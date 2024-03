Gala Oscar 2024. Filmul "Oppenheimer" a câștigat şapte statuete

"Oppenheimer", produs de Emma Thomas, Charles Roven şi Christopher Nolan, a câştigat cel mai râvnit premiu la cea de-a 96-a ediţie a galei Premiilor Oscar, găzduită de Jimmy Kimmel, care a avut loc la Los Angeles.

"Oppenheimer", filmul cu un enorm succes de casă despre cursa pentru fabricarea primei bombe atomice, a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun film, transmite Reuters. Rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer din producţia regizată de Christopher Nolan este interpretat de actorul irlandez Cillian Murphy. Murphy a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor, iar Nolan pe cel pentru regie.

O dramă de 3 ore despre ştiinţă şi politică dar şi despre responsabilitate morală, "Oppenheimer" s-a impus şi ca un veritabil succes de box office, cu încasări de 953,8 milioane de dolari, pe lângă aprecierile criticilor.

Christopher Nolan, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph şi Billie Eilish şi Finneas O'Connell s-au numărat printre cei premiaţi.

La această categorie au mai fost nominalizate filmele "American Fiction" (producători Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson şi Jermaine Johnson), "Anatomy of a Fall" (Marie-Ange Luciani şi David Thion), "Barbie" (David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley şi Robbie Brenner), "The Holdovers" (Mark Johnson), "Killers of the Flower Moon" (Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese şi Daniel Lupi), "Maestro" (Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning şi Kristie Macosko Krieger), "Past Lives" (David Hinojosa, Christine Vachon şi Pamela Koffler), "Poor Things" (Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos şi Emma Stone) şi respectiv "The Zone of Interest" (James Wilson).

La şapte ani după ce a câştigat pentru "La La Land", Emma Stone a obţinut al doilea Oscar pentru cea mai bună actriţă cu rolul din "Poor Things". Stone a interpretat rolul unei femei copilăroase care porneşte într-o călătorie de autodescoperire în această fantezie steampunk. Ea i-a mulţumit regizorului Yorgo Lanthimos, cu care tocmai a realizat un alt film, "Kinds of Kindness", precum şi restului echipei filmului.

"Cea mai bună parte a realizării filmelor este să fim cu toţii împreună şi sunt profund onorată să împart acest lucru cu fiecare membru al distribuţiei, cu fiecare membru al echipei, cu fiecare persoană care şi-a oferit dragostea, grija şi strălucirea în realizarea acestui film", a spus ea. La categoria "cel mai bun regizor" - Christopher Nolan a primit distincţia de la Steven Spielberg. "Filmele au puţin peste 100 de ani", a spus el. "Nu ştim încotro se îndreaptă această călătorie incredibilă. Dar să ştiu că voi credeţi că sunt o parte semnificativă din ea înseamnă foarte mult pentru mine".

Cillian Murphy a fost ales cel mai bun actor graţie rolului său din "Oppenheimer". "Sunt un irlandez mândru în seara asta. Am făcut un film despre omul care a creat bomba atomică şi, la bine şi la rău, trăim cu toţii în lumea lui Oppenheimer, aşa că aş vrea să dedic acest film pacificatorilor de pretutindeni", a spus actorul.

Billie Eilish şi Finneas O'Connell au intrat în istoria premiilor Oscar, devenind cei mai tineri câştigători de două ori, după ce au fost recompensaţi pentru a doua oară cu trofeul pentru cel mai bun cântec - "What Was I Made For?", contribuţia lor la coloana sonoră a filmului "Barbie". Ryan Gosling a stârnit o furtună de aplauze cu interpretarea sa "I'm just Ken" de pe coloana sonoră originală a "Barbie". Slash l-a acompaniat pe scenă. Primul Oscar din istoria Ucrainei a revenit documentarului „20 Days in Mariupol”. "Îmi doresc să nu fi făcut niciodată acest film", a spus pe scenă, într-un discurs emoţionat, regizorul Mstyslav Chernov. "Îmi doresc să schimb premiul pentru 'Rusia nu a atacat niciodată Ucraina'. "Cinema-ul creează amintirile şi amintirile fac istoria". "Aş renunţa la toată recunoaşterea pentru ca Rusia să nu ucidă zeci de mii de compatrioţi ai mei ucraineni. Îmi doresc ca ei să elibereze toţi ostaticii, toţi soldaţii care îşi protejează pământurile, toţi civilii care se află acum în închisorile lor. Dar nu pot schimba istoria, nu pot schimba trecutul", a mai spus el.

Robert Downey Jr. este câştigător la categoria rol secundar, pentru interpretarea din "Oppenheimer". "Aş dori să mulţumesc copilăriei mele teribile şi Academiei - în această ordine", a glumit Downey la începutul discursului său, înainte de a adăuga. "Aş vrea să îi mulţumesc veterinarului meu - am vrut să spun soţiei mele, Susan Downey, cea de acolo. Ea m-a salvat. De aceea mă aflu aici". "Iată micul meu secret. Aveam nevoie de această slujbă mai mult decât avea ea nevoie de mine. Chris ştia asta. (Producătoarea Emma Thomas) s-a asigurat că m-a înconjurat cu una dintre cele mai bune distribuţii şi echipe din toate timpurile - Emily, Cillian. A fost fantastic. Şi mă aflu aici, în faţa voastră, un om mai bun datorită acestui lucru", a continuat Downey.

"Ceea ce facem este semnificativ, iar lucrurile pe care decidem să le facem sunt importante". Billie Eilish a oferit o interpretare puternică a piesei "What Was I Made For?". Ea a fost însoţită de fratele ei, producătorul Finneas O'Connell, într-o interpretare emoţionantă a cântecului din filmul "Barbie", de Greta Gerwig, care a obţinut opt nominalizări la Oscar. Cel mai bun lungmetraj internaţional a fost ales "The Zone of Interest" (Marea Britanie), în regia lui Jonathan Glazer.

"Poor Things" a câştigat premiile Oscar la categoriile machiaj, costume şi scenografie. John Cena a apărut dezbrăcat pe scena premiilor Oscar pentru a prezenta premiul pentru cele mai bune costume. Totul a făcut parte dintr-o scenetă care a adus un omagiu unuia dintre cele mai nebuneşti momente din istoria Premiilor Academiei, când un bărbat dezbrăcat a alergat pe scenă la cea de-a 46-a ediţie a Premiilor Oscar, în 1974, în timp ce David Niven o prezenta pe Elizabeth Taylor. Era în perioada anilor '70, atunci când persoane dezbrăcate întrerupeau frecvent evenimentele publice.

Justine Triet şi Arthur Harari au câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu original pentru "Anatomy of a Fall", în timp ce Cord Jefferson a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru "American Fiction". "The Boy and the Heron" de Hayao Miyazaki a fost recompensat cu Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj de animaţie".

Prima statuetă a serii i-a revenit actriţei Da’Vine Joy Randolph pentru rolul secundar din filmul "The Holdovers". Jimmy Kimmel a ironizat mai multe subiecte fierbinţi de la Hollywood în monologul său. Kimmel, care este gazda pentru a patra oară, a felicitat publicul pentru că "a ajuns la timp. Spectacolul începe cu o oră mai devreme în acest an, dar va continua foarte, foarte târziu. Am întârziat deja cinci minute şi nici măcar nu glumesc", a spus el.

Comediantul a ironizat recenta bombă de box office "Madame Web" spunând: "A fost un an grozav şi pentru filme, în ciuda faptului că totul s-a oprit. Oamenii din această sală au reuşit cumva să vină cu atât de multe filme excelente şi interpretări memorabile. Această seară este plină de talent enorm şi de un potenţial incalculabil, dar la fel a fost şi "Madame Web"."

Kimmel a spus despre Robert Downey Jr. că se află "într-unul dintre cele mai înalte puncte ale carierei sale".

Comediantul a avut o nemulţumire: filmele sunt prea lungi. "Au fost atât de multe filme grozave care au ţinut publicul captiv anul acesta", a spus el. "Şi vorbesc la propriu. Filmele voastre au fost prea lungi anul acesta. Durata medie a primelor zece filme a fost de 2 ore şi 23 de minute. Asta înseamnă 30 de minute în plus faţă de acum trei ani. Când m-am dus să văd "Killers of the Flower Moon", mi s-a trimis corespondenţa la cinema. Este atât de lung, încât ai putea să conduci până în Oklahoma şi să rezolvi singur crimele".

Vedetele Cillian Murphy, Emily Blunt şi Robert Downey Jr. au primit nominalizări pentru interpretare, iar Nolan este nominalizat la regie, iar filmul de 3 ore, cu rating R, este favorit la categoria cel mai bun film. "Poor Things", de Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone, nominalizată la categoria cea mai bună actriţă, în rolul unei femei reanimate într-o fabulă asemănătoare cu "Frankenstein", îl urmează îndeaproape cu 11 nominalizări.

"Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone şi Robert De Niro, a obţinut 10 nominalizări.

Filmul prezintă cronica domniei terorii în Naţiunea Osage la începutul anilor 1900, iar Gladstone ar putea deveni prima femeie nativ-americană care să câştige premiul pentru cea mai bună actriţă. Restul nominalizărilor pentru cel mai bun film includ "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Maestro", "Past Lives" şi "The Zone of Interest".

Prezentăm în continuare lista completă a câştigătorilor:

- Cel mai bun film: „Oppenheimer”

- Actor în rol principal: Cillian Murphy, „Oppenheimer”

- Actriţă în rol principal: Emma Stone, „Poor Things”

- Regie: Christopher Nolan, „Oppenheimer”

- Actor în rol secundar: Robert Downey Jr., „Oppenheimer”

- Actriţă în rol secundar: Da'Vine Joy Randolph, „The Holdovers”

- Scenariu adaptare: „American Fiction” (Cord Jefferson)

- Scenariu original: „Anatomy of a Fall” (Justine Triet şi Arthur Harari)

- Animaţie/lungmetraj - „The Boy and the Heron” (producători Hayao Miyazaki şi Toshio Suzuki)

- Animaţie/scurtmetraj „War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” (Dave Mullins şi Brad Booker)

- Film internaţional: „The Zone of Interest” - Marea Britanie

- Documentar/lungmetraj: „20 Days in Mariupol” (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner şi Raney Aronson-Rath)

- Documentar/scurtmetraj: „The Last Repair Shop” (Ben Proudfoot şi Kris Bowers)

- Coloană sonoră: „Oppenheimer” (Ludwig Göransson)

- Cântec original: „What Was I Made For? ”, "Barbie" (Billie Eilish şi Finneas O'Connell)

- Sunet: „The Zone of Interest” (Tarn Willers şi Johnnie Burn)

- Design de producţie: „Poor Things” (James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek)

- Film/scurtmetraj: „The Wonderful Story of Henry Sugar” (Wes Anderson şi Steven Rales)

- Imagine: „Oppenheimer” (Hoyte van Hoytema)

- Machiaj: „Poor Things” (Nadia Stacey, Mark Coulier şi Josh Weston)

- Costume: „Poor Things” (Holly Waddington)

- Efecte speciale: „Godzilla Minus One” (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi şi Tatsuji Nojima)

- Montaj: „Oppenheimer” (Mary Milliken şi Jonathan Oatis).