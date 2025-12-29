search
Luni, 29 Decembrie 2025
Un acord ruso-ucrainean: "câteva săptămâni" sau "mai mult"

Publicat:

Trump vede ”multe progrese” după discuțiile cu Zelenski, desfășurate duminică la Mar-a-Lago. Și liderul ucrainean a descris întâlnirea drept ”grozavă”. Dar un acord de pace este departe de a se concretiza.

Donald Trump și Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago
Donald Trump și Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago

Rusia și Ucraina ar putea fi ”foarte aproape”, chiar ”mai aproape decât oricând”, de un acord care să pună capăt celor aproape patru ani de război, dar nu există nicio garanție că acesta va fi semnat. Acest mesaj a fost transmis ieri seară (28 decembrie 2025) de președintele american Donald Trump, la capătul discuțiilor cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a primit la reședința sa de la Mar-a-Lago.

Progrese, dar fragile

”A fost o negociere foarte dificilă. Dacă lucrurile au mers foarte bine, poate să mai dureze câteva săptămâni. Dacă au mers prost, va dura mai mult”, le-a spus Trump jurnaliștilor, după întâlnire. ”În câteva săptămâni vom ști, într-un fel sau altul, cred. Am putea avea o situație în care un singur element, la care nici nu vă gândiți, să fie un element major și să dea totul peste cap”.

Șeful administrației de la Washington a recunoscut că rămân nerezolvate ”una sau două probleme foarte spinoase”, dar a estimat la aproape 95% ponderea subiectelor asupra cărora părțile s-ar fi înțeles.

Un plan de pace în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și Statele Unite, este aproape finalizat, a precizat și Zelenski, după discuțiile din Florida.

Cu două ore înainte de întâlnirea de la Mar-a-Lago, Trump a conversat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin. Moscova a vorbit despre un ”ton prietenos” în care a avut loc discuția și a remarcat că Trump a ascultat evaluarea lui Putin privind negocierile de pace.

Trump ar merge la Kiev să le vorbească ucrainenilor

Liderul de la Casa Albă a transmis că ”nu are nicio problemă să călătorească în Ucraina” pentru a impulsiona negocierile de pace printr-o întâlnire cu clasa politică de la Kiev. ”M-am oferit să merg și să vorbesc în parlamentul lor și, știți, dacă asta ar ajuta, nu știu dacă ar ajuta. Nici măcar nu știu dacă ar fi bine primit. Nu sunt sigur că ar fi cu adevărat necesar, dar dacă ar ajuta la salvarea a 25.000 de vieți pe lună, sau oricare ar fi cifra, aș fi cu siguranță dispus să fac asta.”

Oferta lui Trump a venit după ce Zelenski a reiterat că nu are autoritatea de a ceda teritorii Rusiei. Liderul ucrainean a explicat că decizia aparține Radei Supreme, parlamentului țării, sau ar depinde chiar de rezultatul unui eventual referendum. ”Este pământul lor”, a explicat președintele de la Kiev. ”Pământul nu aparține unei singure persoane, este pământul națiunii noastre, de-a lungul multor generații.” Dar, a adăugat Zelenski, adresându-se lui Trump, ”sunteți binevenit”.

Diferențele fundamentale dintre Rusia și Ucraina persistă, însă, iar succesul negocierilor depinde în mare măsură de disponibilitatea Moscovei și a președintelui Putin de a face concesii reale pentru a accepta cadrul convenit de mediatorul american cu partea ucraineană. Oficialii ruși au respins de-a lungul ultimelor luni mai multe propuneri ale Kievului și ale Occidentului. Cu toate acestea, Trump susține că în conversația cu Putin, șeful Kremlinului și-ar fi exprimat interesul pentru un acord, fără a detalia condițiile puse de Rusia.

Cele 5% de diferende majore

Din perspectiva ucraineană, un punct sensibil îl reprezintă garanțiile de securitate pentru care Zelenski a insistat în discuțiile din Florida, în vreme ce Trump a sugerat că Europa ar trebui să joace în acest demers rolul principal. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat discuții între lideri europeni, Trump și Zelenski, și a subliniat necesitatea unor ”garanții de securitate solide încă din prima zi” a unui acord de pace.

În replică, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a exclus prezența trupelor europene de menținere a păcii în zonele disputate și a avertizat că acestea ar fi considerate ținte legitime.

De altfel, disputele teritoriale, în special în regiunea Donbas, rămân nerezolvate. Ucraina ar fi dispusă la retragerea trupelor sale, pentru crearea unei zone demilitarizate. Rusia, în schimb, nu a dat semne că ar renunța la controlul asupra acestui teritoriu. „Este o problemă mare”, le-a spus Trump jurnaliștilor. ”Cu siguranță, este una dintre marile probleme și cred că suntem mai aproape.”

Un alt subiect controversat este centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Trump a susținut că Putin ar fi deschis cooperării cu Ucraina pentru repornirea centralei, dar Kievul a respins ideea unei administrări comune.

Rusia se opune unui armistițiu temporar

Anterior discuțiilor de la Mar-a-Lago, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, le-a declarat jurnaliștilor că Moscova are asentimentul Washingtonului în privința unei eventuale suspendări temporare a ostilităților. ”Rusia și Statele Unite împărtășesc aceeași poziție, și anume că propunerea ucraineană și europeană privind un armistițiu temporar (…) nu ar face decât să prelungească conflictul și să ducă la reluarea ostilităților.”

Kievul și aliații săi europeni au cerut un armistițiu ca parte a negocierilor de pace în curs. Ucraina este de părere că o încetare a ostilităților pe o perioadă de 60 de zile ar permite și o consultare populară cu privire la posibilele concesii teritoriale. În absența unor garanții de securitate pentru alegătorii ucraineni, rezultatul oricărui vot sau referendum ar fi ilegitim, a punctat Zelenski. Rusia a respins însă această idee, susținând că o încetare temporară a focului ar permite Kievului să se regrupeze.

Negocieri și consultări pe mai multe paliere

Între timp, echipele de negociatori ale celor doi președinți se vor întâlni săptămâna viitoare, iar președintele Trump ar urma să găzduiască, în ianuarie, la Washington, lideri ucraineni și europeni, a precizat președintele Zelenski.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și mai mulți lideri europeni au avut o convorbire de aproximativ o oră cu Zelenski și Trump, după întâlnirea celor doi din Florida, pentru a discuta rezultatele discuțiilor bilaterale. ”Au existat progrese bune, pe care le-am salutat”, a comunicat șefa Executivului comunitar. ”Europa este pregătită să continue colaborarea cu Ucraina și cu partenerii noștri din SUA pentru a consolida aceste progrese.”

La convorbire a participat și premierul britanic Keir Starmer, care, a transmis Guvernul de la Londra, ”a reafirmat sprijinul ferm al Regatului Unit pentru Ucraina și angajamentul său pentru obținerea unei păci juste și durabile”. Aliații Kievului din așa-numita Coaliție a celor dispuși se vor reuni la Paris la începutul lunii ianuarie, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru ”finalizarea contribuțiilor concrete ale fiecărei țări” la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Cristian Ștefănescu - DW

