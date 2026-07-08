Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei doze de bere

O diferență de doar 35 de bani la prețul unui bax promoțional de bere s-a transformat într-o amendă de 50.000 de lei pentru un cunoscut supermarket, după ce instanța a respins contestația formulată împotriva sancțiunii aplicate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC).

Controlul efectuat pe 9 ianuarie 2025 într-un magazin Penny a scos la iveală că o reducere afișată ca fiind de 10% era, în realitate, de aproximativ 8,5%. Inspectorii au constatat că o doză de bere Carlsberg costa 5,79 lei, iar pachetul promoțional de patru doze era vândut cu 21,19 lei. Dacă reducerea de 10% ar fi fost aplicată corect, prețul ar fi trebuit să fie de 20,84 lei.

În urma verificărilor, CJPC a aplicat două amenzi în valoare totală de 56.000 de lei. Una, de 6.000 de lei, pentru nerespectarea condițiilor privind comercializarea produselor, și alta, de 50.000 de lei, pentru practici comerciale înșelătoare, relatează Ziarul de Iași.

Rewe România SRL, compania care administrează magazinele Penny, a contestat doar cea de-a doua sancțiune, susținând că diferența de 35 de bani a fost rezultatul unei erori umane și că nu a existat intenția de a induce consumatorii în eroare.

Judecătorii au respins însă argumentele companiei, arătând că prețul incorect a fost practicat timp de aproximativ nouă luni, până la epuizarea stocului, ceea ce a generat încasări suplimentare semnificative. Instanța a subliniat că legea nu stabilește un prag minim al prejudiciului pentru existența unei practici comerciale incorecte și că sancțiunea aplicată de CJPC reprezintă chiar minimul prevăzut de lege.

„Conduita petentei a avut un impact economic direct asupra consumatorilor, care au fost puşi în situaţia de a achiziţiona, în mod repetat, produse la un preţ mai mare decât cel indicat, motiv pentru care nu se impune reindividualizarea sancţiunii stabilite”, au motivat magistrații decizia prin care au menținut amenda de 50.000 de lei.