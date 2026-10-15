Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că nu-i este dor de zilele în care tancurile rusești erau prezente în țările europene, explicând parlamentarilor de ce este necesar să se continue sprijinirea Ucrainei și să se prevină capitularea acesteia.

Georgia Meloni, premier Italia Foto: Profimedia

Meloni a subliniat că sprijinirea Ucrainei nu este o alternativă la pace, ci, dimpotrivă, este ceea ce aduce pacea mai aproape.

Pentru Meloni, capitularea nu este pace, ci cucerire, subliniind că, dacă Ucraina ar înceta să se apere, rezultatul ar fi ocuparea unei țări europene și revenirea imperialismului de tip sovietic, scrie Pravda.

„Dacă Ucraina ar înceta mâine să se apere, Rusia ar ocupa o țară europeană și imperialismul de tip sovietic ar reveni. Capitularea nu înseamnă pace. Înseamnă cucerire. Nu-mi lipsesc tancurile rusești care au înăbușit revoltele din Praga și Budapesta. Și nu-mi lipsește nici Zidul Berlinului”, a declarat Meloni.

Italia, a adăugat ea, caută să construiască o pace dreaptă, chiar dacă acest lucru ar însemna pierderea consensului politic.

Doar o pace justă, a adăugat ea, poate fi durabilă și poate garanta securitatea Europei și interesele Italiei.

Meloni a mai spus în discursul său că acordul dintre SUA și Rusia privind furnizarea de motorină este o decizie foarte riscantă.

De asemenea, ea consideră că Putin recurge la provocări în Europa pentru a distrage atenția de la situația de pe câmpul de luptă.

„Nefiind în măsură să avanseze pe front, Rusia încearcă să-i înfrângă pe ucraineni prin teroare, frig și întuneric. Atacă centrale electrice, blocuri de locuințe, spitale și autobuze”, a spus Meloni.