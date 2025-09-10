Clipe de coșmar în timpul unui zbor. „Au fost aruncați în tavan, apoi au căzut la podea”

Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au fost trântiți în tavan și la podea după ce avionul în care se aflau a intrat într-o furtună. Majoritatea nu purtau centura de siguranță, din cauză că semnalul era stins.

Pasagerii care nu aveau centurile de siguranță puse la bordul unui zbor Delta Air Lines spre Europa au fost aruncați violent în tavan și apoi trântiți la podea, în iulie, când avionul a întâmpinat turbulențe severe într-o furtună deasupra statului Wyoming, potrivit unui nou raport despre incident, scrie New York Post.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a declarat marți că pasagerii au îndurat 2,5 minute de turbulențe care i-au luat prin surprindere pe piloți, pe 30 iulie, deși aceștia își modificaseră deja ruta pentru a încerca să evite furtunile.

Semnul pentru centurile de siguranță era stins, astfel că pasagerii, însoțitorii de zbor și cărucioarele cu băuturi au fost aruncați prin avion.

Zborul decolase din Salt Lake City și era destinat Amsterdamului, însă a fost deviat către Minneapolis, unde 24 de persoane au fost evaluate de paramedici, iar 18 au fost transportate la spital.

Doi membri ai echipajului au suferit răni grave, iar alți cinci au avut răni minore.

„Asta înseamnă o forță imensă. Este ca și cum un om extrem de puternic te-ar apuca de umeri și ar încerca cu toată puterea să te smulgă în sus”, a explicat consultantul în siguranță aviatică Jeff Guzzetti, fost investigator al accidentelor pentru NTSB și FAA.

„Dacă stai în picioare și experimentezi astfel de forțe, vei fi aruncat în tavan și apoi izbit din nou de podea cu o putere uriașă.”

Guzzetti a adăugat că a suporta turbulențe care durează atât de mult li s-ar fi părut pasagerilor „o eternitate”.

NTSB a mai spus că aripa avionului s-a înclinat până la 40 de grade la un moment dat, lucru care i-ar fi alarmat cu siguranță pe pasageri.

„Au fost aruncați în tavan, apoi au căzut la podea”, a declarat pentru ABC News Leann Clement-Nash. „Și cărucioarele au lovit tavanul și au căzut la podea, iar oamenii au fost răniți. S-a întâmplat de mai multe ori, așa că a fost cu adevărat înfricoșător.”

Raportul menționează că pilotul stinsese semnul centurii de siguranță și însoțitorii de zbor începuseră serviciul de băuturi cu puțin timp înainte ca avionul să întâmpine turbulențele.

Cel mai probabil, piloții au crezut că au scăpat de pericol după ce au cerut controlorilor de trafic aerian să-i redirecționeze pentru a evita furtunile.

Însă NTSB a comparat traseul avionului cu o imagine radar a Serviciului Național de Meteorologie, care arăta că aeronava a zburat direct printr-o zonă roșie aprinsă, ce marca intensitatea maximă a furtunii.

Guzzetti a declarat că NTSB va investiga dacă piloții și echipajul au făcut suficient pentru a evita furtuna și dacă decizia pilotului de a stinge semnul centurii de siguranță a fost una judicioasă.

Rănile grave provocate de turbulențe în timpul zborurilor sunt rare, dar oamenii de știință avertizează că ele ar putea deveni mai frecvente, pe măsură ce schimbările climatice modifică jet stream-ul. Mai multe incidente legate de turbulențe au fost raportate în acest an, ceea ce a amplificat îngrijorările privind siguranța aviației, după cel mai grav dezastru aviatic din ultimii ani.