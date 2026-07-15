Friedrich Merz, avertisment pentru Trump: Nu vreau ca guvernul american să se amestece în alegerile din Germania

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat noul program de finanțare lansat de Departamentul de Stat al SUA pentru susținerea unor proiecte dedicate promovării sprijinirii „libertății de exprimare” și „moștenirii civilizației occidentale”. Potrivit cancelarului, programul este o inițiativă mascată de a susține partide de extremă dreapta din Europa.

Friedrich Merz a reacționat miercuri la anunțul administrației președintelui Donald Trump privind alocarea a aproape 5 milioane de dolari pentru un program destinat „consolidării rezilienței democratice, statului de drept, libertății de exprimare, libertății presei și protecției drepturilor omului în Europa”.

„Nu ne amestecăm în alegerile americane; am respectat întotdeauna acest principiu. Nu doresc ca guvernul american sau instituțiile afiliate acestuia să se amestece în alegerile din Germania”, a declarat Merz, citat de Politico.

Potrivit descrierii programului lansat de Departamentul de Stat, proiectele finanțate ar trebui să abordeze teme precum suveranitatea națională, migrația, cenzura și utilizarea sistemului juridic în scopuri politice.

Finanțările individuale ar putea ajunge până la 3 milioane de dolari.

„Este ilegală finanțarea partidelor politice din Germania din străinătate. Și presupun că, în special, prietenii noștri din întreaga lume vor respecta, de asemenea, aceste norme legale pe care le-am stabilit în Germania”, a mai reacționat Merz.

Deși documentul programului nu menționează explicit partidele politice ca potențiali beneficiari ai fondurilor, inițiativa este lansată în contextul consolidării relațiilor tot mai apropiate dintre administrația Trump și formațiunile naționaliste europene.

În Germania, partidul de extremă dreaptă AfD se află pe primul loc în sondajele naționale și are șanse reale de a câștiga puterea la nivel regional în landul Saxonia-Anhalt, în luna septembrie.

Deși formațiunea extremistă s-a îndepărtat de administrația Trump, anterior, liderii lor au îmbrățișat susținerea unor figuri precum Elon Musk și declarațiile vicepreședintelui JD Vance împotriva barierelor politice puse în calea extremei drepte europene.