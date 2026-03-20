Imagini virale cu primarul Madridului, „lovit de noroc” în timpul unui discurs

Un moment neașteptat petrecut în timpul unui discurs oficial la Madrid a devenit viral, după ce primarul orașului a fost întrerupt de un incident neobișnuit, tratat cu umor chiar de către edil.

Un episod inedit a avut loc la Madrid, în cadrul unui eveniment dedicat libertății de exprimare, unde primarul capitalei spaniole, José Luis Martínez-Almeida, a fost protagonistul unei situații neașteptate în timp ce susținea un discurs în aer liber.

În timp ce vorbea despre importanța dialogului și a respectării adevărului în societate, edilul a fost întrerupt de un porumbel care i-a lăsat o „amintire” chiar în timpul intervenției sale, sub privirile publicului și ale jurnaliștilor prezenți. Momentul a fost surprins pe cameră și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, devenind viral.

Departe de a se arăta deranjat, primarul a reacționat cu calm și umor. Vizibil amuzat, acesta a șters urmele incidentului și a continuat discursul fără ezitare, integrând întâmplarea într-o reflecție ironică despre riscurile meseriei de jurnalist și despre expunerea publică.

„…o conviețuire firească, în ciuda diferențelor de opinie pe care le putem avea, dar întotdeauna cu respectarea adevărului, desigur… Şi nu se putea întâmpla nimic altceva decât ca un porumbel să aibă ideea că, tocmai în acest moment, să aibă grijă de tunsoarea pe care mi-am făcut-o ieri. De altfel, vedeți, când spun că jurnalismul este o profesie riscantă, o spun pentru că până și noi, cei care nu suntem jurnaliști, riscăm să păţim diverse lucruri atunci când suntem alături de presă”, şi-a adaptat el discursul din mers.

Reacția spontană a edilului a stârnit râsete în rândul celor prezenți și a contribuit la transformarea momentului într-unul viral.

În loc să evite difuzarea secvenței, autoritățile locale au ales să păstreze integral înregistrarea evenimentului, considerând că gestul reprezintă, în sine, un simbol al transparenței și al respectului pentru libertatea presei.