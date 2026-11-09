10 noiembrie. Ziua marelui cutremur din 1940. A fost cel mai puternic, ca energie eliberată, din secolul XX

Pe 10 noiembrie, în 1925, s-a născut actorul britanic Richard Burton, iar în 1940, în aceeași zi, România era lovită de un cutremur devastator. Tot pe 10 noiembrie, în 2009, a murit maestrul Gheorghe Dinică, iar în 2020 s-a stins un alt mare actor, Vladimir Găitan.

Cutremurul din 1940 Foto: Arhivele Naționale

1895: S-a sinucis scriitorul şi arheologul român Alexandru Odobescu

Născut la București, Alexandru Odobescu este unul dintre cei mai apreciaţi scriitori şi arheologi români, deţinând timp de un an funcția de ministru al Monumentelor (1863-1864).

Profesor de arheologie la Universitatea din București, Alexandru Odobescu este considerat părintele arheolofiei în România, fiind autorul unui important tratat de istorie a arheologiei, „Istoria arheologiei” (1877) și a unei monografii dedicate tezaurului de la Pietroasa.

Format la școala clasicismului francez și la aceea a antichității, om de gust și de știință, fondator al arheologiei în România și istoric, Alexandru Odobescu a scris o proză admirabilă în eleganță și puritate. Urmând ideile „Junimii”, a înţeles că literatura adevărată trebuie să exprime spiritul poporului român așa cum se reflectă în istorie, în limbă, în folclor. Cu drept cuvânt, Maiorescu, care-l stima mult, îl privea ca pe unul din ai lor.

Alexandru Odobescu Foto: Arhive

Autor al unei opere literare şi ştiinţifice de o reală valoare, în viaţa personală se confruntă cu mari dificultăţi când, căsătorit fiind, Alexandru Odobescu se îndrăgosteşte de o profesoară de geografie cu 30 de ani mai tânără decât el, fosta soţie a lui Alexandru Davila, şi, respins de aceasta alege să-şi pună capăt zilelor cu o supradoză de morfină, de care devenise dependent.

1919: S-a născut Mihail Kalașnikov, proiectantul celebrei arme de asalt AK-47

Mihail Kalaşnikov s-a născut pe 10 noiembrie 1919, în satul Kuria, în regiunea Altai din sudul Rusiei, fiind al 17-lea din cei 19 copii ai familiei, dintre care au supravieţuit 8.

Adaptat la viaţa dură din Siberia, Mihail Kalaşnikov a manevrat arme de foc încă din copilărie, când îşi însoţea tatăl la vânătoare. Din aceeaşi perioadă datează şi pasiunea sa pentru construcţii tehnice, dar şi pentru literatură, el declarând că, dacă nu ar fi venit războiul, probabil ar fi ajuns scriitor.

Viaţa a făcut ca, la 18 ani, Mihail Kalaşnikov să se angajeze la un depou de locomotive, apoi, la Alma-Ata, ca secretar tehnic, la căile ferate, până în toamna anului 1938, când a fost este înrolat în Armata Roşie.

Mihail Kalaşnikov Foto: Arhive

Calităţile sale de inventator au fost remarcate încă din timpul serviciului militar, când a reuşit să aducă mai multe îmbunătăţiri la sistemele de tragere ale tancurilor, astfel că Mihail Kalaşnikov ajunge la Şcoala tehnică de tancuri din Kiev, unde proiectele sale au fost testate şi aplicate.

În octombrie 1941, Kalashnikov este rănit în timpul luptelor de la Briansk, astfel că, pentru a-şi ocupa timpul cât a fost internat, s-a gândit să proiecteze un pistol-mitralieră. La acea vreme, Armata Roşie lupta cu puşti Mosin, armele automate fiind în număr foarte mic.

După mai multe proiecte fără succes, Kalaşnikov îşi concentrează eforturile pentru crearea unei arme de asalt care să utilizeze cartuşele M 43, iar rezultatul a fost AK 47 (Avtomat Kalaşnikov 47), care a ajuns să domine industria armelor militare ruseşti, iar apoi să se bucure de succes în întreaga lume.

1925: S-a născut actorul britanic Richard Burton

Celebrul actor Richard Burton a fost nominalizat la Oscar de şapte ori, însă nu a primit niciodată distincţia.

