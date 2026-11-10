Negocierile de la Abu Dhabi. SUA au discutat cu Rusia garanții pentru Ucraina similare articolelor 4 și 5 ale NATO. Ce așteptări au participanții?

Statele Unite au discutat cu Rusia posibilitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate după război, bazate pe principiile articolelor 4 și 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. Problema securității, împreună cu propunerile teritoriale, va fi unul dintre cele două blocuri principale ale discuțiilor trilaterale dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, relatează Nick Shifrin, corespondent internațional și pe probleme de apărare al PBS NewsHour, citând un oficial american.

Negocieri de pace între Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi Foto: EPA/EFE

Discuțiile de la Abu Dhabi sunt programate să înceapă, marți, 10 noiembrie. Potrivit unui oficial american, discuția este planificată să fie împărțită în două domenii majore: garanții de securitate postbelice pentru Ucraina și probleme teritoriale.

SUA au discutat cu Rusia despre garanții pentru Ucraina

Oficialul american a relatat că Washingtonul a discutat deja cu Moscova posibilitatea de a oferi Ucrainei garanții similare mecanismelor articolelor 4 și 5 din NATO.

În consecință, Ucraina ar putea primi un mecanism de securitate care „ar fi de fapt foarte similar cu NATO”, susține acesta.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede consultări între aliați în cazul în care unul dintre state consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Articolul 5 consacră principiul apărării colective: un atac asupra unui aliat este considerat un atac asupra tuturor.

În același timp, vorbim despre garanții modelate pe aceste principii și nu despre apartenența Ucrainei la NATO.

Oficialul american a subliniat că decizia finală privind disponibilitatea Statelor Unite de a oferi astfel de garanții trebuie luată de președintele Donald Trump.

„Obținerea unei garanții de securitate din partea SUA este foarte, foarte serioasă”, a spus el, adăugând că președintele Volodimir Zelenski ar trebui să facă o astfel de solicitare lui Trump.

Problema teritorială este legată de garanțiile de securitate

Potrivit unui oficial american, Washingtonul nu se așteaptă ca problema teritoriilor să fie rezolvată separat de viitorul sistem de securitate, relatează Reuters . El a spus că pozițiile publice ale parților rămân neschimbate deocamdată: Rusia cere întreaga regiune Donețk, în timp ce Ucraina insistă asupra liniei de contact actuale.

În același timp, a spus el, ambele părți au demonstrat în privat „o oarecare flexibilitate” în chestiunea teritorială. Oficialul nu a dezvăluit detalii.

„Nu vor rezolva problema Donețkului și problema teritorială până nu vor înțelege care va fi arhitectura de securitate după război”, a explicat reprezentantul SUA.

Partea americană a declarat, de asemenea, că este convinsă că Ucraina și Rusia vin la discuții cu intenția de a purta un dialog substanțial. Potrivit oficialului, Moscova a transmis clar Washingtonului că dorește să găsească o modalitate de a pune capăt războiului.

În plus, oficialul american a recunoscut îngrijorările țărilor europene cu privire la cererile anterioare ale Rusiei, care includeau apeluri de retragere a infrastructurii militare NATO de pe flancul estic al Alianței.

În același timp, Washingtonul consideră că, pentru a pune capăt războiului, țările europene ar trebui să fie implicate direct în negocieri suplimentare cu Rusia.

„Pentru a pune capăt războiului, Europa trebuie să fie la masa negocierilor”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, este necesară o discuție mult mai amplă între europeni și Rusia.

Printre ideile luate în considerare de partea americană se numără restabilirea formatului Consiliului NATO-Rusia, care anterior era mecanismul oficial de consultări dintre Alianță și Moscova.

Reprezentantul special al SUA, Jared Kushner, a considerat și Consiliul NATO-Rusia ca un posibil model pentru viitorul dialog al Moscovei cu țările europene.

O altă propunere din partea Washingtonului se referă la sancțiuni împotriva Rusiei.

Oficialul american a sugerat că unele dintre sancțiuni ar putea fi teoretic ridicate ca parte a unor acorduri viitoare, ca stimulent pentru Moscova să respecte armistițiul.

În același timp, SUA iau în considerare un mecanism de snapback - o reimpunere automată sau rapidă a sancțiunilor în cazul încălcării acordurilor de către Rusia. Astfel, orice posibilă relaxare a restricțiilor ar trebui să rămână reversibilă și să depindă de îndeplinirea de către Moscova a termenilor acordului.

SUA nu se așteaptă să rezolve toate problemele la Abu Dhabi

Potrivit unui oficial american, Washingtonul a pregătit aproximativ șapte sau opt probleme majore pentru discuții între părți.

Cu toate acestea, SUA nu se așteaptă ca toate acestea să fie rezolvate în timpul discuțiilor de la Abu Dhabi.

„Nu ne așteptăm să rezolvăm aceste probleme în Abu Dhabi, dar vrem să reluăm acest proces”, a remarcat el.

El a adăugat că există un optimism prudent din partea SUA cu privire la posibilitatea de a face progrese.„Este prima dată când simt că vedem o dorință reală din partea Rusiei de a încheia negocierile”, a declarat sursa.

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După cum a relatat Kushner, scopul discuțiilor trilaterale este de a discuta problemele de securitate postbelice, propunerile și potențialele soluții.

„Sperăm că aceste discuții vor ajuta la găsirea unui teren comun, la promovarea unor soluții practice și la oferirea unui impuls pentru următoarea fază a negocierilor”, a adăugat Kushner.

