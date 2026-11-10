Cât costă să renovezi un apartament în 2026. Un bucureștean a oferit 5.000 de euro și a fost luat în râs

Revoltă pe grupurile dedicate construcțiilor după ce un proprietar a încercat să renoveze un apartament cu 3 camere în București cu doar 5.000 de euro. În timp ce piața cere de la 15.000 de euro în sus pentru o lucrare ca la carte, discuțiile oamenilor de pe forumuri arată prăpastia uriașă dintre veniturile medii și prețurile reale din construcții.

Meseriașii se bucură de câștiguri consistente în România Foto: Unsplash

Scumpirea accelerată a manoperei și a materialelor de construcții din ultimii ani a transformat renovarea completă a unui apartament vechi într-un efort financiar comparabil cu investițiile imobiliare majore. În marile centre urbane, precum Cluj-Napoca sau București, aducerea la standarde moderne a unui spațiu de 50-70 de metri pătrați din fondul locativ vechi a ajuns să coste la fel de mult sau mai mult chiar decât un apartament într-un oraș mic din provincie.

Oamenii dezbat pe internet acest subiect și caută soluții pentru a reduce costurile, încercând în același timp să găsească meseriași dispuși să-și asume astfel de lucrări. Sarcina este mai mult decât anevoioasă, în condițiile în care România este campioană europeană absolută la scumpiri, iar ca și cum creșterea prețurilor la materiale nu ar fi de ajuns, muncitorii calificați în construcții sunt rareori disponibili, iar în multe cazuri au programări pentru următoarele câteva luni.

Zeci de mii de euro pentru renovarea vechilor apartamente ceaușiste

Din discuțiile oamenilor rezultă că renovarea la cheie a unui apartament de 2 sau 3 camere necesită bugete care pornesc de la 15.000 de euro în varianta de lucru cu meșteri independenți și pot să depășească frecvent 30.000-50.000 de euro atunci când lucrările sunt realizate pe bază de proiect, cu firme specializate și mobilier integral pe comandă. Evident, sunt incluse de regulă și materialele, însă există și excepții, în funcție și de pretențiile clienților.

La polul opus, în orașe mici de provincie, un apartament poate costa aceiași bani. De exemplu, la Șimleul Silvaniei, există oferte care au ca punct de plecare 15.000 de euro, iar la Mioveni 30.000.

O postare pe un grup de Facebook dedicat, „Caut Meseriași, Construcții, Renovări & idei amenajări România”, s-a viralizat și arată până unde s-a ajuns cu prețurile. „Bună seara! Caut echipă de renovat total apartament cu 3 camere în București, buget 5.000 de euro”, a scris cineva pe grup.

Reacțiile au fost în cele mai multe cazuri dezaprobatoare, ca și cum acesta ar fi cerut să i se renoveze gratis întregul apartament. În timp ce unii l-au ironizat direct, alții i-au sugerat să renunțe sau chiar i-au zis-o direct.

„Practic vrea gratis... costul vieții în România este ca în Vest...”, a scris un internaut. „Cu 5.000 euro fă-l tu dacă ai făcut preț”, a adăugat altcineva.

„La bugetul acesta vă recomand să stați liniștit. Vă bateți joc de banii și apartamentul dumneavoastră, sincer vorbind. Am renovat luna trecută apartament cu 3 camere, 16.000 euro numai manopera”, a spus cineva. Întrebat de ce a costat atât, el a detaliat: „4.000 a fost doar instalația electrică. Gresie, faianță, parchet, instalație sanitară, două mâini glet, lavabilă, glafuri etc. E 200 lei mp montaj gresie. Fă calculul”.

Alții l-au acuzat că ar fi, de fapt, meseriaș, și că ar vrea să crească artificial prețurile. „Păi să presupunem că ai muncit 30 de zile! 16.000 împărțit la 30 zile egal 533 de euro pe zi adică în jur de 2.800 lei. Adică cât salariu minim net pe economie ai luat pe zi! Ți se pare normal?” și „Ești clar meseriaș de furi atâta curent. 200 mp gresia cică”.

„Împarte la 3 meseriași buni și nu o să ți se mai pară așa mult. Astea sunt scorurile la București”, a răspuns acesta din nou.

