Video Hotelul în care era cazat ambasadorul Austriei, distrus de ruși cu drone și rachete. Acolo se aflau și mai mulți angajați ai Parlamentului European

Ambasadorul austriac Robert Martin Müller se afla cazat în hotelul Cityhotel Residence, lovit joi, 2 iulie, de dronele și rachete rusești. În hotelul amintit erau cazați și membri ai personalului Parlamentul European.

Forțele ruse au atacat joi un hotel din centrul Kievului, unde se află ambasadorul Austriei în Ucraina, în timpul unui bombardament aerian masiv.

Atacul de peste noapte a declanșat un incendiu grav la Cityhotel Residence, forțând personalul diplomatic să se refugieze în adăposturi subterane în timp ce rachetele hipersonice și dronele bombardau capitala, scrie Clashreport.

Ambasadorul austriac Robert Martin Müller se afla în hotelul monument istoric când o dronă rusească Shahed a lovit acoperișul.

Cetățenii străini care erau în hotel, inclusiv cetățeni germani, au căutat refugiu și s-au mutat în alte sedii diplomatice.

Baraj balistic fără precedent

Atacul asupra Kievului a bătut un record având cele mai multe drone și rachete utilizate într-un singur asalt. Ucrainenii spun că rușii au lansat asupra capitalei ucrainene 74 de rachete și 496 de drone cu rază lungă de acțiune.

Oficialii Forțelor Aeriene au confirmat că volumul traiectoriilor balistice a reprezentat cea mai mare concentrare de atacuri unice din conflict.

Autoritățile municipale au confirmat cel puțin 30 de decese și 91 de răniți în zona metropolitană.

Amploarea atacului a determinat un număr record de 52.500 de locuitori să caute refugiu în rețeaua subterană de metrou.

Deficiențe în domeniul apărării expuse

Vulnerabilitatea unor ținte importante, precum reședința trimisului austriac, a scos în evidență lipsurile critice ale rezervelor de apărare aeriană ale Ucrainei.

După atac, președintele Volodimir Zelenski a cerut aliaților interceptoare Patriot. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat că se lucrează la noi sancțiuni care vizează lanțurile de aprovizionare industriale rusești.

În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că operațiunile nocturne au vizat doar obiective militare.