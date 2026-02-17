Probleme de securitate și logistică legate de deplasarea lui Nicușor Dan în SUA. Președintele nu va putea zbura cu Spartanul

Jurnalistul Radu Tudor semnalează că decizia președintelui Nicușor Dan de a reprezenta România la Consiliul Păcii, în calitate de observator, ridică mai multe probleme de securitate, logistică, protocol și reprezentare. Avionul Spartan nu va fi utilizat pentru deplasarea în Statele Unite.

Potrivit jurnalistului, avionul Spartan, cu care șeful statului a rămas blocat luna trecută la Paris din cauza vremii nefavorabile, nu va fi utilizat pentru deplasarea în Statele Unite, informație confirmată din surse autorizate.

Radu Tudor enumeră cel puțin trei motive pentru care aeronava Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, nu poate fi folosită într-o astfel de misiune.

În primul rând, este vorba despre un avion de transport tactic, cu autonomie insuficientă pentru un zbor transatlantic direct între București și Washington, ceea ce ar presupune mai multe escale și un timp total de zbor de peste 20 de ore.

„Avionul C27J Spartan este o aeronavă de transport tactic, echivalent mediu curier. Pentru a traversa oceanul, ai nevoie de o aeronava lung curier, cu autonomie de zbor de cel puţin 10-11 ore între Bucureşti şi Washington. În caz contrar, trebuie să modifici traseul zborului şi să faci cel puţin 2 escale de realimentare, fapt ce va duce la un zbor epuizant, de peste 20 de ore Bucureşti-Washington”, scrie Radu Tudor într-o analiză publicată pe blogul său.

În al doilea rând, jurnalistul subliniază că este exclus ca președintele României să călătorească cu o cursă de linie, din cauza imposibilității asigurării condițiilor minime de securitate și a altor aspecte.

„Este exclus ca președintele României să meargă în SUA cu o cursă de linie. Nu pot fi asigurate elementele minime de securitate pentru demnitar, siguranta bagajelor, siguranţa alimentară dar şi comunicaţii criptate cu ţara pe durata zborului. În plus, sunt şi chestiuni legate de protocol şi reprezentare ce ţin de prezenţa unui şef de stat într-o deplasare externă”, se menționează în analiză.

În al treilea rând, deși Forțele Aeriene Române dispun de avioane Hercules C-130 capabile să traverseze oceanul, acestea nu sunt amenajate pentru transportul unei delegații oficiale și ar necesita, la rândul lor, cel puțin o escală.

„Singura soluţie viabilă pentru o deplasare externă de acest nivel este închirierea unui avion privat de pe piaţă, prin licitaţie. Şi acolo există câteva condiţii clare legate de securitate şi pază, calificarea piloţilor, puterea motoarelor, timpul de zbor şi altele”, conchide Radu Tudor.

Amintim că președintele Nicușor Dan a rămas blocat timp de o zi la Paris, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință. Aeronava militară cu care președintele se deplasase nu a putut decola inițial din cauza ceții dense de la București, care ar fi putut împiedica aterizarea. Ulterior, plecarea a fost amânată din cauza vremii severe din Franța, autoritățile emițând cod portocaliu de ninsori.