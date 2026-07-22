De la 14 la 137 milioane de euro în doi ani! Morgan Rogers, direct în Top 5 cele mai scumpe transferuri

Chelsea a doborât recordul fotbalului englez pentru Morgan Rogers. Câștigător al Ligii Europa cu Aston Villa și semifinalist la Cupa Mondială, internaționalul englez a semnat până în 2033 și a devenit unul dintre cei mai scumpi jucători din istorie.

Morgan Rogers s-a transferat oficial de la Aston Villa la Chelsea pentru aproximativ 137 de milioane de euro. Jucătorul în vârstă de 23 de ani i-a luat astfel lui Elliot Anderson titlul de „cel mai scump fotbalist englez din istorie”, la scurt timp după ce acesta trecuse de la Nottingham Forest la Manchester City pentru 135 de milioane de euro.

Chelsea cumpără unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști ai ultimului sezon din Premier League. Rogers a contribuit la câștigarea Ligii Europa de către Aston Villa și a făcut parte din echipa Angliei care a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale.

În ianuarie 2024 a fost cumpărat cu 14 milioane de euro

Ascensiunea sa a fost fulgerătoare. Aston Villa îl cumpărase în ianuarie 2024 de la Middlesbrough pentru o sumă care putea ajunge, cu bonusuri, la aproximativ 14 milioane de euro. După numai doi ani și jumătate, clubul din Birmingham îl vinde pentru 137 milioane de euro, o adevărată afacere.

Povestea lui Rogers a început în Halesowen, în apropiere de Birmingham. Avea doar patru ani când a fost remarcat de antrenorul Paul Tait. Era atât de bun, încât la 5 sau 6 ani a fost trimis să joace împotriva unor copii de 10 și 11 ani, pe care, potrivit fostului său antrenor, îi domina fără probleme.

Rogers a crescut în academia lui West Bromwich Albion, iar în 2019 a fost cumpărat de Manchester City. Nu a debutat însă pentru prima echipă, fiind împrumutat la Lincoln City, Bournemouth și Blackpool.

Perioada de la Bournemouth a fost una dificilă. A jucat puțin și a recunoscut ulterior că s-a confruntat cu singurătatea. A ales apoi să plece definitiv de la Manchester City, iar transferul la Middlesbrough i-a relansat cariera.

La Chelsea, Rogers se va reîntâlni cu bunul său prieten Cole Palmer. Cei doi se cunosc din adolescență și au fost colegi atât la naționalele de juniori ale Angliei, cât și la academia lui Manchester City. Rogers este și cel care a folosit inițial celebrarea devenită ulterior marca lui Palmer, „Cold Palmer”.

Mutarea reprezintă o afacere uriașă și pentru Middlesbrough, care păstrase un procent de 20% din profitul obținut de Aston Villa la revânzarea jucătorului și ar urma să încaseze peste 20 de milioane de euro.

Top 10 cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului

1. Neymar – 222 de milioane de euro FC Barcelona → Paris Saint-Germain, 2017

2. Kylian Mbappé – 180 de milioane de euro AS Monaco → Paris Saint-Germain, 2018

3. Ousmane Dembélé – 148 de milioane de euro Borussia Dortmund → FC Barcelona, 2017

4. Alexander Isak – 145 de milioane de euro Newcastle United → Liverpool, 2025

5. Morgan Rogers – 137,3 milioane de euro Aston Villa → Chelsea, 2026

6. Elliot Anderson – 135 de milioane de euro Nottingham Forest → Manchester City, 2026

7. Philippe Coutinho – 135 de milioane de euro Liverpool → FC Barcelona, 2018

8. João Félix – 127,2 milioane de euro Benfica → Atlético Madrid, 2019

9. Jude Bellingham – 127 de milioane de euro Borussia Dortmund → Real Madrid, 2023

10. Florian Wirtz – 125 de milioane de euro Bayer Leverkusen → Liverpool, 2025.