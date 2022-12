Imagini prin satelit arată tactica riscantă prin care trupele ruse speră să oprească avansul ucrainean spre Crimeea

Armata rusă își asumă un risc destul de mare prin modul în care și-a construit pozițiile defensive și fortificațiile pentru a împiedica avansul trupelor ucrainene spre Crimeea ocupată, relatează Business Insider.

După ce a suferit o înfrângere umilitoare în orașul esențial strategic Herson, Rusia își asumă în prezent un nou pariu riscant stabilindu-și liniile defensive în aproprierea drumurilor principale și autostrăzilor.

Imagini recente surprinse de către sateliții companiei americane Maxar Technologies, obținute de Insider, arată multiple poziții defensive create de armata rusă în estul regiunii Herson, înainte de Crimeea, în măsura în care Moscova face eforturi să-și apere terenul cucerit în fața avansurilor ucrainene de succes.

Pozițiile defensive rusești au fost construite de-a lungul unor linii de comunicație terestre critice, și anume drumuri și autostrăzi, și conectează forțele rusești de pe malul estic al râului Nipru cu alte zone ocupate din sud-est, adică atât Crimeea, cât și regiunile Herson și Zaporojie, potrivit unei evaluări recente a Institutului pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un think tank cu sediul la Washington.

Rușii au săpat tranșee și poziții defensive anti-tanc în forma dinților de dragon, o tactică veche de fortificații menite să încetinească și să oprească înaintarea blindatelor. Totuși, remarcă experții ISW în loc ca trupele ruse să construiască linii de comunicații de-a lungul întregului câmp de luptă, au creat poziții ce sunt mai curând „blocaje elaborate” la mică distanță de drumuri și care nu merg în adânc pe teren deschis.

ISW apreciază că pozițiile defensive indică faptul că liderii militari ruși sunt îngrijorați de faptul că forțele ucrainene ar putea avansa peste râul Nipru, în regiunea Herson inferioară. Totuși, modul în care au fost amplasate aceste poziții este un joc de noroc, deoarece, în timp ce Rusia se concentrează pe apărarea drumurilor și autostrăzilor, ignoră posibilitatea reală ca Ucraina să avanseze pe teren deschis.

Tancurile și vehiculele cu șenile ale Ucrainei ar putea tăia prin câmpuri și să le ocolească sau să atace pozițiile rusești de pe flancurile mai vulnerabile.

„Ele nu sunt dispuse în așa fel încât să creeze neapărat linii defensive lungi și coerente care să traverseze și să taie prin câmpuri și lucruri de acest gen", a declarat pentru Insider George Barros, un expert al ISW. Acest lucru "sugerează că rușii se așteaptă ca ei să aibă vulnerabilități pe șosele și autostrăzi și nu se așteaptă la o deplasare de-a lungul țării".

Totodată, având în vedere "geometria câmpului de luptă" și modul în care sunt amplasate pozițiile, forțele rusești ar putea fi vulnerabile la încercuirea ucraineană dacă vor reuși să avanseze de pe flancurile estic și vestic în sudul Hersonului, a spus Barros. În plus, Ucraina ar putea folosi lovituri de precizie pentru a amenința liniile de comunicații ale Rusiei.

Dincolo de aceasta, Barros a remarcat că, prin crearea acestor linii defensive, forțele rusești se limitează și în ceea ce privește capacitatea lor de a desfășura operațiuni ofensive în zonă.