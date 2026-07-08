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ADMIS LA ASE 2026. ALEGEREA DE AZI. VIITORUL PROFESIONAL DE MÂINE.

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Joi, 9 iulie, ASE începe înscrierile, exclusiv online, pentru programele universitare de licență

Prima decizie importantă

Examenul de Bacalaureat a lăsat în urmă emoțiile probelor scrise, însă pentru absolvenții de liceu urmează, probabil, cea mai importantă decizie de până acum. Dincolo de simpla continuare a studiilor, alegerea facultății dă startul unui parcurs profesional într-o lume aflată într-o continuă schimbare, unde competențele și încrederea în propriile forțe fac diferența pe piața muncii.

În acest peisaj academic dinamic, Academia de Studii Economice din București (ASE) deschide porțile ADMITERII 2026 și anunță că, în perioada 9–16 iulie, organizează înscrierile pentru programele universitare de licență. Procesul se va desfășura exclusiv online, oferind viitorilor studenți un acces simplu și direct pe platforma instituțională de admitere.  

Oferta ASE

De peste 113 ani, Academia de Studii Economice din București formează specialiști care contribuie la dezvoltarea economiei, administrației publice, mediului de afaceri și antreprenoriatului din România.

Pentru anul universitar 2026-2027, ASE scoate la concurs 8.031 locuri, dintre care 3.211 sunt finanțate de la buget; 7.064 de locuri sunt la învățământul cu frecvență în campus și 967 la distanță și cu frecvență redusă.

Oferta educațională a ASE acoperă întregul parcurs universitar, licență, masterat și doctorat, și răspunde cerințelor pieței muncii în contextul exigent al unei economii moderne și competitive.

Candidații pot alege dintre:

·        12 facultăți și 36 de programe universitare de licență;

·        programe cu predare în limba română, engleză, franceză și germană;

·        oportunități de studiu la universități partenere din întreaga lume prin programul Erasmus+, atât în timpul studiilor de licență, cât și de masterat;

·        aproape 5.000 de locuri de cazare în campusul universitar;

·        burse și posibilitatea reierarhizării statutului buget/taxă după primul semestru, astfel încât performanța academică să fie recunoscută și recompensată.

Cum este Admiterea la ASE în 2026

Conținutul procesului de admitere diferă în funcție de programele universitare de licență pentru care se optează.

Pentru 10 dintre facultățile ASE concursul de admitere constă în redactarea unui eseu motivațional, susținerea unui test de competență lingvistică (în cazul programelor cu predare în limbi străine) și calcularea mediei generale de admitere.

Aceasta este stabilită printr-o medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și media anilor de studii liceale (30%).

Candidații care doresc să se înscrie la programele universitare de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) și ale Facultății de Drept vor susține și un examen scris, ca parte a procesului de admitere. La CSIE, examenul acesta constă într-un test grilă la disciplina Matematică, iar la  Facultatea de Drept - într-un test grilă cu întrebări din două discipline fundamentale: Limba română și Economie.

Candidații care aleg să participe la concursul de admitere pentru aceste două facultăți au posibilitatea de a include, în cadrul procesului de înscriere, opțiuni și pentru alte programe de studii universitare de licență, la celelalte facultăți ale ASE, pentru a avea acces, în funcție de rezultate, la mai multe opțiuni de a deveni studenți la ASE. Detaliile privind conținutul și structura testelor/examenelor, sunt disponibile pe site-ul oficial al universității.

Calendarul complet al lunii iulie: Datele pe care trebuie să le reții

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Întregul calendar al Admiterii este concentrat în a doua jumătate a lunii iulie, alternând perioadele de evaluare cu cele de afișare a rezultatelor:

·        9–16 iulie: Înscrieri online pe platforma de admitere.

·        17 iulie: Se afișează rezultatele pentru eseul motivațional.

·        20 iulie: Are loc testul de competență lingvistică (susținut online) pentru programele în limbi străine.

·        21 iulie: Se susține examenul scris la Matematică (pentru CSIE - programele în limba română) și cel de Limba română + Economie (pentru Facultatea de Drept).

·        22 iulie: Este programat examenul scris la Matematică pentru profilul CSIE cu predare în limba engleză.

·        23 iulie: Se afișează repartizarea candidaților pe categorii.

