search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Clipe de coșmar în timpul unui zbor. „Au fost aruncați în tavan, apoi au căzut la podea”

0
0
Publicat:

Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au fost trântiți în tavan și la podea după ce avionul în care se aflau a intrat într-o furtună. Majoritatea nu purtau centura de siguranță, din cauză că semnalul era stins.

Incidentul a avut loc după ce avionul a intrat într-o furtună FOTO Pexels
Incidentul a avut loc după ce avionul a intrat într-o furtună FOTO Pexels

Pasagerii care nu aveau centurile de siguranță puse la bordul unui zbor Delta Air Lines spre Europa au fost aruncați violent în tavan și apoi trântiți la podea, în iulie, când avionul a întâmpinat turbulențe severe într-o furtună deasupra statului Wyoming, potrivit unui nou raport despre incident, scrie New York Post.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a declarat marți că pasagerii au îndurat 2,5 minute de turbulențe care i-au luat prin surprindere pe piloți, pe 30 iulie, deși aceștia își modificaseră deja ruta pentru a încerca să evite furtunile.

Semnul pentru centurile de siguranță era stins, astfel că pasagerii, însoțitorii de zbor și cărucioarele cu băuturi au fost aruncați prin avion.

Zborul decolase din Salt Lake City și era destinat Amsterdamului, însă a fost deviat către Minneapolis, unde 24 de persoane au fost evaluate de paramedici, iar 18 au fost transportate la spital.

Doi membri ai echipajului au suferit răni grave, iar alți cinci au avut răni minore.

„Asta înseamnă o forță imensă. Este ca și cum un om extrem de puternic te-ar apuca de umeri și ar încerca cu toată puterea să te smulgă în sus”, a explicat consultantul în siguranță aviatică Jeff Guzzetti, fost investigator al accidentelor pentru NTSB și FAA.

„Dacă stai în picioare și experimentezi astfel de forțe, vei fi aruncat în tavan și apoi izbit din nou de podea cu o putere uriașă.”

Guzzetti a adăugat că a suporta turbulențe care durează atât de mult li s-ar fi părut pasagerilor „o eternitate”.

NTSB a mai spus că aripa avionului s-a înclinat până la 40 de grade la un moment dat, lucru care i-ar fi alarmat cu siguranță pe pasageri.

„Au fost aruncați în tavan, apoi au căzut la podea”, a declarat pentru ABC News Leann Clement-Nash. „Și cărucioarele au lovit tavanul și au căzut la podea, iar oamenii au fost răniți. S-a întâmplat de mai multe ori, așa că a fost cu adevărat înfricoșător.”

Raportul menționează că pilotul stinsese semnul centurii de siguranță și însoțitorii de zbor începuseră serviciul de băuturi cu puțin timp înainte ca avionul să întâmpine turbulențele.

Cel mai probabil, piloții au crezut că au scăpat de pericol după ce au cerut controlorilor de trafic aerian să-i redirecționeze pentru a evita furtunile.

Însă NTSB a comparat traseul avionului cu o imagine radar a Serviciului Național de Meteorologie, care arăta că aeronava a zburat direct printr-o zonă roșie aprinsă, ce marca intensitatea maximă a furtunii.

Guzzetti a declarat că NTSB va investiga dacă piloții și echipajul au făcut suficient pentru a evita furtuna și dacă decizia pilotului de a stinge semnul centurii de siguranță a fost una judicioasă.

Rănile grave provocate de turbulențe în timpul zborurilor sunt rare, dar oamenii de știință avertizează că ele ar putea deveni mai frecvente, pe măsură ce schimbările climatice modifică jet stream-ul. Mai multe incidente legate de turbulențe au fost raportate în acest an, ceea ce a amplificat îngrijorările privind siguranța aviației, după cel mai grav dezastru aviatic din ultimii ani.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Ireal ce salariu primește o BONĂ în România! Cererea este mereu în creștere
gandul.ro
image
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de numai 16 ani a murit într-un accident rutier
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!