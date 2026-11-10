Monica Cojocneanu, o româncă de 70 de ani care a emigrat din România comunistă și a făcut carieră la Apple și Cisco Systems, a povestit de ce a decis să plece de la Apple după revenirea lui Steve Jobs. Ea a relatat episoade în care Jobs ar fi avut un comportament umilitor față de subalterni.

Steve Jobs la lansarea telefonului Apple. Foto: Wikipedia

Monica Cojocneanu spune că i-a plăcut să lucreze la celebra companie americană, însă comportamentul dur al fondatorului acesteia față de angajați a determinat-o să plece.

Monica Cojocneanu a vorbit despre experiența sa într-un interviu acordat Laurei Constantin, realizatoarea podcastului Becoming Her, publicat pe YouTube.

Românca a relatat că, înainte de a emigra, a avut nevoie de aprobarea lui Nicolae Ceaușescu pentru a se căsători și că a fost îndepărtată din învățământ din cauza intenției de a părăsi țara. În Statele Unite și-a început cariera ca secretară, iar ulterior a ajuns să lucreze pentru Apple și Cisco Systems, două dintre cele mai cunoscute companii americane de tehnologie.

La Apple, compania i-a finanțat studiile de masterat, iar la Cisco, unde a lucrat timp de 18 ani, a ajuns senior director, coordonând aproximativ 170 de oameni. Tot Cisco i-a finanțat studiile doctorale, potrivit relatării sale.

Cum l-a cunoscut românca pe Steve Jobs

Monica Cojocneanu și-a amintit că perioada petrecută la Apple a fost una dintre cele mai plăcute experiențe profesionale, până la revenirea lui Steve Jobs, în 1997. Ea susține că atitudinea acestuia față de angajați a schimbat atmosfera din companie.

„Mi-a plăcut să lucrez acolo, extraordinar, până când s-a întors Steve Jobs. Și ne-a spus: «Ce, credeți că voi ați ținut Apple în picioare? N-ați făcut nimica, sunteți niște nulități». Ne-a jignit într-un mod absolut oribil. Și atunci am zis: eu aici... Nu vreau să stau la compania asta în care vine cineva și ne insultă și vorbește în felul ăsta cu noi. Zic că am scăpat de un dictator din România, am scăpat de comunist din România. N-am venit aici doar pentru că mă plătesc să stau la ei”, a povestit Monica Cojocneanu în interviul acordat Laurei Constantin.

Românca a relatat și un episod care, în opinia sa, ilustrează comportamentul autoritar al lui Steve Jobs față de subalterni. Incidentul l-ar fi avut în prim-plan pe unul dintre colegii săi, care se întorcea de la cantina companiei și încerca să ajungă la birou.

„Dar când s-a întors Steve Jobs, care avea un dinte că fusese izgonit de la Apple inițial, și când s-a întors, a fost extraordinar de dur. Un coleg de-al meu fusese la cafeteria jos să-și ia mâncare și să mănânce la birou ca să lucreze, să nu piardă vremea. Și când s-a apropiat de lift, ușa se închidea și a băgat mâna să se deschidă ușa, să nu se închidă, să intre și el. Și în lift era Steve Jobs, care a fost extrem de indignat că cineva a făcut asta și i-a spus: «Vino și tu și cu șeful tău să vă justificați prezența la Apple. Cum îndrăznești să mă oprești pe mine din...»”, a relatat aceasta.

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Românca spune că, în ciuda oportunităților profesionale oferite de companie, nu a dorit să rămână într-un mediu în care se simțea insultată și lipsită de respect.

Cine a fost Steve Jobs, fondatorul Apple

Steve Jobs (1955–2011) a fost un antreprenor și inventator american, cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea companiei Apple și pentru contribuția la popularizarea calculatoarelor personale, a telefoanelor inteligente și a altor dispozitive care au schimbat industria tehnologiei.

Născut la 24 februarie 1955, în San Francisco, Steve Jobs a înființat Apple Computer în 1976, împreună cu Steve Wozniak și Ronald Wayne. Compania a devenit cunoscută prin calculatoarele Apple II, iar în 1984 a lansat Macintosh, unul dintre primele calculatoare personale de succes care utilizau o interfață grafică și un mouse.

În 1985, în urma unor conflicte cu conducerea companiei, Jobs a părăsit Apple. A înființat ulterior NeXT, o companie specializată în calculatoare și software, și a investit în studioul de animație care avea să devină Pixar, cunoscut pentru producția unor filme precum Toy Story.

Steve Jobs, la lansarea Ipad. Foto: Wikipedia

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În 1997, Steve Jobs a revenit la conducerea Apple, aflată atunci într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Sub conducerea sa, compania a lansat o serie de produse care au schimbat piața tehnologiei: iMac în 1998, iPod în 2001, iPhone în 2007 și iPad în 2010.

Steve Jobs a rămas cunoscut atât pentru viziunea sa asupra tehnologiei și designului, cât și pentru stilul exigent de conducere. Relațiile tensionate cu unii colaboratori și standardele foarte ridicate pe care le impunea au făcut parte din imaginea sa publică, alături de succesul produselor dezvoltate sub coordonarea sa.

În august 2011, Steve Jobs a renunțat la funcția de director general al Apple, fiind înlocuit de Tim Cook. A murit la 5 octombrie 2011, la vârsta de 56 de ani.

La moartea sa, Tim Cook, noul director general al Apple, a transmis un mesaj angajaților, publicat pe site-ul oficial al companiei.

„Apple a pierdut un vizionar și un geniu creativ, iar lumea a pierdut un om extraordinar”, afirma Tim Cook în mesajul din 5 octombrie 2011.

În același mesaj, Cook îl descria pe Jobs drept un prieten apropiat și un mentor care i-a inspirat pe cei care au lucrat alături de el.