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Caniculă în Germania. Explozii repetate de muniţie din Al Doilea Război Mondial într-o zona afectată de incendii. 20.000 de porci, uciși de flăcări

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Germania se confruntă cu primele efecte majore ale valului de căldură din această vară, autoritățile fiind nevoite să intervină în fața incendiilor de vegetație, a scăderii nivelului apelor și a consumului ridicat de apă potabilă. Au fost raportate explozii repetate de muniţie din Al Doilea Război Mondial, iar zeci de mii de porci au fost uciși de flăcări.

Sunt incendii pe sute de hectare. FOTO Shutterstock
Sunt incendii pe sute de hectare. FOTO Shutterstock

În Parcul Național Müritz din nord-estul țării, un incendiu izbucnit luni a afectat până miercuri aproximativ 200 de hectare de vegetație și continuă să se extindă, potrivit autorităților locale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Peste 330 de pompieri sunt mobilizați pentru stingerea flăcărilor, iar satul Granzin, cu circa 400 de locuitori, a fost evacuat de două ori în ultimele zile din cauza pericolului.

Intervenția este îngreunată de existența unor muniții neexplodate rămase pe un fost teren militar. Din motive de siguranță, echipele de intervenție sunt obligate să păstreze o distanță de aproximativ un kilometru față de focare.

Autoritățile au semnalat inclusiv explozii repetate ale muniției aflate în zona afectată de incendiu. Cauza izbucnirii focului nu a fost stabilită până în prezent.

20.000 de porci au murit într-un incendiu la o fermă

Un alt incendiu puternic a afectat o fermă de porci din landul Saxonia-Anhalt, în estul Germaniei.

Potrivit poliției, aproximativ 20.000 de animale au murit în incendiu, iar cinci pompieri au fost răniți ușor în timpul operațiunilor de intervenție. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

Nivelul Rinului scade alarmant

Canicula și lipsa precipitațiilor afectează și navigația pe Rin, una dintre cele mai importante căi fluviale ale Germaniei.

În zona Kaub, între Mainz și Koblenz, nivelul apei a coborât la 155 de centimetri, sub pragul considerat optim pentru transportul fluvial în condiții normale. Ca urmare, navele sunt nevoite să circule cu încărcături reduse, ceea ce generează costuri suplimentare și creșterea tarifelor de transport.

Rinul asigură aproximativ 80% din transportul fluvial din Germania, fiind o arteră esențială pentru economie.

Restricții privind consumul de apă la München

În contextul consumului ridicat de apă din ultimele zile, autoritățile din München au introdus restricții temporare până la sfârșitul lunii iulie.

Locuitorilor le este interzisă umplerea și folosirea piscinelor private, utilizarea fântânilor decorative, udarea grădinilor în timpul zilei și spălarea vehiculelor în afara centrelor specializate.

Măsura are ca scop protejarea resurselor de apă și refacerea nivelului pânzei freatice, afectată de temperaturile ridicate și de lipsa precipitațiilor.

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