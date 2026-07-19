Germania ridică nivelul amenințării teroriste. Ministrul de Interne: atacuri pot avea loc „în orice moment”

Germania a ridicat nivelul național de amenințare teroristă de la „abstract” la „ridicat”, după ce serviciile de informații au semnalat o creștere a numărului de indicii privind posibile planuri de atac, a anunțat ministrul de Interne, Alexander Dobrindt.

Decizia vine în contextul în care guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz pregătește extinderea atribuțiilor serviciilor de informații, pe fondul preocupărilor legate de securitatea internă.

Într-un interviu acordat publicației germane Welt am Sonntag, Dobrindt a declarat că reevaluarea nivelului de alertă se bazează pe un volum tot mai mare de informații furnizate de agențiile de securitate.

„Creșterea numărului de rapoarte și informații primite m-a determinat să ridic nivelul de amenințare de la «abstract» la «ridicat»”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, noua evaluare înseamnă că autoritățile germane trebuie să ia în calcul posibilitatea producerii unor atacuri teroriste în orice moment.

Oficialul nu a oferit detalii despre natura amenințărilor sau despre eventuale ținte vizate și nici nu a precizat dacă există informații privind un atac iminent.

Anunțul survine într-un moment în care executivul de la Berlin analizează măsuri pentru consolidarea competențelor serviciilor de informații, pe fondul intensificării preocupărilor privind riscurile la adresa securității naționale.