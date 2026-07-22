Insulele grecești unde poți scăpa de caniculă. Destinațiile care rămân răcoroase chiar și în mijlocul verii

În timp ce mai multe regiuni din Grecia se confruntă cu temperaturi extreme, care depășesc în această perioadă 40 de grade, există câteva destinații unde vara este mult mai suportabilă. Experții în turism recomandă insule și localități montane care beneficiază de temperaturi mai blânde, datorită pădurilor dese, altitudinii sau vânturilor constante din Marea Egee.

Potrivit specialistului în călătorii Yahya Dawood, fondatorul Bnbstay și cunoscător al Greciei cu peste 15 ani de experiență, Samothraki și Thassos sunt printre cele mai răcoroase locuri din țară în timpul verii, relatează express.co.uk. Alternative cu temperaturi ușor de suportat sunt și pe alte insule, precum Creta, Mykonos sau Santorini.

Samothraki și Thassos, refugii verzi în nordul Mării Egee

Situată mai aproape de Bulgaria decât de multe dintre insulele sudice ale Greciei, Samothraki înregistrează în august temperaturi de aproximativ 28°C. Insula este renumită pentru pădurile sale, traseele prin chei umbrite și „vathres”, piscine naturale alimentate de cascade montane cu apă rece.

La rândul său, Thassos este acoperită în mare parte de păduri de pini care ajung până la malul mării. Vegetația abundentă contribuie la menținerea unor temperaturi cu câteva grade mai scăzute față de destinațiile turistice consacrate din sudul Greciei, unde termometrele sar frecvent de 35 de grade.

Efectul Meltemi. Pe Mykonos, Tinos, Folegandros, Santorini, vântul ține căldura la distanță

În arhipelagul Cicladelor, vântul Meltemi, care bate dinspre nord pe parcursul verii, face ca temperaturile resimțite să fie mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Insule precum Mykonos, Tinos, Folegandros sau zonele înalte din Santorini beneficiază de brize constante care atenuează efectele caniculei și creează condiții mai plăcute pentru turiști, chiar și în miezul zilei.

Satul din Creta unde serile sunt surprinzător de răcoroase

Pentru cei care preferă Creta, specialistul recomandă localități montane precum Anogia și Spili. Așezate la peste 700 de metri altitudine, în apropierea masivului Ida (Psiloritis), acestea sunt cu 6-8 grade mai răcoroase decât stațiunile de pe coastă.

Anogia, aflată la aproximativ o oră de Heraklion, oferă o combinație rar întâlnită în Mediterana în luna august: zile calde și seri suficient de răcoroase încât localnicii și turiștii au nevoie de o jachetă subțire ca să se simtă confortabil.

În contextul valului de căldură care afectează Grecia, aceste destinații devin alternative tot mai atractive pentru turiștii care vor să se bucure de peisajele elene fără temperaturile sufocante din sudul țării.