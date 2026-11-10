Un cuplu de italieni a sărbătorit 55 de ani de căsnicie în România. Orașul „bijuterie secretă” care i-a impresionat pe cei doi soți

Doi italieni care au făcut o vacanță într-un oraș din România pentru a aniversa 55 de ani de căsnicie susțin că au descoperit o bijuterie secretă. Ei s-au declarat surprinși de frumusețea locurilor, de absența turismului în masă și de prețurile accesibile.

Italienii au fost în Iași, orașul celor șapte coline, pe care autorii jurnalului publicat de o platformă italiană îl descriu drept o „bijuterie secretă” a României, departe de turismul de masă.

Cei doi italieni au ales această destinație pentru a sărbători 55 de ani de căsnicie. Au profitat de noua cursă aeriană directă Pisa-Iași, operată de două ori pe săptămână, începând din mai, scrie Mediafax.

Nu era prima lor vizită în România. Turiștii mai fuseseră la București și Sibiu, însă de această dată au ales să descopere un oraș despre care spun că are un farmec aparte.

„Ne-am cufundat timp de trei zile într-o destinație încă departe de turismul de masă, explorând un centru vibrant al orașului, bogat în spații verzi, cultură și mănăstiri antice”, povestește autoarea jurnalului de călătorie.

Palatul Culturii și centrul istoric, primele opriri ale italienilor

În prima zi, turiștii au pornit din Piața Unirii și au străbătut bulevardul Ștefan cel Mare, până la Palatul Culturii, una dintre cele mai cunoscute clădiri ale orașului.

Monumentul în stil neogotic, cu turnul său impunător și ceasul emblematic, găzduiește patru muzee și reprezintă unul dintre simbolurile Iașiului. În spatele clădirii, vizitatorii au descoperit o zonă verde generoasă, cu fântâni arteziene, spații de relaxare și locuri de joacă pentru copii.

Un alt lucru care le-a atras atenția a fost târgul de artizanat organizat în apropierea palatului. De aici au cumpărat păpuși confecționate din foi de porumb și îmbrăcate în costume tradiționale românești.

Cei doi au remarcat și frumusețea bulevardului Ștefan cel Mare, mărginit de clădiri istorice, biserici și spații verzi.

Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și Teatrul Național i-au impresionat

A doua zi a fost dedicată monumentelor religioase și clădirilor istorice. Traseul a inclus Catedrala Mitropolitană, Catedrala Romano-Catolică și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, unul dintre cele mai valoroase monumente arhitecturale ale orașului.

Construită în secolul al XVII-lea, mănăstirea i-a impresionat pe vizitatori prin decorațiunile elaborate din piatră de pe fațade, dar și prin interiorul bogat în icoane și fresce.

Plimbarea a continuat spre Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, descris drept una dintre mândriile orașului, și Palatul Roznovanu, actualul sediu al Primăriei Iași.

Turiștii au remarcat că multe dintre bisericile și mănăstirile orașului sunt înconjurate de grădini și mici parcuri, care oferă locuri de relaxare chiar în centrul urban.

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Mănăstirea Cetățuia, Grădina Botanică și Parcul Copou

În cea de-a treia zi, cei doi italieni au vizitat Mănăstirea Golia și Sinagoga Mare, două obiective cu o istorie îndelungată.

Un alt punct de atracție a fost Mănăstirea Cetățuia, amplasată pe un deal și înconjurată de ziduri și vegetație. De aici, vizitatorii pot admira o panoramă asupra orașului. Autoarea jurnalului amintește și de vinul produs și comercializat în cadrul complexului monahal, pe care îl apreciază în mod deosebit.

Lista obiectivelor a continuat cu Grădina Botanică, apreciată pentru varietatea plantelor ornamentale, serele și colecțiile de trandafiri.

Nici Parcul Copou nu a lipsit din itinerar. Turiștii au descoperit celebrul Tei al lui Mihai Eminescu, busturile unor personalități culturale românești și băncile în formă de carte, elemente care dau parcului un farmec aparte.

În apropiere se află și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, fondată în 1860, prima universitate modernă din România.

Pe lângă obiectivele turistice, italienii au fost interesați și de costurile unei vacanțe în Iași, pe care le-au considerat accesibile.

Au ales să se cazeze într-un apartament din apropierea Pieței Unirii, în centrul orașului, unde au beneficiat de mic dejun inclus și de o reducere de 15% pentru prânz și cină.

Pentru transportul public, au cumpărat abonamente valabile trei zile, la prețul de șase euro de persoană. De asemenea, au remarcat utilitatea autobuzului 50, care asigură legătura dintre aeroport, gară și centrul orașului.

Concluzia italienilor

La finalul călătoriei, autoarea a descris Iașiul ca pe un oraș aflat în plină dezvoltare și modernizare, cu o viață culturală bogată, numeroase spații verzi și un patrimoniu arhitectural care merită descoperit.

Deși a remarcat că unele clădiri vechi și cartiere de blocuri au nevoie de renovări, turista consideră că orașul se află pe un drum bun.

„Pe scurt, trei zile excelente petrecute într-un oraș în plină dezvoltare, care se află încă la marginea turismului de masă și, prin urmare, extrem de atractiv”, este concluzia jurnalului scris de italieni.