 De la 14 la 137 milioane de euro în doi ani! Morgan Rogers, direct în Top 5 cele mai scumpe transferuri | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De la 14 la 137 milioane de euro în doi ani! Morgan Rogers, direct în Top 5 cele mai scumpe transferuri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Chelsea a doborât recordul fotbalului englez pentru Morgan Rogers. Câștigător al Ligii Europa cu Aston Villa și semifinalist la Cupa Mondială, internaționalul englez a semnat până în 2033 și a devenit unul dintre cei mai scumpi jucători din istorie.

Morgan Rogers a jucat și la Campionatul Mondial (FOTO: Getty Images)
Morgan Rogers a jucat și la Campionatul Mondial (FOTO: Getty Images)

Morgan Rogers s-a transferat oficial de la Aston Villa la Chelsea pentru aproximativ 137 de milioane de euro. Jucătorul în vârstă de 23 de ani i-a luat astfel lui Elliot Anderson titlul de „cel mai scump fotbalist englez din istorie”, la scurt timp după ce acesta trecuse de la Nottingham Forest la Manchester City pentru 135 de milioane de euro.

Chelsea cumpără unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști ai ultimului sezon din Premier League. Rogers a contribuit la câștigarea Ligii Europa de către Aston Villa și a făcut parte din echipa Angliei care a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale.

În ianuarie 2024 a fost cumpărat cu 14 milioane de euro

Ascensiunea sa a fost fulgerătoare. Aston Villa îl cumpărase în ianuarie 2024 de la Middlesbrough pentru o sumă care putea ajunge, cu bonusuri, la aproximativ 14 milioane de euro. După numai doi ani și jumătate, clubul din Birmingham îl vinde pentru 137 milioane de euro, o adevărată afacere.

Povestea lui Rogers a început în Halesowen, în apropiere de Birmingham. Avea doar patru ani când a fost remarcat de antrenorul Paul Tait. Era atât de bun, încât la 5 sau 6 ani a fost trimis să joace împotriva unor copii de 10 și 11 ani, pe care, potrivit fostului său antrenor, îi domina fără probleme.

Rogers a crescut în academia lui West Bromwich Albion, iar în 2019 a fost cumpărat de Manchester City. Nu a debutat însă pentru prima echipă, fiind împrumutat la Lincoln City, Bournemouth și Blackpool.

Perioada de la Bournemouth a fost una dificilă. A jucat puțin și a recunoscut ulterior că s-a confruntat cu singurătatea. A ales apoi să plece definitiv de la Manchester City, iar transferul la Middlesbrough i-a relansat cariera.

La Chelsea, Rogers se va reîntâlni cu bunul său prieten Cole Palmer. Cei doi se cunosc din adolescență și au fost colegi atât la naționalele de juniori ale Angliei, cât și la academia lui Manchester City. Rogers este și cel care a folosit inițial celebrarea devenită ulterior marca lui Palmer, „Cold Palmer”.

Mutarea reprezintă o afacere uriașă și pentru Middlesbrough, care păstrase un procent de 20% din profitul obținut de Aston Villa la revânzarea jucătorului și ar urma să încaseze peste 20 de milioane de euro.

Top 10 cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului

1. Neymar – 222 de milioane de euro FC Barcelona → Paris Saint-Germain, 2017

2. Kylian Mbappé – 180 de milioane de euro AS Monaco → Paris Saint-Germain, 2018

3. Ousmane Dembélé – 148 de milioane de euro Borussia Dortmund → FC Barcelona, 2017

4. Alexander Isak – 145 de milioane de euro Newcastle United → Liverpool, 2025

5. Morgan Rogers – 137,3 milioane de euro Aston Villa → Chelsea, 2026

6. Elliot Anderson – 135 de milioane de euro Nottingham Forest → Manchester City, 2026

7. Philippe Coutinho – 135 de milioane de euro Liverpool → FC Barcelona, 2018

8. João Félix – 127,2 milioane de euro Benfica → Atlético Madrid, 2019

9. Jude Bellingham – 127 de milioane de euro Borussia Dortmund → Real Madrid, 2023

10. Florian Wirtz – 125 de milioane de euro Bayer Leverkusen → Liverpool, 2025.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 4. Cum se lucrează pe eterna Prelungirea Ghencea. Diferențe foarte mari de la un tronson la altul. Pe o porțiune activitatea e la foc automat, pe alta nu e picior de muncitor
gandul.ro
image
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
mediafax.ro
image
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
fanatik.ro
image
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
libertatea.ro
image
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
digi24.ro
image
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
gsp.ro
image
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
digisport.ro
image
Cristina Cioran și-a sărbătorit fetița! La ce gest a apelat Alex Dobrescu din închisoare: „Îi este foarte dor de el”
click.ro
image
Băiatul care a cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un second-hand a vândut-o, până la urmă, cu 90.000 de dolari
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
observatornews.ro
image
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
cancan.ro
image
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Când poate ANAF să verifice banii primiți prin donație. Ce trebuie să știe românii despre transferurile de bani între persoane fizice
playtech.ro
image
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
digisport.ro
image
Doi pensionari, acuzați că urmăreau femeile de la Plaja Nicolina cu binoclul. Explicația oferită de aceștia
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bani pentru elevii care au dat examene. Ministerul Educației propune între 2.000 - 5.000 de lei
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său
click.ro
image
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
click.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Taylor Swift sursa foto Profimedia jpg
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
VIDEO. Un autoturism Mercedes a luat foc pe Bulevardul Ion Mihalache din București. A cui e mașina și de unde a pornit incendiul?
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!