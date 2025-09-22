Teroare la bordul unui avion Ryanair: o însoțitoare de zbor proiectată în tavan, alta lovită de căruciorul de serviciu

Două membre ale echipajului Ryanair au fost rănite după ce avionul cu destinația Mallorca a fost prins duminică după-amiază într-un episod violent de turbulențe. Aeronava, care zbura din Vitoria, nordul Spaniei, spre Palma de Mallorca, a fost lovită de curenți puternici chiar în timp ce se pregătea să aterizeze, în condițiile unei furtuni care lovea insula.

Potrivit presei locale, stewardesele efectuau verificările de siguranță când avionul a fost zguduit brusc. Una dintre ele a fost aruncată în tavanul cabinei, iar alta s-a lovit de căruciorul de serviciu. Cei 180 de pasageri aflați la bord au trăit momente de panică, unii plângând și strigând de frică. La aterizare, o ambulanță a preluat echipajul rănit.

Incidentul readuce în atenție seria de episoade recente în care avioane de linie au fost afectate de turbulențe extreme. În urmă cu câteva luni, nouă persoane au fost rănite pe ruta Berlin–Milano, după ce un alt avion Ryanair a intrat în furtuni puternice deasupra sudului Germaniei. Martorii au relatat atunci că unii pasageri au fost aruncați în tavanul cabinei, în timp ce aparatul era zguduit violent.

Fenomenul nu este izolat. În India, imagini dramatice surprinse într-o aeronavă spre Srinagar arătau pasageri țipând în timp ce fulgerele luminau cabina. În Statele Unite, cinci pasageri au fost răniți în martie, iar avionul United Express a fost forțat să aterizeze de urgență în Texas. Iar în noiembrie anul trecut, un zbor Stockholm–Miami a fost obligat să se întoarcă la Copenhaga după ce pasagerii au fost aruncați din scaune în timpul unor turbulențe violente deasupra Groenlandei.

Specialiștii avertizează că, odată cu schimbările climatice, episoadele de turbulențe severe tind să devină tot mai frecvente și mai periculoase. Pentru pasageri și echipaj, fiecare astfel de incident transformă un zbor obișnuit într-un coșmar care lasă urme de neșters.