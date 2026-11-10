O greșeală la serviciu: unde se termină responsabilitatea angajatului și unde începe cea a managerului

Când apare o greșeală la serviciu, întrebarea nu ar trebui să fie doar „Cine este de vină?”, ci și „Cine avea de făcut ce?”. Angajatul răspunde pentru propriile sarcini, iar managerul trebuie să își asume rolul de coordonare. Problemele încep când reproșurile țin locul explicațiilor, iar responsabilitatea este împinsă de la unul la celălalt.

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Într-un articol publicat pe JURIDICE.ro, Cristina Metea descrie o situație recognoscibilă: un manager îi reproșează unui salariat calitatea slabă a unei lucrări, deși știe că greșeala aparține unui coleg nou. Exemplul arată cum o discuție purtată cu persoana nepotrivită poate amplifica tensiunile fără să rezolve cauza problemei.

Angajatul răspunde doar pentru sarcinile sale, nu automat pentru orice rezultat

Din perspectivă juridică, punctul de plecare îl reprezintă atribuțiile postului și obligațiile aplicabile. Salariatul trebuie să își îndeplinească sarcinile, iar dispozițiile superiorilor sunt obligatorii în limitele legalității. Autoritatea managerului nu transformă, așadar, orice solicitare într-un ordin care trebuie executat indiferent de conținut.

Înainte de a formula un reproș, trebuie lămurit ce sarcină avea angajatul, ce instrucțiuni primise și în ce condiții a lucrat. O eroare proprie, o cerință neclară și o problemă de organizare nu sunt situații identice. Nici responsabilitatea managerială nu îl exonerează automat pe salariat, nici poziția de subordonare nu îl face responsabil pentru toate disfuncționalitățile echipei.

Nu orice greșeală justifică o sancțiune

Codul muncii leagă abaterea disciplinară de încălcarea cu vinovăție a unei obligații de muncă. Prin urmare, simplul fapt că rezultatul este nemulțumitor nu dovedește, singur, existența unei abateri. În același timp, lipsa intenției nu exclude răspunderea: și neglijența poate conta.

Sancțiunea trebuie raportată la gravitatea faptei, împrejurări, vinovăție și consecințe. Amenzile disciplinare sunt interzise. Ca regulă, sancționarea presupune cercetare disciplinară prealabilă, în care salariatul își poate prezenta apărările; avertismentul scris este exceptat de la această cerință. Reproșul unui manager nu înlocuiește procedura legală de sancționare de către angajator.

Concedierea nu este consecința automată a unei erori

Concedierea disciplinară poate interveni pentru o abatere gravă sau pentru abateri repetate, cu respectarea condițiilor legale. O singură faptă poate fi suficientă dacă este gravă, dar nu orice greșeală justifică măsura cea mai severă.

Separat, necorespunderea profesională nu trebuie confundată cu indisciplina. Concedierea pentru acest motiv presupune evaluarea prealabilă a salariatului, potrivit procedurii aplicabile, nu doar nemulțumirea exprimată de manager.

Delimitarea sănătoasă a responsabilității începe, astfel, cu fapte și atribuții clare. Angajatul trebuie să poată explica ce a făcut, iar managerul să distingă între o obligație încălcată, o nevoie de pregătire și o problemă de organizare. Scopul nu este găsirea celui mai comod vinovat, ci corectarea problemei.