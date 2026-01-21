Christine Legarde, BCE: Europa are nevoie de o „revizuire profundă” pentru a face față noii ordini internaționale generate de deciziile SUA

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat miercuri că economia europeană necesită o „revizuire profundă” pentru a face față „zorilor unei noi ordini internaționale”, în contextul tensiunilor comerciale generate de deciziile recente ale Statelor Unite.

Lagarde a explicat că tarifele vamale anunțate de președintele american Donald Trump vor avea un efect inflaționist redus, cu impact mai puternic asupra Germaniei decât asupra Franței, deoarece inflația este în prezent sub control, la 1,9%, transmite Reuters.

Totuși, președinta BCE a subliniat că efectul mai problematic îl reprezintă incertitudinea creată de „inversările constante” și instabilitatea politicilor comerciale americane.

Sâmbătă, Donald Trump a anunțat că va impune tarife vamale începând cu 1 februarie pentru Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda, Marea Britanie și Norvegia, ca presiune pentru autorizarea achiziționării Groenlandei, un pas calificat drept „șantaj” de Uniunea Europeană.

Lagarde a menționat că Trump „adoptă adesea o abordare tranzacțională”, stabilind niveluri uneori „complet nerealiste”, și a subliniat că Europa trebuie să demonstreze unitate și determinare, arătând clar ce instrumente are la dispoziție.

Președinta BCE, Legarde, va urmări discursul lui Trump la Forumul Economic de la Davos, deși nu se așteaptă la o întâlnire directă.

„Nu mă voi întâlni personal cu el. Programul meu pentru ziua respectivă nu este complet finalizat, dar nu cred că o voi face. Totuşi, mă voi duce să-l ascult pentru că modul în care se exprimă şi ceea ce spune va fi interesant. Odată ce preşedintele Trump îşi va defini poziţia în această după-amiază la Davos, europenii vor putea să stabilească ce vor face împreună. Pentru mine, ceea ce pare fundamental este unitatea şi determinarea”, a adăugat Lagarde.

Potrivit acesteia, eliminarea barierelor comerciale netarifare în interiorul Uniunii Europene ar putea întări semnificativ economia blocului comunitar.