„Din punctul meu de vedere, sumele vehiculate pentru renovarea unui apartament sunt exagerate. Când renovezi un apartament pentru închiriere, te încadrezi în aproximativ 15.000 de euro cu totul, dacă știi să gestionezi lucrările și materialele. Când îl renovezi pentru tine, cu materiale mai bune, finisaje de calitate și totul făcut cum trebuie, ajungi la aproximativ 24.000 de euro, cu manopera inclusă. Iar dacă vorbim despre lux, atunci depășești lejer 30.000 de euro. Ca reper, manopera pentru un apartament cu 3 camere ajunge în București la aproximativ 10.000 de euro, în timp ce în orașele mai mici se situează în jurul a 6.000 de euro”, a intervenit cineva în discuție.

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Apoi, a completat: „Pentru o renovare destinată închirierii, poți ajunge la 3.000–4.000 de euro pentru manoperă, în funcție de lucrări. Și când spun aceste sume, mă refer la un buget complet, în care includ mobila, instalația electrică, instalația sanitară, materialele, finisajele și manopera, cu meseriași de top. Vă spun toate acestea pentru că știu foarte bine piața, cunosc prețurile și am o idee clară despre ce înseamnă o renovare făcută ca la carte. În rest, fiecare este liber să aibă propria părere, dar haideți să vorbim despre prețuri reale, nu despre sume scoase din burtă!”.

20.000 de euro pe renovarea unui apartament cu 2 camere în 2021

Evident, există și situații în care oamenii spun că plătesc sau au plătit sume exorbitante pentru renovare. Este cazul unui internaut care a plătit 20.000 de euro pentru două camere, dar în 2021. De atunci, se poate presupune că pretențiile meșterilor, dar și prețurile materialelor aproape s-au dublat.

„20.000 euro m-a costat renovarea unui apartament de 2 camere (materiale + manoperă), fără să se atingă de baie, sanitare, etc. în 2021. Din ăștia, manopera a fost în jur de 6.000 euro pe vremea aia, fără electrică și termică, aia am făcut-o eu. Baia se ia separat”, a scris altcineva.

„Ați greșit locul, aici se lucrează pe milioane de euro. Se lucrează doar cu factură (fac o tură de bloc) și garanții pe minim un an (un an ține și lucrarea). Toate cele bune! Aveți grijă pe cine băgați în casă!”, a fost alt sfat. „La bugetul ăsta să nu aștepți și calitate... 40% pleacă la stat... Cârpaci (meseriași) sunt toți.... succes”, a comentat altul.

Au existat și voci care i-au luat apărarea internautului dispus să ofere 5.000 de euro doar pe manoperă. „Eu scriu cu poza mea. Chiar vă aștept să ne confruntăm… voi cereți 10.000-15.000-20.000 de euro pe un «amărât» de ap. de 70 mp? În condițiile în care un salariu minim pe economie este 2700 lei? Înțeleg, e muncă, nimic de zis, bet să luați carnea de pe om? Păi ce omul ăla mai cumpără o dată de la voi? Și când aud «fă-l singur dacă nu-ți convine» pur și simplu mă ia greața! Lasă că vine frigul acum și tot ce ați agonisit vara, mâncați iarna (la unii nu ajung banii nici până în sărbători) că nu vreți să munciți prea mult”, a fost altă reacție.

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Cei mai mulți, însă, au recurs la ironii, ca și cum oferta de 5.000 de euro ar reprezenta o ofensă . „Asta pentru motorină, niște euro aveți și pe materiale”, „5000 euro te costă să faci glafurile la uși și ferestre” și „5.000 ce sunt, avans?” au fost doar câteva dintre nenumăratele ironii.

Capcanele ascunse din spatele finisajelor

Discrepanța dintre costul refacerii unui spațiu interior și valoarea reală a altor active imobiliare provine din presiunea uriașă pe costul forței de muncă calificate și din structura complexă a manoperei necesare într-un bloc vechi.

Spre deosebire de o construcție de la zero, renovarea unui apartament presupune operațiuni preliminare costisitoare: decopertarea straturilor vechi de finisaje, evacuarea tone de moloz, demontarea tâmplăriei și refacerea de la linie a întregului sistem de utilități.

Analiza costurilor arată că instalațiile electrice și sanitare reprezintă primul prag bugetar major. Înlocuirea cablajelor vechi de aluminiu cu circuite din cupru dimensionate pentru consumatorii moderni, refacerea tabloului electric, precum și înlocuirea completă a conductelor de apă și canalizare absorb rapid între 4.000 și 8.000 de euro din bugetul total. La aceste lucrări ascunse, dar esențiale, se adaugă pregătirea suprafețelor prin turnarea șapelor autonivelante și îndreptarea pereților, operațiuni fără de care montajul parchetului sau al placărilor ceramice de mari dimensiuni devine imposibil.