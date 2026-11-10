Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, la Interviurile Adevărul: Cum se împacă promisiunile de susținere a mediului de afaceri cu riscul creșterii taxelor?

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, este invitat astăzi, de la ora 11:00, la „Interviurile Adevărul”, unde va răspunde întrebărilor despre viitorul economiei românești, susținerea mediului de afaceri și perspectivele industriei naționale, într-un context economic marcat de incertitudine și de perspectiva unor noi majorări de taxe.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, este invitat astăzi, de la ora 11:00, la „Interviurile Adevărul” Foto: arhivă

Susținerea companiilor românești și relansarea industriei au fost printre angajamentele asumate de ministrul Economiei. Însă, dincolo de declarații și de planurile prezentate de autorități, mediul de afaceri se confruntă cu provocări concrete: presiunea fiscală, costurile ridicate, dificultățile de finanțare și nevoia unor măsuri care să asigure predictibilitate pentru investiții.

Una dintre principalele teme ale discuției va fi modul în care Guvernul poate să își respecte promisiunile privind sprijinirea antreprenorilor și a industriei, în condițiile în care posibilitatea creșterii taxelor reprezintă un motiv de îngrijorare pentru companii. Cât de realistă este perspectiva dezvoltării economice atunci când firmele trebuie să se pregătească pentru o posibilă povară fiscală suplimentară? Și ce soluții are Ministerul Economiei pentru a proteja producția internă și competitivitatea companiilor românești?

De asemenea, ministrul va fi întrebat ce măsuri concrete sunt avute în vedere pentru susținerea mediului de afaceri, dacă industria românească poate deveni un motor real al creșterii economice și în ce măsură promisiunile privind sprijinirea producătorilor autohtoni se vor transforma în politici publice cu rezultate vizibile.

Într-o perioadă în care antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar investițiile depind în mare măsură de predictibilitatea fiscală și economică, răspunsurile autorităților sunt esențiale pentru încrederea mediului privat.