Împreună cu Liz Taylor, a format unul dintre cele mai mediatizate cupluri. Relația lor a făcut obiectul a numeroase speculaţii pe scena hollywoodiană. Povestea lor a început în 1963, în timpul filmărilor pentru „Cleopatra“. Un an mai târziu, cei doi se căsătoreau. În 1974 au divorţat, însă despărţirea nu a durat prea mult, căci s-au recăsătorit în 1975.

Richard Burton și Liz Taylor Foto: Getty Images

Liz Taylor şi Richard Burton au apărut în 11 filme împreună şi s-au aflat în atenţia publicului pentru mult timp. „Am fost extrem de norocos toată viaţa mea, dar cel mai mare noroc a fost Elizabeth“, a scris Burton, în deschiderea jurnalului din 1968.

A murit în august 1984, din cauza unei hemoragii cerebrale, la fel cum a decedat şi tatăl său.

1940: România a fost lovită de un cutremur devastator, cu epicentrul în Vrancea.

La 10 noiembrie 1940, un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter a zguduit România pentru 45 de secunde Epicentrul seismului a fost în zona Vrancea, la o adâncime de aproximativ 133 de kilometri.

Oraşele din sudul şi centrul Moldovei şi nord-estul Munteniei au suferit pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, oraşul Panciu fiind aproape complet distrus, precum şi penitenciarele de la Doftana şi Mărgineni. Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a fost cel mai puternic, ca energie eliberată, din secolul XX.

Seismul a fost resimţit puternic şi în Bucureşti, unde a produs importante distrugeri şi a provocat sute de morţii. Au fost afectate zeci de clădiri din Capitală, inclusiv monumente de arhitectură precum Ateneul Român, Teatrul Naţional, Opera, Banca Naţională, Casa de Depuneri ori Palatul Justiţiei.

Marele cutremur din 1940 Foto: Arhivele Naționale

Atunci s-a prăbuşit turnul complexului Carlton, un simbol al Bucureştiului interbelic şi una dintre cele mai moderne clădiri ale vremii, construit din beton armat pe 14 niveluri, înalt de peste 45 de metri. În clădire se aflau peste 200 de persoane în momentul cutremurului, majoritatea pierzându-şi viaţa.

Numărul victimelor a fost estimat la 1000 de morți și 4000 de răniți, majoritatea în Moldova.

Bilanţul total al cutremurului din 1940 nu a fost niciodată finalizat şi făcut public.

1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic

Marele Zid Chinezesc este o construcție strategică de mii de kilometri lungime, cu rol de apărare. Zidul a fost construit cu scopul de apărare a graniței imperiului chinez contra atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei.

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Marele zid chinezesc Foto: Shutterstock

Este o construcție gigantică considerată după volum ca cea mai mare de pe glob, cu o lungime de 21.196,18 km.

1982: A murit Leonid Brejnev, politician rus și conducător al Uniunii Sovietice

Leonid Ilici Brejnev (n. 19 decembrie 1906 – d. 10 noiembrie 1982) a fost conducătorul efectiv al Uniunii Sovietice din 1964 până în 1982, în calitate de Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi în perioadele 1960 – 1964 şi 1977 – 1982, preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem (şef al statului).

Leonid Brejnev Foto: Wikipedia

Ca şef al statului, a promovat o politică rigidă, ceea ce a dus la o politică de stagnare a vieţii economice şi sociale. A fost urmat la preşedinţie de Iuri Andropov.

1989: A început demolarea Zidului Berlinului

Crearea Zidului Berlinului a fost un dezastru propagandistic pentru Germania Răsăriteană și pentru sistemul comunist in general. Zidul a reprezentat un simbol al tiraniei comuniste. În momentul când a fost dat publicității, la 9 noiembrie 1989, un decret al oficialităților est-germane care permitea trecerea liberă a frontierei, mase uriașe de est-berlinezi, au traversat prin toate punctele de trecere, unindu-se, într-o atmosferă sărbătorească, cu mulțimea din Berlinul Occidental.

Demolarea Zidului Berlinului Foto: Shutterstock

După câteva săptămâni, Zidul a fost, în cele din urmă, distrus în totalitate, căderea acestei bariere fiind primul pas către reunificarea Germaniei, care a fost încheiată, în mod oficial, pe 3 octombrie 1990.

