declarat un purtător de cuvânt.

Au existat perturbări ale serviciilor de tren și de metrou, cu unele întârzieri pe liniile Elizabeth și Piccadilly, precum și cozi pentru șoferii care veneau de pe autostrada M4, din cauza controalelor poliției asupra vehiculelor.