·        24–29 iulie: Candidații trebuie să își confirme locul.

·        30 iulie: Momentul cel mai așteptat – afișarea finală a candidaților admiși.

O alegere pentru lumea de mâine

Economia se schimbă permanent. Se schimbă profesiile, competențele cerute și modul în care organizațiile își construiesc echipele.

De aceea, alegerea universității înseamnă și alegerea unei pregătiri capabile să răspundă provocărilor viitorului. ASE își consolidează permanent recunoașterea internațională prin acreditări, clasamente și parteneriate academice. Recent, programe ale ASE au obținut acreditarea internațională European Foundation for Management Development (EFMD), una dintre cele mai prestigioase organizații internaționale independente din domeniul educației manageriale, fiind singurele programe de business din România cu această acreditare.

Dincolo de experiența umană, de prieteniile și colaborările care se leagă pe viață în timpul facultății, ASE aduce în fața candidaților argumentul performanței pure. Nu mai puțin de 86% dintre absolvenții universității își dezvoltă ulterior cariera exact în domeniul pentru care s-au pregătit, o dovadă clară a alinierii dintre educație și cerințele pieței muncii.

Mai mult decât anii de facultate

Viața universitară înseamnă mai mult decât cursuri și examene.

Comunitatea ASE oferă acces la organizații studențești, proiecte de voluntariat, competiții academice, stagii de practică, conferințe, activități culturale și sportive, precum și posibilitatea de a studia în străinătate prin programul Erasmus+.

Anii petrecuți la universitate înseamnă și prietenii, colaborări și experiențe care însoțesc absolvenții pe tot parcursul vieții profesionale.

Un mesaj pentru cei care aleg astăzi

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„Știu cât de importantă este alegerea pe care o fac astăzi absolvenții de liceu, pentru că și eu am fost, cândva, în aceeași situație. Am venit din mediul rural și am ales Academia de Studii Economice din București cu încrederea că educația poate schimba destinul unui om. Aici am avut șansa să mă formez, să devin șef de promoție și să înțeleg că seriozitatea, munca și curajul de a urma un vis pot deschide drumuri pe care, la 18 ani, nici nu le poți anticipa. Le doresc tuturor să aleagă universitatea care îi apropie cel mai mult de ceea ce își doresc să devină și să aibă încredere în propriul potențial. Îi așteptăm cu drag la ASE! ” Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București.

Informații pentru admitere

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Înscrierile online pentru programele universitare de licență se desfășoară în perioada 9–16 iulie, pe platforma dedicată admitere.ase.ro.

Pentru întrebări și informații suplimentare, candidații au la dispoziție Call Center-ul Admitere ASE, chatbotul și grupul de Facebook „Admitere 2026 la ASE”, unde pot primi sprijin pe tot parcursul procesului de înscriere.  Informații complete privind condițiile de admitere, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii, dosarul de înscriere, etapele procesului de admitere, taxele de înscriere și de școlarizare etc. sunt accesibile pe site-ul oficial dedicat admiterii, precum și pe paginile de social media ale universității - Facebook, Instagram și TikTok. Aceste platforme oferă actualizări constante, răspunsuri la întrebări frecvente și resurse utile pentru toți candidații interesați.

SUCCES, DRAGI CANDIDAȚI!

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Poziționarea Academiei de Studii Economice din București în clasamente internaționale de prestigiu conferă universității statutul de lider al învățământului superior economic, de business și de administrație publică la nivel național și regional. Conform topului internațional Times Higher Education World University Rankings 2026, ASE se află pe locul 1 la nivel național pentru al șaptelea an consecutiv.

ASE se află în top 500 mondial în QS World University Rankings by Subject 2026, în două domenii de referință: Economics & Econometrics și Business & Management Studies. Aceste două domenii acoperă aproximativ 85% din profilul programelor universitare  ale ASE, ceea ce poziționează universitatea ca singura instituție de învățământ superior din România prezentă la nivelul întregii universități, prin ansamblul activității sale instituționale, în top 500 mondial al acestui clasament.

Academia de Studii Economice din București urează succes deplin tuturor candidaților săi și speră să îi întâlnească în amfiteatrele sale la deschiderea anului universitar 2026-2027!

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