2009: A murit actorul Gheorghe Dinică

Pe 10 noiembrie 2009 România îl pierdea pe unul dintre cei mai mari artişti pe care i-a avut vreodată. Actorul fusese diagnosticat cu colecistită acută alitiazică flegmonoasă, şoc septic şi disfuncţie multiplă de organe, iar din această cauză avea insuficienţă respiratorie acută.

Maestrul Gheorghe Dinică (născut pe 1 ianuarie 1934) a rămas în conştiinţa publicului drept un actor desăvârşit. De-a lungul celor 75 de ani ai vieţii sale, a jucat în 73 de filme şi în mai multe piese de teatru, seriale de televiziune.

Actorul a mărturisit că s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1933, dar că în actele de stare civilă apare data de 1 ianuarie 1934.

Gheorghe Dinică Foto: Adevărul

Dragostea pentru film a venit, aşa cum se întâmpla în cazul copiilor din Bucureştiul interbelic, prin prezenţa la cinematografele Capitalei unde rulau filme cu monştrii sacri ai marelui ecran mondial.

La 23 de ani, în 1957, Gheorghe Dinică şi-a văzut visul cu ochii, fiind admis la IATC, după ce jucase în trupe de teatru (amatori) încă din 1954. A absolvit Institutul în 1961, la clasa marii actriţe Dina Cocea. În acelaşi an, a debutat în teatru cu rolul comisarului Goole din piesa de teatru „Inpsectorul de Poliţie”.

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Doi ani mai târziu, debuta în cinematografie, în 1963, apărând în filmul „Străinul”.

Monumentalul Gheorghe Dinică a fost considerat tipul „băiatului rău”, care acţionează mereu cu zâmbetul pe buze. De departe, rolul legionarului Paraipan din filmele „Un comisar acuză” şi „Revanşa” l-au făcut celebru.

Rolul în care a intrat cel mai bine în pielea personajului este cel al avocatului Stănică Raţiu din ”Felix şi Otilia”, film inspirat de romanul ”Enigma Otiliei”.

A interpretat roluri memorabile şi în filme cu subiecte din viaţa muncitorilor şi ţăranilor și a dat viaţă pe marele ecran şi unor personaje de tipul „majordomului-confident”.

După Revoluţie, a revenit la rolurile de „băiat rău”, interpretând rolul unui traficant în „Liceenii în alertă”, rolul unui director de cinematograf în „Patul conjugal”, rolul unui ”protector al cerşetorilor ilegali” în ”Filantropica”.

Spre sfârşitul vieţii, în ciuda suferinţelor fizice care l-au afectat, actorul Gheorghe Dinică a fost admirabil în serialele „Inimă de Ţigan”, „Regina”, unde a jucat rolul lui Aurică Fieraru, un bulibaşă bătrân şi înţelept.

Ultimul rol al carierei sale a fost în serialul „Aniela”, în care maestrul Gheorghe Dinică a dat viaţă bătrânului general Grigorie Vulturescu.

2020: A murit actorul Vladimir Găitan

Vladimir Găitan s-a născut la 2 februarie 1947, la Suceava, și a murit la 10 noiembrie 2020, la București. Găitan a debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat roluri în piese precum „Trei surori”, „12 oameni furioși” și „Turnul de Fildeș”.

În anul 1969, a debutat în cinematografie în filmul „Reconstituirea”. De asemenea, a jucat și pe scena Teatrului Nottara în următoarele piese: „Întâlnire la Sunles” și „Îngeri de America”. În anul 2001, a devenit director al Teatrului Nottara.

Vladimir Găitan Foto: Inquam Photos

A colaborat cu regizorul Sergiu Nicolaescu, care l-a distribuit în: Zile fierbinţi (1975), Accident (1976), Pentru patrie (1977), Ultima noapte de dragoste (1979), Duelul (1981), Întâlnirea (1982), Wilhelm Cuceritorul, co-producţie franco-română (1982), Noi, cei din linia întâi (1985), Francois Villon - poetul vagabond(1987), Mircea'' (1988), Coroana de foc (1990), Oglinda - Începutul adevărului (1993), 15 (2005), Goldberg - Supravieţuitorul (2008), Poker'' (2010).

A jucat și în serialele și telenovelele: „Roberta", „Căsătorie imposibilă", „Daria, iubirea mea", „Cu un pas înainte", „Inimă de țigan", „State de România - Student la Sorbona".

Vladimir Găitan a avut doi copii, Alexandru, care este finanțist la Londra și fiica, Gloria, care a urmat aceeași carieră precum tatăl ei.