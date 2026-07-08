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Rezultate finale Evaluarea Națională 2026. Cum se schimbă mediile după contestații

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Astăzi, 8 iulie, absolvenții clasei a VIII-a primesc rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026. Până la ora 12:00, notele vor fi publicate atât pe platforma oficială a Ministerului Educației, cât și la avizierele centrelor de examen, iar candidații le pot verifica folosind codurile individuale primite la prima probă scrisă.

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Rezultate Evaluarea Națională 2026, după contestații. FOTO: Arhiva Adevărul

Pe listele afișate apar codul unic al elevului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă, media de admitere și, după caz, mențiunile „absent” sau „eliminat”.

După publicarea rezultatelor finale, Ministerul Educației va afișa ierarhia de admitere pentru fiecare județ și pentru municipiul București, iar acest document reprezintă baza pentru etapa următoare a procesului de admitere la liceu.

Când începe înscrierea la liceu 2026

Repartizarea computerizată reprezintă etapa centrală a admiterii la liceu, momentul în care fiecare absolvent al clasei a VIII-a află unde va continua studiile, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile pe care le-a completat în fișa de înscriere.

Procesul este unul complex și se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni, începând cu transmiterea bazelor de date și a ierarhiilor județene și continuând cu completarea opțiunilor, repartizarea propriu-zisă și depunerea dosarelor. Pentru cei care nu sunt admiși în prima etapă sau care doresc să își schimbe opțiunile, există o a doua rundă de admitere, programată pentru luna august. Ministerul Educației a stabilit un calendar riguros care trebuie respectat de toți candidații și de unitățile de învățământ implicate.

În data de 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere va transmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.

A doua zi, pe 9 iulie, secretariatele școlilor vor completa fișele de înscriere cu datele personale ale elevilor, mediile generale și rezultatele obținute la Evaluarea Națională, iar în aceeași zi va fi anunțată ierarhia absolvenților la nivel județean și în municipiul București. Aceste etape pregătitoare sunt esențiale pentru ca procesul de repartizare să se desfășoare fără sincope, oferind candidaților și părinților o imagine clară asupra poziției fiecărui elev în ierarhia județeană.

În perioada 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și asistați de diriginți, vor completa opțiunile în fișele de înscriere. Acesta este un moment decisiv, deoarece ordinea opțiunilor și numărul acestora pot influența șansele de a fi repartizat la liceul dorit. Este recomandat ca elevii să își completeze cât mai multe opțiuni pentru a-și maximiza șansele de a prinde un loc în prima etapă, mai ales în condițiile în care în București concurența este extrem de mare, iar diferența dintre admiși și respinși poate fi de doar câteva sutimi.

 Pe 13 iulie, liceele vocaționale vor ridica sau transmite anexele fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Acești candidați, precum și cei care au fost admiși dar au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, își pot recupera fișa de înscriere de la unitatea de învățământ gimnazial și pot completa opțiunile pentru a participa la repartizarea computerizată.

S-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională 2026. Notele au fost publicate mai devreme

Pe 14 iulie, comisiile județene vor transmite către Centrul național de admitere lista candidaților declarați admiși la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Această etapă finalizează procesul de admitere pentru liceele vocaționale și clarifică situația candidaților care vor participa ulterior la repartizarea computerizată.

Pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată a candidaților, momentul în care fiecare elev primește liceul la care va fi admis în funcție de media sa și de opțiunile completate. După această etapă, între 23 și 28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ unde au fost repartizați, în termenul stabilit de Ministerul Educației. Depunerea dosarului este esențială pentru confirmarea locului obținut, iar nerespectarea acestui termen poate duce la pierderea locului și la participarea în etapa a doua de admitere.

Pentru candidații care nu au prins loc în prima etapă sau care nu și-au depus dosarele, există o a doua etapă de admitere, programată să înceapă pe 31 iulie. În această zi, se afișează centrul de admitere, situația locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi și a celor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și locul de desfășurare și graficul probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.

În perioada 3-12 august, candidații interesați se înscriu pentru probele de aptitudini sau verificare a cunoștințelor de limbă, probe care se desfășoară pe 4 și 5 august, iar rezultatele sunt afișate pe 6-7 august, urmate de rezolvarea contestațiilor. În intervalul 10-12 august, comisiile primesc cererile de înscriere ale candidaților repartizați în prima etapă care nu și-au depus dosarele, ale celor respinși la liceele vocaționale, ale candidaților care au susținut probe de verificare în etapa a doua și ale celor care nu au participat sau nu au fost repartizați în prima etapă. Repartizarea din etapa a doua are loc pe 17-18 august, iar pe 18 august se transmit rezultatele către Centrul național de admitere.

Pentru candidații din seriile anterioare care doresc să își continue studiile, sunt prevăzute etape distincte pentru învățământul seral și cel cu frecvență redusă. Pe 13 iulie se anunță calendarul admiterii la învățământul seral pentru cei care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor, iar înscrierile se fac pe 23-24 și 27-28 iulie, urmate de repartizare între 29 și 31 iulie. În mod similar, pentru învățământul cu frecvență redusă, destinat candidaților care împlinesc 20 de ani până la 31 august 2026, calendarul este identic: anunțul pe 13 iulie, înscrieri pe 23-24 și 27-28 iulie și repartizare în perioada 29-31 iulie. Aceste etape oferă o a doua șansă celor care nu au reușit să se integreze în sistemul de zi sau care își doresc să își finalizeze studiile într-un regim mai flexibil.

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Cum se face departajarea elevilor cu medii egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale la admitere, aceștia vor fi departajați folosindu-se următoarele criterii, în ordine:

„a) media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011- 2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.”

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