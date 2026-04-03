Un val de praf saharian a ajuns vineri, 3 aprilie 2026, în sudul Turciei, transformând peisajul într-unul spectaculos, dar periculos. În Antalya, localnicii și turiștii au asistat la un fenomen neobișnuit: cerul a căpătat nuanțe portocalii, iar un strat dens de praf a redus semnificativ vizibilitatea și calitatea aerului.

Cer portocaliu și aer irespirabil în Turcia

După ce a afectat recent insula Creta, norul de praf provenit din deșertul Sahara a ajuns și în Turcia, unde a provocat îngrijorare în rândul populației. Regiunile Antalya, Adana și Hatay au fost acoperite de particule fine de praf, care au schimbat culoarea cerului într-o nuanță roșiatică și au afectat viața de zi cu zi.

Fenomenul a avut un impact mai ales asupra persoanelor cu afecțiuni respiratorii, precum astmul sau BPOC, provocând dificultăți de respirație. În plus, ploile au transformat praful în noroi, lăsând în urmă suprafețe murdare și greu de curățat, relatează En.haberler.com.

FOTO: X/ @HavaForum

Vizibilitate redusă și recorduri de poluare

În Antalya, efectele au fost resimțite încă de la primele ore ale dimineții. Cerul a devenit gri-portocaliu, iar vizibilitatea a scăzut drastic. Silueta orașului abia mai putea fi distinsă, iar Munții Bey din apropiere au dispărut complet din peisaj.

Datele meteorologice arată că nivelul concentrației de praf a ajuns la 217 micrograme pe metru cub, cea mai mare valoare înregistrată până acum în zonă. În Hatay, valorile au fost de asemenea ridicate, atingând 162 micrograme pe metru cub.

Meteorologii au emis o avertizare pentru populație, subliniind: „Ne așteptăm ca transportul de praf saharian să continue intens în unele zone, așa că este necesar ca populația să ia măsuri de protecție și precauție împotriva efectelor negative precum scăderea calității aerului, reducerea vizibilității și perturbări ale transportului”.

Ploaie cu noroi și probleme în trafic

În Alanya, cerul a avut o culoare neobișnuită încă de dimineață, iar ploile au transformat praful în noroi. Mașinile parcate au fost acoperite de un strat murdar, iar șoferii au avut dificultăți în trafic.

În Manavgat, fenomenul a fost însoțit pe alocuri de ploi și episoade scurte de grindină. În zona istorică Side, aleile pietonale s-au umplut de bălți de noroi, îngreunând deplasarea turiștilor și localnicilor.

FOTO: X/ @anadoluajansi

Situația a fost similară și în Samandağ, în provincia Hatay, unde praful saharian, adus de un sistem de presiune joasă din centrul Mediteranei, a redus drastic vizibilitatea. În unele momente, drumurile și suprafața mării au devenit greu de diferențiat, iar traficul a fost afectat. Fenomenul s-a extins și în districtul İskenderun, unde au fost semnalate aceleași probleme.

Potrivit specialiștilor, norul de praf ar urma să persiste pe parcursul zilei, autoritățile recomandând populației să evite expunerea prelungită și să ia măsuri de protecție.