El a subliniat că „obținerea unei soluții cuprinzătoare și durabile va necesita, de asemenea, o implicare directă între Federația Rusă și partenerii noștri europeni în acorduri de securitate mai ample care îi privesc”.

În acest sens, Kushner și-a exprimat speranța că discuțiile de la Abu Dhabi vor fi o condiție prealabilă pentru începerea unei astfel de interacțiuni.

Printre prioritățile întâlnirii, Kushner a menționat :

-încetarea ostilităților;

-dezvoltarea unor garanții și aranjamente de securitate postbelice fiabile care să reducă riscul unui nou război;

-pregătirea unui plan cuprinzător pentru dezvoltarea economică și prosperitatea Ucrainei;

-promovarea măsurilor umanitare pentru „atenuarea suferinței și abordarea consecințelor umane ale acestui război”.

„Împreună cu Ucraina, UE și alți parteneri europeni, lucrăm pentru a satisface nevoile semnificative postbelice ale Ucrainei în materie de politică fiscală și reconstrucție, pentru a sprijini infrastructura critică, pentru a stimula investițiile private și pentru a crea condiții pentru creștere economică pe termen lung și autosuficiență”, se arată în postarea sa .

Budanov speră la noi schimburi reciproce de prizonieri

Șeful cabinetului prezidențial, Kirilo Budanov, a declarat că, în timpul negocierilor de la Abu Dhabi, delegația ucraineană va acorda o atenție semnificativă aspectelor umanitare și va încerca să ajungă la un acord asupra următoarelor etape ale returnării prizonierilor ucraineni.

Budanov a anunțat acest lucru în timp ce se îndrepta spre Emiratele Arabe Unite, în calitate de membru al delegației ucrainene.

Potrivit acestuia, Ucraina este interesată să continue procesul diplomatic și să încheie războiul cât mai curând posibil.

„Este important ca procesul diplomatic să continue. Ucraina, ca nimeni alta, își dorește să încheie cât mai curând posibil acest război teribil. Sper din tot sufletul la un dialog constructiv”, a remarcat Budanov.

El a numit problema eliberării din captivitate unul dintre principalele domenii ale negocierilor viitoare.

„Intenționăm să acordăm o atenție deosebită acțiunilor umanitare. Trebuie să intensificăm întoarcerea din captivitate. Sper că dialogul din Emiratele Arabe Unite va da rezultate practice și vom putea ajunge la un acord asupra următoarelor etape ale întoarcerii oamenilor noștri acasă ”, a declarat șeful OP.

Budanov a mulțumit, de asemenea, Emiratelor Arabe Unite pentru asistența acordată în organizarea negocierilor, precum și lui Jared Kushner și Steve Witkoff pentru participarea la procesul de negocieri.

Rubio: garanțiile de securitate pentru Ucraina ar trebui să fie acceptabile și pentru Rusia

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina după război ar trebui să protejeze țara de noi agresiuni. În același timp, în comentariile adresate jurnaliștilor, el a subliniat că astfel de acorduri ar necesita acordul Rusiei, deoarece fără acesta niciun mecanism de securitate nu poate funcționa pe deplin.

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În timpul unei discuții cu presa, unul dintre jurnaliști a remarcat că președintele SUA și oficialii americani discutaseră deja despre propunerile lor privind garanțiile de securitate sau un sistem de securitate în Europa și a întrebat dacă SUA iau în considerare acordarea către Ucraina a unor garanții similare cu cele prevăzute în articolele 5 sau 4 din Tratatul NATO. Rubio a răspuns că nu există încă un plan final pentru astfel de acorduri, dar părțile au discutat deja posibile opțiuni pentru garanțiile de securitate după război. El a subliniat că această problemă este de o importanță crucială pentru realizarea păcii, deoarece Ucraina trebuie să fie încrezătoare că nimic nu o va amenința după război.

„Și, evident, trebuie să fie ceva cu care Rusia să fie de acord pentru ca lucrurile să funcționeze. Așadar, cred că despre asta sunt aceste conversații și, deși unii oameni ar putea simți că mergem în direcția opusă, adevărul este că aceste garanții de securitate vor fi esențiale pentru ca Ucraina să fie de acord cu ceva, dar trebuie să fie și ceva cu care Rusia să fie de acord. Afirm evidentul, dar cred că de aceea aceste discuții sunt atât de importante”, a spus Rubio.

Jurnalistul a întrebat, de asemenea, dacă SUA sunt pregătite să consacre garanții de securitate pentru Ucraina într-un tratat separat. Rubio nu a exclus o astfel de posibilitate, dar a menționat că această problemă nu a fost încă discutată în detaliu, iar ratificarea acordurilor internaționale, în special aprobarea lor de către Senatul SUA, rămâne un proces complex.

Casa Albă exprimă un „optimism prudent” cu privire la reluarea discuțiilor de pace dintre Ucraina și Rusia, care sunt programate să aibă loc la Abu Dhabi, astăzi.Oficiali americani au declarat că întâlnirea din 10-11 noiembrie va fi prima la care vor participa mediatori americani din februarie, când procesul de negocieri a fost suspendat din cauza războiului din Iran.

Reprezentanții Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, au încercat să-l convingă pe Vladimir Putin să revină la discuții în ultimele săptămâni. Echipa președintelui american Donald Trump speră că partea rusă va deveni mai înclinată să facă concesii după ce Washingtonul a ridicat sancțiunile privind vânzarea de motorină rusească și a luat alte măsuri care au fost primite pozitiv la Moscova.