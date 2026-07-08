Bucureștiul devine hub de securitate financiară: Găzduiește biroul regional al Băncii pentru Apărare

Bucureştiul va găzdui biroul regional pentru flancul de sud al Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada. Este un nou instrument de finanţare pentru apărare, infrastructură critică şi rezilienţă.

Bucureştiul va găzdui biroul regional al Defense, Security and Resilience Bank (DSRB) pentru flancul de sud, în urma negocierilor purtate între statele fondatoare. Decizia consolidează rolul României în noua arhitectură financiară dedicată securităţii europene şi rezilienţei regionale şi oferă ţării noastre o poziţie relevantă în dezvoltarea viitoare a noii instituţii financiare internaţionale.

"România s-a alăturat azi, la Ankara, Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada", a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Ministerul Finanţelor a participat, încă din fazele incipiente ale proiectului, la definirea arhitecturii instituţionale şi a modelului de guvernanţă al DSRB, susţinând crearea unei instituţii credibile pentru investitorii internaţionali, capabile să mobilizeze capital public şi privat pentru investiţii strategice în apărare, infrastructură critică şi rezilienţă.

Prin statutul de stat fondator, România va avea acces la un nou instrument financiar internaţional şi la mecanismele de decizie prin care vor fi orientate finanţările către proiecte relevante pentru securitatea regională, infrastructura critică şi dezvoltarea industriei de apărare.

"România nu intră în acest proiect ca simplu participant, ci ca stat fondator care a contribuit la construcţia noii instituţii încă de la început. Securitatea României şi securitatea aliată nu mai pot fi privite doar prin prisma planificării militare; ele au nevoie de finanţare predictibilă, capital mobilizat inteligent, infrastructură strategică şi industrie capabilă să livreze. Apărarea colectivă are nevoie de capital colectiv. Prin DSRB, deschidem o nouă sursă de finanţare pentru proiectele strategice ale României şi pentru companiile româneşti din domenii cu valoare adăugată ridicată - apărare, infrastructură critică, energie, securitate cibernetică şi tehnologii emergente. Faptul că Bucureştiul va găzdui biroul regional al băncii reprezintă o recunoaştere a rolului României la Marea Neagră şi pe Flancul Estic şi, în acelaşi timp, o oportunitate concretă de a transforma această poziţionare strategică în proiecte, investiţii şi dezvoltare economică", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Pentru România, noua bancă deschide oportunităţi de finanţare pentru proiecte strategice şi pentru companiile româneşti, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria de apărare şi din sectoarele conexe. În funcţie de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanţii şi investiţii de capital destinate extinderii capacităţilor de producţie, inovării, tehnologiilor emergente şi integrării în lanţurile internaţionale de aprovizionare

DSRB va putea susţine investiţii în infrastructură critică, transport, energie, digitalizare, securitate cibernetică, tehnologii emergente şi lanţuri de aprovizionare relevante pentru apărare şi rezilienţă, contribuind la consolidarea capacităţii statelor membre de a răspunde provocărilor actuale de securitate.

Concepută pentru a opera la scară largă, banca DSR va aborda trei provocări esenţiale: Capital accesibil pentru guverne - finanţare pe termen lung, la costuri reduse, fără a exercita presiuni suplimentare asupra bilanţurilor naţionale; Achiziţii publice inteligente şi mai rapide - sprijinirea guvernelor în simplificarea şi finanţarea proceselor de achiziţie în domeniul apărării; Mobilizarea capitalului privat - furnizare de garanţii care să permită băncilor comerciale să finanţeze companii din domeniul apărării şi securităţii de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare.