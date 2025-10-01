Grecia, paralizată de o grevă generală la nivel național. Angajații cer condiții mai bune de muncă

Sindicatele şi sectorul public şi privat din Grecia au declanşat miercuri o grevă generală de 24 de ore, cerând condiţii mai bune de muncă şi respectarea drepturilor angajaţilor, informează publicaţia grecească To Vima.

Protestul, care afectează transporturile publice, feriboturile, trenurile, taxiurile şi şcolile, însă nu şi zborurile, este îndreptat împotriva reformelor de pe piaţa muncii, sindicatele argumentând că acestea extind programul de muncă şi slăbesc drepturile angajaţilor. Demonstraţii au loc în Atena, Salonic, Pireu şi în alte oraşe din ţară, scrie Agerpres.

Sindicatele acuză Guvernul că prioritizează interesele mediului de afaceri în detrimentul sănătăţii, siguranţei şi calităţii vieţii angajaţilor. În sloganele protestatarilor se cere scurtarea programului de muncă şi se subliniază că "angajaţii nu sunt maşini" şi au nevoie de timp liber pentru familie şi odihnă.

Reţelele de transport sunt printre cele mai perturbate de mişcarea de protest. Metroul, tramvaiele şi trenul urban operează doar între orele 9:00 şi 17:00. Autobuzele şi troleibuzele funcţionează între orele 9:00 şi 21:00.

Transportul feroviar este suspendat la nivel naţional, inclusiv liniile suburbane. De asemenea, şoferii de taxi din Atena sunt în grevă, în timp ce feriboturile rămân în porturi.

Cursele aeriene operează normal miercuri, după ce Tribunalul din Atena a declarat ilegală greva anunţată de Sindicatul controlorilor de trafic.

Multe şcoli ar urma să rămână închise, în funcţie de participarea profesorilor la mişcarea de protest, în timp ce sunt afectate serviciile din sectorul public.