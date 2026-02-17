Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură care urmează să fie menținută sau ridicată de instanță. Magistrații Tribunalului București au decis însă amânarea hotărârii, motivând că „unul dintre membri nu a putut participa la deliberări”.

Georgescu a ținut un discurs în fața susținătorilor săi adunați în fața secției, unde a vorbit despre situația economică a României și despre recesiunea tehnică în care se află țara.

„Eu v-am mai spus: șahul, greșeala așteptată și se joacă până când cade regele. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, dar, înainte de toate, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, în pace și bucurie. Astăzi aș dori să mă adresez și am un mesaj pentru poporul român, un mesaj adresat statului român în toate formele lui: instituțiilor, armatei, celor care veghează, celor care decid, celor care slujesc. Nu vorbesc doar cetățenilor, ci conștiinței naționale, pentru că România nu este doar un teritoriu, ci o responsabilitate vie pe care o purtăm fiecare dintre noi, de la omul simplu la cel care o apără, la cel chemat să o conducă și să o protejeze”, a declarat Georgescu, potrivit Gândul.

Fostul candidat la prezidențiale a continuat: „Așadar, România astăzi nu trăiește o simplă recesiune, ci rezultatul dezastruos al aplicării unui model economic neoliberal globalist, bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și pe distrugerea producției. Nu este o recesiune tehnică, ci poate un dezastru tehnic, adică o iresponsabilitate administrativă care forțează acțiuni financiare fără scop, fără program, iresponsabile împotriva poporului român. Știți cum e: casa arde și vi se spune că nu este nimic grav, că este doar un incendiu tehnic. Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie. Astăzi, după 25 de ani, statul român este un stat sărac, slab și înapoiat. Care este soluția? Soluția există. Ieșirea nu este prin austeritate, ci printr-o revoluție a prosperității, pe care o putem aplica doar prin economia reală și prin muncă productivă. Numai așa se poate produce o revenire la normalitate.”

La sosirea sa, Georgescu a fost aclamat de zeci de susținători care scandau „libertate”, însă inițial nu a făcut declarații.

Acuzările aduse împotriva lui Georgescu vizează „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată”. Avocații și unul dintre cei doi judecători implicați în dosar au semnalat însă lipsa probelor, ceea ce ar putea conduce la încetarea măsurii de control judiciar impusă acum un an.