Marți, 12 August 2025
Adevărul
Video Scandal în Ungaria. Reședința de vară a lui Orbán, comparată cu cea a lui Ianukovici. Palmieri, garaj subteran și grădină zoologică privată

Publicat:

Un deputat independent a publicat imagini surprinzătoare ale proprietății premierului Viktor Orbán, ridicând întrebări despre opulența și transparența acesteia.

Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: X
Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: X

Un scandal major a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a făcut publice fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, o proprietate care include o grădină cu palmieri, un garaj subteran și o grădină zoologică privată.

Hadházy a publicat imagini cu proprietatea familiei Orbán, iar ministrul responsabil cu Cabinetul Primului Ministru, Gergely Gulyás, a susținut că este vorba doar despre o „proprietate”, în timp ce Orbán însuși a afirmat că este „ferma tatălui său, încă în construcție”. Deputatul a distribuit și fotografii mai vechi, realizate acum patru ani, spunând că acestea au fost făcute de „un muncitor angajat acolo pentru scurt timp, dar care a renunțat rapid pentru că «era dezgustat»”.

Potrivit lui Hadházy, muncitorii sunt supuși unor reguli stricte, telefoanele le sunt confiscate, iar „sunt amenințați când intră în incintă”. Pe Facebook, deputatul a scris ironic: „Ei bine, dacă aceasta este o fermă, atunci este una foarte ciudată”.

Fotografiile arată că sub pavajul parcului a fost instalat un cablu de încălzire, astfel încât, „în cazul în care ninge, prim-ministrul să nu fie nevoit să curețe zăpada singur (pavajul a devenit astfel cel mai scump pavaj posibil)”. Alte imagini surprind un coridor subteran căptușit cu cărămizi, care leagă mai multe clădiri.

Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook
Imaginea 1/5: Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook
Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook
Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook
Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook
Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook
Reședința de vară a lui Viktor Orbán FOTO: Facebook

Turul proprietății și asemănările cu „zoo” lui Ianukovici

În weekend, Ákos Hadházy a organizat un tur al proprietății de la Hatvanpuszta. Participanții au putut arunca o privire peste gardul îngrădit, iar mii de persoane au fost curioase să vadă dacă afirmațiile deputatului erau adevărate: dacă aceasta era într-adevăr o fermă neterminată sau, mai degrabă, o vilă luxoasă în stil baroc, dotată cu bibliotecă, promenadă, capelă, grădină de palmieri, centrală solară, fântâni, garaj subteran, iaz și chiar o grădină zoologică privată.

Citește și: FOTO VIDEO Stadion fabulos construit în Ungaria. Arena din Felcsút, de lângă casa lui Viktor Orban, arată ca o catedrală

Jurnaliștii maghiari au comparat atmosfera din acest loc cu momentul din 2014 când protestatarii au intrat în casa de la țară a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici pentru a verifica dacă toaleta lui era cu adevărat placată cu aur. O mamă prezentă la fața locului și-a încurajat fiul de cinci ani să ocolească o coadă de mașini lungă de doi kilometri, spunând: „Hai să mergem să vedem zebrele!”. Printre animalele exotice de pe domeniu se numără zebre, antilope și bivoli, iar nici măsurile de securitate, diguri de pământ, garduri mobile, poliție sau quad-uri, nu au putut împiedica privirile curioșilor.

Controverse și acuzații

În plus, se spune că muncitorii lui Orbán au demolat monumente arhitecturale clasice pentru a construi în loc o reședință rurală luxoasă. Deși premierul și membrii guvernului au susținut în mod repetat că proprietatea este doar o fermă a tatălui său, certificatele energetice obținute de un deputat arată că a fost solicitat și un certificat oficial pentru o clădire rezidențială, relatează Ukrainska Pravda.

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza și principalul rival al lui Orbán pentru alegerile viitoare, a anunțat că, în cazul în care ajunge la putere, Curtea de Conturi va demara o anchetă privind averile tuturor foștilor membri ai guvernului, funcționarilor și rudelor acestora din ultimii douăzeci de ani. El a promis că ancheta va viza și proprietatea premierului din Hatvanpuszta.

Scandalul aduce în atenție nu doar opulența unui lider politic, ci și întrebări serioase legate de transparență, folosirea fondurilor publice și modul în care se protejează patrimoniul cultural în Ungaria.

Europa

